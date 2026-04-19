„Generația cu o mână” VIDEO. Chivu, declarații virale despre jucătorii săi de la Inter: „Cum îi văd pe băieți?”

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter Milano, a glumit legat de jucătorii săi într-un interviu acordat presei din Italia, făcând referire la un obicei tot mai întâlnit.

Într-un interviu acordat pentru Sky Italia, Cristi Chivu a fost întrebat cum gestionează, alături de jucătorii săi, această perioadă decisivă pentru Inter, care e aproape de titlul #21. Replica a devenit imediat virală.

Antrenorul român a răspuns cu o glumă, precizând că îi vede rar pe fotbaliști, din cauză că folosesc telefoanele mobile tot timpul.

„Cum îi văd pe băieți? Îi văd rar, pentru că stau mai tot timpul cu capul aplecat în telefoane.

Eu îi numesc «generația cu o mână», pentru că toți țin telefonul într-o mână, iar cu cealaltă fac restul lucrurilor”, a declarat Cristi Chivu.

— FC Irrazionale ☭ (@CieloNoree) April 19, 2026

Inter este tot mai aproape de titlu în Serie A, în primul sezon al lui Cristi Chivu pe banca „nerazzurrilor”.

În ultima etapă, formația milaneză a învins-o pe Cagliari cu 3-0, iar Napoli a pierdut cu Lazio, 0-2. Odată cu aceste rezultate, Inter s-a distanțat la 12 puncte de locul secund, cu 5 etape înainte de final, iar titlul a rămas doar o chestiune de timp.

Inter Milano poate deveni campioană la finalul etapei viitoare

În prezent, Inter se află la 12 puncte peste rivala din oraș AC Milan și campioana Napoli, care au câte 66 de puncte și ocupă locuri 2 și 3 în Serie A.

Așadar, formația lui Chivu poate cuceri matematic titlul duminică, 26 aprilie, cel mai devreme.

Ce condiții ar trebui îndeplinite simultan:

Inter să câștige în deplasarea de la Torino

Napoli să nu câștige cu Cremonese

AC Milan să nu câștige meciul cu Juventus

Inter Milano, atac impresionant sub comanda lui Chivu

Elevii lui Chivu au reușit să marcheze 78 de goluri în acest sezon, după 33 de etape în Serie A.

Inter a reușit să depășească această cifră într-un singur sezon, de când victoria este răsplătită cu 3 puncte în clasament, în stagiunea 2023-2024, când echipa a cucerit ultimul titlu, potrivit tuttomercatoweb.com.

Lautaro Martinez este golgheterul echipei, dar și al competiției, cu 16 reușite, în ciuda faptului că s-a confruntat cu multiple accidentări.

Cristi Chivu, în cursă pentru event în Italia

Pe lângă titlul din Serie A, tehnicianul român este aproape și de cucerirea Cupei Italiei.

Următoarea partidă a lui Inter este chiar returul semifinalei cu Como, pe teren propriu, după 0-0 în tur.

Formația pregătită de Fabregas se află într-o scădere de formă, după ce a obținut doar un punct în ultimele 3 etape de campionat.

În finală, „nerazzurrii” ar putea întâlni câștigătoarea dintre Atalanta și Lazio, formații care au remizat în tur, 2-2.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport