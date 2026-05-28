Inter a devenit cea mai valoroasă echipă din Serie A, după ce a înregistrat o creștere de 25% față de anul trecut, potrivit unui raport al Football Benchmark privind evaluările corporative ale cluburilor europene.

Primul sezon al lui Cristi Chivu (45 de ani) pe banca lui Inter a fost unul de poveste pentru nerazzurri, care au reușit să cucerească eventul în Italia.

Football Benchmark a publicat cea de-a 11-a ediție a raportului „Evaluarea cluburilor de fotbal: Elita europeană”, un clasament anual al celor mai valoroase cluburi din Europa în funcție de Enterprise Value, adică valoarea totală a unei companii, suma tuturor activelor sale.

Pentru prima dată în istoria sa, Inter a reușit să depășească pragul de 2 miliarde de euro, informează gazzetta.it.

Mai exact, nerazzurrii au ajuns să valoreze 2,137 miliarde de euro, înregistrând o creștere de 25% față de sezonul trecut, în ceea ce privește succesul sportiv și sustenabilitatea financiară.

Juventus și Milan au aceeași valoare estimată, de aproximativ 1,8 miliarde de euro. Mai exact, 1,837 miliarde pentru bianconeri și 1,807 miliarde pentru rossoneri.

Napoli, cu 967 milioane de euro, Roma cu 730 milioane, Atalanta cu 638 milioane și Lazio cu 519 milioane sunt celelalte echipe din Serie A prezente într-un top dominat categoric de Real Madrid.

Gruparea din capitala Spaniei are o valoare de de 7,7 miliarde de euro, devansând-o fără probleme pe rivala Barcelona (5,918 miliarde de euro). Podiumul este completat de Manchester City (5,101 miliarde).

Cristi Chivu semnează prelungirea de contract cu Inter

La prima sa stagiune ca antrenor al trupei de pe „Meazza”, Chivu a avut un sezon istoric.

Românul a reușit să cucerească eventul, ceea ce i-a convins pe oficialii clubului să-i propună o prelungire de contract.

Chivu va semna până în 2028, cu opțiunea pentru încă un sezon. Iar salariul său se va apropia de 4 milioane de euro, plus bonusurile obișnuite, scrie corrieredellosport.it.

