Florescu, mesaj către LPF Fotbalistul acuză condițiile „inumane” din Superliga: „Nu pot să mă controlez, tremur tot!”

Farul - Hermannstadt 1-1. Eduard Florescu (28 de ani), autorul golului sibienilor în duelul cu „marinarii”, s-a plâns de frigul pe care se joacă meciurile din Superliga.

În aproape toată România temperaturile sunt sub zero grade, lucru de care s-au plâns cluburile și oficialii echipelor din Liga 1, iar acum li s-a alăturat și Florescu.

GOLAZO.ro a dezvăluit că, înainte ca etapa să înceapă, FCSB a atenționat LPF că nu va intra să joace meciul cu FC Argeș (1-0) în cazul în care terenul e impracticabil.

Farul - Hermannstadt 1-1 . Eduard Florescu acuză condițiile „inumane” din Superliga

La Constanța au fost -8 grade la ora meciului.

„Mă scuzați că vorbesc mai greu, dar nu pot. Efectiv nu am trăit în viața mea așa ceva, de când mă știu. Nu pot să mă controlez, tremur tot!”, a spus Florescu, la flash-interviu, pe Digi Sport.

Întrebat dacă factorii de decizie se gândesc prea puțin la fotbaliști, având în vedere că Farul și alte 10 cluburi ar fi vorbit despre amânarea etapei #22, Florescu a răspuns:

Nu știu, nu sunt în măsură să spun cine se gândește sau cine nu. Dar sper să înțeleagă că este foarte greu pentru noi, cel puțin, pe asemenea frig să joci fotbal. Este inuman, incredibil. N-am trăit așa ceva. Eduard Florescu

Aflat la primul meci în tricoul lui Hermannstadt, fotbalistul a marcat un gol spectaculos, după o acțiune reușită pe cont propriu, în minutul 52. Reușita nu a fost însă suficientă. Ionuț Vînă a egalat în minutul 88.

„Este dezamăgirea foarte mare, dar nu avem ce face. Nu putem da timpul înapoi. Trebuie să trecem peste, ne așteaptă o săptămână grea, cu un meci foarte important și ne dorim de la meciul următor cele trei puncte.

Mă bucur că am înscris, în primul rând pentru moralul meu și îmi pare rău că n-am putut să îmi ajut echipa să păstrăm cele 3 puncte. N-am ce să spun altceva decât că mă bucur că mi-a ieșit aici.

Am primit încrederea necesară de când am venit. Chiar dacă am venit de foarte puțin timp, mi s-a dat toată încrederea și mă simt foarte bine aici”, a adăugat Florescu.

FOTO: Golul marcat de Eduard Florescu în meciul Farul - Hermannstadt 1-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport