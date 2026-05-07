Steaua 86, omagiată de BNR VIDEO+FOTO. Legendele care au cucerit CCE în urmă cu 40 de ani au primit monedele aniversare de la Mugur Isărescu

Banca Națională a României a organizat, joi, un eveniment special cu ocazia aniversării a 40 de ani de la momentul în care Steaua București a cucerit Cupa Campionilor Europeni.

BNR a lansat două monede aniversare, iar evenimentul a început cu un discurs al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, urmat apoi de urcarea pe scenă a fiecăruia dintre cei care au scris istorie pe 7 mai 1986, la Sevilla.

Mugur Isărescu: „Cu toții speram în împlinirea unui vis”

Isărescu a susținut un scurt discurs, iar ulterior le-a înmânat monedele aniversare legendelor prezente.

„Cu toții speram în împlinirea unui vis, chiar dacă bătălia pe care campioana României, Steaua București, urma să o ducă contra campioanei Spaniei, FC Barcelona, iar bătălia asta semăna mai degrabă cu lupta dintre David și Goliat.

Astăzi, la patru decenii distanță, Banca Națională a României are bucuria și privilegiul de a onora un succes greu de egalat în istoria sportului românesc și care continuă să aibă reverberații până în prezent.

Întâlnirea de astăzi este pentru noi o fericită ocazie să sărbătorim un eveniment cu dublă semnificație.

În primul rând, BNR emite două monede omagiale dedicate împlinirii a 40 de ani de la cucerirea CCE de către Steaua București.

Apoi, în al doilea rând, instituția noastră are marea onoare să-i găzduiască pe cei care au reușit să îndeplinească acest vis”, a declarat Mugur Isărescu.

Ulterior, fiecare fost jucător al Stelei, dar și oameni din staff precum Anghel Iordănescu, au urcat pe scenă pentru a primi caseta cu cele două monede.

În cazul celor decedați, precum Helmut Duckadam sau Emeric Ienei, caseta a fost primită de un membru al familiei.

