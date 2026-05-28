Efectul Chivu la Inter Valoarea clubului a crescut cu 25% față de anul trecut! Topul celor mai valoroase formații din lume +52 foto
Cristi Chivu și jucătorii lui Inter/ Foto: IMAGO
Campionate

Efectul Chivu la Inter Valoarea clubului a crescut cu 25% față de anul trecut! Topul celor mai valoroase formații din lume

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.05.2026, ora 19:45
alt-text Actualizat: 28.05.2026, ora 19:46
  • Inter a devenit cea mai valoroasă echipă din Serie A, după ce a înregistrat o creștere de 25% față de anul trecut, potrivit unui raport al Football Benchmark privind evaluările corporative ale cluburilor europene.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Primul sezon al lui Cristi Chivu (45 de ani) pe banca lui Inter a fost unul de poveste pentru nerazzurri, care au reușit să cucerească eventul în Italia.

Rațiu, apreciat de UEFA Distincția primită de român, la o zi după ce Rayo a pierdut finala Conference League
Citește și
Rațiu, apreciat de UEFA Distincția primită de român, la o zi după ce Rayo a pierdut finala Conference League
Citește mai mult
Rațiu, apreciat de UEFA Distincția primită de român, la o zi după ce Rayo a pierdut finala Conference League

Valorea lui Inter a crescut cu 25% față de anul trecut

Football Benchmark a publicat cea de-a 11-a ediție a raportului „Evaluarea cluburilor de fotbal: Elita europeană”, un clasament anual al celor mai valoroase cluburi din Europa în funcție de Enterprise Value, adică valoarea totală a unei companii, suma tuturor activelor sale.

Pentru prima dată în istoria sa, Inter a reușit să depășească pragul de 2 miliarde de euro, informează gazzetta.it.

Mai exact, nerazzurrii au ajuns să valoreze 2,137 miliarde de euro, înregistrând o creștere de 25% față de sezonul trecut, în ceea ce privește succesul sportiv și sustenabilitatea financiară.

Juventus și Milan au aceeași valoare estimată, de aproximativ 1,8 miliarde de euro. Mai exact, 1,837 miliarde pentru bianconeri și 1,807 miliarde pentru rossoneri.

Napoli, cu 967 milioane de euro, Roma cu 730 milioane, Atalanta cu 638 milioane și Lazio cu 519 milioane sunt celelalte echipe din Serie A prezente într-un top dominat categoric de Real Madrid.

Gruparea din capitala Spaniei are o valoare de de 7,7 miliarde de euro, devansând-o fără probleme pe rivala Barcelona (5,918 miliarde de euro). Podiumul este completat de Manchester City (5,101 miliarde).

Foto: Football Benchmark Foto: Football Benchmark
Foto: Football Benchmark

FOTO. Inter, la decernarea trofeului de campioană a Italiei

Galerie foto (52 imagini)

Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (1).jpg Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (2).jpg Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (3).jpg Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (4).jpg Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (5).jpg
+52 Foto
labels.photo-gallery

Cristi Chivu semnează prelungirea de contract cu Inter

La prima sa stagiune ca antrenor al trupei de pe „Meazza”, Chivu a avut un sezon istoric.

Românul a reușit să cucerească eventul, ceea ce i-a convins pe oficialii clubului să-i propună o prelungire de contract.

Chivu va semna până în 2028, cu opțiunea pentru încă un sezon. Iar salariul său se va apropia de 4 milioane de euro, plus bonusurile obișnuite, scrie corrieredellosport.it.

Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago
Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago

Galerie foto (5 imagini)

Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago
+5 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Rațiu, apreciat de UEFA Distincția primită de român, la o zi după ce Rayo a pierdut finala Conference League
Conference League
18:36
Rațiu, apreciat de UEFA Distincția primită de român, la o zi după ce Rayo a pierdut finala Conference League
Citește mai mult
Rațiu, apreciat de UEFA Distincția primită de român, la o zi după ce Rayo a pierdut finala Conference League
Scandal în Brazilia Prezența lui Neymar la CM 2026, în pericol din cauza unei accidentări. Santos anunțase că jucătorul nu are nimic
Campionatul Mondial
18:35
Scandal în Brazilia Prezența lui Neymar la CM 2026, în pericol din cauza unei accidentări. Santos anunțase că jucătorul nu are nimic
Citește mai mult
Scandal în Brazilia Prezența lui Neymar la CM 2026, în pericol din cauza unei accidentări. Santos anunțase că jucătorul nu are nimic

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Real Madrid Inter Milano Cristi Chivu barcelona
Știrile zilei din sport
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Superliga
28.05
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Citește mai mult
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Nationala
28.05
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Citește mai mult
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
Tenis
28.05
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
CCA l-a „ascultat” pe Becali  Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB , finala barajului pentru Conference League
Superliga
28.05
CCA l-a „ascultat” pe Becali Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB, finala barajului pentru Conference League
Citește mai mult
CCA l-a „ascultat” pe Becali  Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB , finala barajului pentru Conference League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:00
Olăroiu, înapoi în România? VIDEO. Tehnicianul nu exclude o revenire în Liga 1: „E casa mea” » Cum vede naționala cu Hagi pe bancă
Olăroiu, înapoi în România? VIDEO. Tehnicianul nu exclude o revenire în Liga 1: „E casa mea” » Cum vede naționala cu Hagi pe bancă
09:47
„Afară! Nu ai voie” A răbufnit când a aflat motivul pentru care un dinamovist ratează barajul cu FCSB: „Nu există așa ceva”
„Afară! Nu ai voie” A răbufnit când a aflat motivul pentru care un dinamovist ratează barajul cu FCSB: „Nu există așa ceva”
09:00
Se retrage căpitanul! Amicalul Georgia - România va fi ultimul în tricoul naționalei » Federația a anunțat cine preia banderola
Se retrage căpitanul! Amicalul Georgia - România va fi ultimul în tricoul naționalei » Federația a anunțat cine preia banderola
23:14
Cum se prezintă Arcul de Triumf FOTO. Care e starea gazonului, cu 24 de ore înainte de meciul decisiv dintre Dinamo și FCSB
Cum se prezintă Arcul de Triumf FOTO. Care e starea gazonului,  cu 24 de ore înainte de meciul decisiv dintre Dinamo și FCSB
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Top stiri
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Superliga
28.05
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Citește mai mult
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt”  și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Nationala
28.05
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt” și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Citește mai mult
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt”  și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
Diverse
28.05
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
Citește mai mult
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul
B365
28.05
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul
Citește mai mult
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 26 dinamo bucuresti 33 rapid 36 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 12

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
29.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share