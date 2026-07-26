Karlsruher - Inter Milano 1-2. Victorie pentru elevii lui Cristi Chivu în primul amical al verii.

Andy Diouf (23 de ani), introdus după pauză, a fost autorul unei „duble” de excepție.

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Campioana Italiei se pregătește intens pentru viitoarea stagiune, iar seria partidelor amicale a început în Germania, pe un stadion plin al formației din Zweite Bundesliga.

Karlsruher - Inter 1-2 . Revenirea spectaculoasă pentru formația lui Chivu

Tehnicianul român a aliniat două echipe cu jucători complet diferiți, la startul fiecărei reprize, formate atât din veterani, cât și din jucători mai puțin experimentați.

Nemții au fost cei care deschis scorul în minutul 50, prin Tim Civeja, aceștia fiind foarte aproape de un succes în fața propriilor fani.

Însă, în minutul 90+1, Andy Diouf a profitat de o minge respinsă din careul advers și a șutat violent cu piciorul stâng, de la 20 de metri, lăsându-l fără replică pe portarul Bernat.

După alte trei minute, același Diouf și-a așezat mingea la marginea careului, de unde a trimis un șut plasat perfect în vinclul porții lui Karlsruher, bifând primul succes din presezon al „nerazzurrilor”.

Echipele trimise pe teren de cei doi antrenori:

Karlsruher (4-4-2): 1. Bernat; 2. Jung, 28. Franke, 22. Kobald, 3. Ofli (33. Bergh 62'); 36. Pinto Pedrosa (37. Ponente Ramirez 69'), 7. Wiethaup (6. Vaananen 46'), 26. Zor (23. Civeja 46'), 10. Wanitzek; 9. Broschinski (11. Eichinger 69'), 13. Fukuda (15. Scholl 82').

1. Bernat; 2. Jung, 28. Franke, 22. Kobald, 3. Ofli (33. Bergh 62'); 36. Pinto Pedrosa (37. Ponente Ramirez 69'), 7. Wiethaup (6. Vaananen 46'), 26. Zor (23. Civeja 46'), 10. Wanitzek; 9. Broschinski (11. Eichinger 69'), 13. Fukuda (15. Scholl 82'). Antrenor: Maximilian Senft

Maximilian Senft Inter (3-5-2) : 1. Martinez (12. Di Gennaro 46'); 31. Bisseck (28. Pavard 46'), 46. Bovio (56. Maye 46' (53. Lavelli 73'), 30. Carlos Augusto (95. Bastoni 46'); 11. Luis Henrique (17. Diouf 46'), 23. Barella (16. Frattesi 46'), 5. Stankovic (24. Akinsanmiro 46'), 22. Mkhitaryan (7. Zielinski 46'), 54. Marello (32. Dimarco 46'); 94. Esposito (48. Mosconi 46'), 52. Iddrissou (58. Topalovic 46').

: 1. Martinez (12. Di Gennaro 46'); 31. Bisseck (28. Pavard 46'), 46. Bovio (56. Maye 46' (53. Lavelli 73'), 30. Carlos Augusto (95. Bastoni 46'); 11. Luis Henrique (17. Diouf 46'), 23. Barella (16. Frattesi 46'), 5. Stankovic (24. Akinsanmiro 46'), 22. Mkhitaryan (7. Zielinski 46'), 54. Marello (32. Dimarco 46'); 94. Esposito (48. Mosconi 46'), 52. Iddrissou (58. Topalovic 46'). Antrenor: Cristian Chivu

Programul amicalelor lui Inter în această vară

Manchester City - Inter, 1 august, 14:30

AC Milan - Inter, 5 august, 13:00

Juventus - Inter, 8 august, 14:00

Primul meci oficial al noului sezon va avea loc pe 22 august, contra celor de la Monza, de la 19:30.

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