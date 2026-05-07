Marea problemă a lui Inter Echipa lui Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia, dar s-a confruntat cu dificultăți mari într-un capitol esențial
Marea problemă a lui Inter Echipa lui Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia, dar s-a confruntat cu dificultăți mari într-un capitol esențial

alt-text Publicat: 07.05.2026, ora 16:12
alt-text Actualizat: 07.05.2026, ora 16:12
  • Deși Inter a câștigat titlul în primul sezon al lui Cristi Chivu (45 de ani) pe bancă, „nerazzurrii” nu au un bilanț pozitiv împotriva celor mai bune echipe din Italia, precum Napoli, Juventus sau AC Milan.

De-a lungul sezonului, elevii lui Chivu nu au impresionat în derby-urile din campionat.

Inter, rezultate dezamăgitoare împotriva rivalelor din Serie A

Inter a câștigat campionatul duminica trecută, după ce a învins-o pe Parma cu scorul de 2-0. Astfel, „nerazzurrii” și-au adjudecat trofeul cu trei etape înainte de final.

În ciuda triumfului, Inter s-a confruntat cu dificultăți mari în ceea ce privește meciurile directe cu rivalele din Serie A, precum Napoli, Juventus sau AC Milan.

Echipa lui Cristi Chivu a suferit în aceste meciuri, obținând doar 4 puncte în 6 partide, un bilanț care s-ar potrivi mai degrabă unei echipe de la mijlocul clasamentului, nu campioanei Italiei.

Rezultatele obținute de Inter împotriva rivalelor din campionat:

  • Cu AC Milan: 0-1 pe 23 noiembrie 2025 și 0-1 pe 8 martie
  • Cu Napoli: 1-3 pe 25 octombrie 2025 și 2-2 pe 11 ianuarie
  • cu Juventus: 3-4 pe 13 septembrie 2025 și 3-2 pe 14 februarie

Inter a obținut rezultate slabe și în Liga Campionilor, împotriva echipelor importante din Europa.

Formația antrenată de Cristi Chivu a pierdut meciurile cu Atletico (1-2), Liverpool (0-1) și Arsenal (1-3) din faza principală a competiției. Singura victorie obținută de Inter împotriva unei echipe de răsunet a fost cu Borussia Dortmund, scor 2-0.

Inter s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor, unde a fost eliminată neașteptat de Bodo/Glimt, 1-3 în tur și 1-2 în retur.

„Ar fi nedrept să nu recunoaștem valoarea acestui campionat: câștigarea titlului în Serie A nu este niciodată ceva banal, iar Inter are și ocazia de a cuceri Cupa. Dar tocmai pentru că acest titlu îți oferă prestigiu și timp, acum este momentul potrivit să înfrunți realitatea.

Scudetto-ul trebuie să fie un punct de plecare, nu o destinație. Iar adevărata creștere a lui Chivu se va vedea în capacitatea lui de a reduce diferența față de marile echipe”, a notat tuttomercatoweb.com.

Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO)

Ultimele trei meciuri din campionat ale lui Inter:

  • Lazio (deplasare), pe 9 mai
  • Verona (acasă), pe 17 mai
  • Bologna (deplasare), pe 25 mai

Imediat după partida cu Lazio din campionat, Inter o va întâlni din nou pe echipa antrenată Maurizio Sarri pe 13 mai, în finala Cupei Italiei.

Inter nu mai câștigase titlul pe teren propriu, în fața propriilor suporteri, din 1989, când echipa lui Giovanni Trapattoni devenea campioană după un meci cu Napoli, conform gazzetta.it.

Sezoanele în care Inter a fost campioana Italiei: 1909/10, 1919/20, 1929/30, 1937/38, 1939/40, 1952/53, 1953/54, 1962/63, 1964/65, 1965/66, 1970/71, 1979/80, 1988/89, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2020/21, 2023/24 și 2025/26.

