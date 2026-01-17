Florescu, mesaj către LPF  Fotbalistul acuză condițiile „inumane” din Superliga: „Nu pot să mă controlez, tremur tot!” +19 foto
Eduard Florescu. Foto: Sportpictures
Superliga

Florescu, mesaj către LPF Fotbalistul acuză condițiile „inumane” din Superliga: „Nu pot să mă controlez, tremur tot!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 17.01.2026, ora 19:55
alt-text Actualizat: 17.01.2026, ora 20:33
  • Farul - Hermannstadt 1-1. Eduard Florescu (28 de ani), autorul golului sibienilor în duelul cu „marinarii”, s-a plâns de frigul pe care se joacă meciurile din Superliga.

În aproape toată România temperaturile sunt sub zero grade, lucru de care s-au plâns cluburile și oficialii echipelor din Liga 1, iar acum li s-a alăturat și Florescu.

GOLAZO.ro a dezvăluit că, înainte ca etapa să înceapă, FCSB a atenționat LPF că nu va intra să joace meciul cu FC Argeș (1-0) în cazul în care terenul e impracticabil.

Avertisment pentru Radu Drăgușin Mihai Stoichiță i-a transmis ce trebuie să facă înainte de baraj: „E greu să joci la națională, dacă nu joci la club”
Citește și
Avertisment pentru Radu Drăgușin Mihai Stoichiță i-a transmis ce trebuie să facă înainte de baraj: „E greu să joci la națională, dacă nu joci la club”
Citește mai mult
Avertisment pentru Radu Drăgușin Mihai Stoichiță i-a transmis ce trebuie să facă înainte de baraj: „E greu să joci la națională, dacă nu joci la club”

Farul - Hermannstadt 1-1. Eduard Florescu acuză condițiile „inumane” din Superliga

La Constanța au fost -8 grade la ora meciului.

„Mă scuzați că vorbesc mai greu, dar nu pot. Efectiv nu am trăit în viața mea așa ceva, de când mă știu. Nu pot să mă controlez, tremur tot!”, a spus Florescu, la flash-interviu, pe Digi Sport.

Întrebat dacă factorii de decizie se gândesc prea puțin la fotbaliști, având în vedere că Farul și alte 10 cluburi ar fi vorbit despre amânarea etapei #22, Florescu a răspuns:

Nu știu, nu sunt în măsură să spun cine se gândește sau cine nu. Dar sper să înțeleagă că este foarte greu pentru noi, cel puțin, pe asemenea frig să joci fotbal. Este inuman, incredibil. N-am trăit așa ceva. Eduard Florescu

Aflat la primul meci în tricoul lui Hermannstadt, fotbalistul a marcat un gol spectaculos, după o acțiune reușită pe cont propriu, în minutul 52. Reușita nu a fost însă suficientă. Ionuț Vînă a egalat în minutul 88.

„Este dezamăgirea foarte mare, dar nu avem ce face. Nu putem da timpul înapoi. Trebuie să trecem peste, ne așteaptă o săptămână grea, cu un meci foarte important și ne dorim de la meciul următor cele trei puncte.

Mă bucur că am înscris, în primul rând pentru moralul meu și îmi pare rău că n-am putut să îmi ajut echipa să păstrăm cele 3 puncte. N-am ce să spun altceva decât că mă bucur că mi-a ieșit aici.

Am primit încrederea necesară de când am venit. Chiar dacă am venit de foarte puțin timp, mi s-a dat toată încrederea și mă simt foarte bine aici”, a adăugat Florescu.

FOTO: Golul marcat de Eduard Florescu în meciul Farul - Hermannstadt 1-1

Golul marcat de Eduard Florescu în meciul Farul - Hermannstadt 1-1. Foto: Captură Prima Sport
Golul marcat de Eduard Florescu în meciul Farul - Hermannstadt 1-1. Foto: Captură Prima Sport

Galerie foto (19 imagini)

Golul marcat de Eduard Florescu în meciul Farul - Hermannstadt 1-1. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Eduard Florescu în meciul Farul - Hermannstadt 1-1. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Eduard Florescu în meciul Farul - Hermannstadt 1-1. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Eduard Florescu în meciul Farul - Hermannstadt 1-1. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Eduard Florescu în meciul Farul - Hermannstadt 1-1. Foto: Captură Prima Sport
+19 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„A semnat acum”  Daniel Pancu a anunțat transferul de ultimă oră + Ce a spus despre Ciprian Deac
Superliga
19:36
„A semnat acum” Daniel Pancu a anunțat transferul de ultimă oră + Ce a spus despre Ciprian Deac
Citește mai mult
„A semnat acum”  Daniel Pancu a anunțat transferul de ultimă oră + Ce a spus despre Ciprian Deac
FĂRĂ ZĂPADĂ, EMOȚII CU GAZONUL   Giuleștiul a fost curățat complet pentru debutul Rapidului în 2026: nu mai vor să repete scenele cu Șumudică
Superliga
19:24
FĂRĂ ZĂPADĂ, EMOȚII CU GAZONUL Giuleștiul a fost curățat complet pentru debutul Rapidului în 2026: nu mai vor să repete scenele cu Șumudică
Citește mai mult
FĂRĂ ZĂPADĂ, EMOȚII CU GAZONUL   Giuleștiul a fost curățat complet pentru debutul Rapidului în 2026: nu mai vor să repete scenele cu Șumudică

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
farul constanta liga 1 afc hermannstadt Eduard Florescu
Știrile zilei din sport
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
Superliga
14:23
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
Citește mai mult
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Superliga
13:02
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Citește mai mult
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Superliga
17:31
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Citește mai mult
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Stranieri
14:29
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Citește mai mult
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:30
LIVE Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din Liga 1 » „Câinii” conduc la pauză
LIVE Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din Liga 1 » „Câinii” conduc la pauză
20:55
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
20:19
Iftime, sfat pentru Moruțan Patronul FC Botoșani, despre revenirea fotbalistului în Liga 1: „Mi-e teamă că-l face de nu mai joacă”
Iftime, sfat pentru Moruțan Patronul FC Botoșani, despre revenirea fotbalistului în Liga 1: „Mi-e teamă că-l face de nu mai joacă”
19:30
LIVE România - Danemarca, la Campionatul European de Handbal Masculin » Meci decisiv pentru elevii lui George Buricea
LIVE  România - Danemarca , la Campionatul European de Handbal Masculin » Meci decisiv pentru elevii lui George Buricea
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
Top stiri din sport
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
Campionate
13:09
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
Citește mai mult
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în  Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
Handbal
17:45
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
Citește mai mult
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în  Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Superliga
16:49
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Citește mai mult
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică
Tenis
16:59
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică
Citește mai mult
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 30 rapid 32 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
18.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share