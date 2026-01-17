Avertisment pentru Radu Drăgușin Mihai Stoichiță i-a transmis ce trebuie să facă înainte de baraj: „E greu să joci la națională, dacă nu joci la club” +15 foto
Mihai Stoichiță FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Nationala

Avertisment pentru Radu Drăgușin Mihai Stoichiță i-a transmis ce trebuie să facă înainte de baraj: „E greu să joci la națională, dacă nu joci la club”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 17.01.2026, ora 19:44
  • Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, i-a transmis un mesaj lui Radu Drăgușin (23 de ani).
  • Oficialul FRF crede că fundașul central trebuie să își aleagă un club la care să joace constant, în perspectiva barajului pentru Campionatul Mondial din 2026.
  • Meciul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Jucătorul, care a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, a revenit în angrenajul celor de la Tottenham, dar nu se numără printre titularii din centrul defensivei.

City, subordonată de United Start perfect pentru Carrick » Discuții aprinse despre VAR: „E cartonaș roșu, sută la sută”
Citește și
City, subordonată de United Start perfect pentru Carrick » Discuții aprinse despre VAR: „E cartonaș roșu, sută la sută”
Citește mai mult
City, subordonată de United Start perfect pentru Carrick » Discuții aprinse despre VAR: „E cartonaș roșu, sută la sută”

Mihai Stoichiță, mesaj pentru Radu Drăgușin: „E greu să joci la națională, dacă nu joci la club”

Fotbalistul, curtat de echipe precum Red Bull Leipzig sau AS Roma, își dorește să joace, iar pe White Hart Lane e foarte dificil acum, mai ales după ce formația sa a fost eliminată și din Cupa Angliei, și din Cupa Ligii.

„Până la meciul cu Turcia, să vedem care dintre jucători își stabilizează prezența pe teren, în primul rând, pentru că asta e foarte important. După care Lucescu, împreună cu staff-ul, care urmăresc fiecare mișcare, pot stabili lotul cu care mergem la luptă.

Să vedem, (n.r. - Drăgușin) să se hotărască unde se duce ca să joace. Nu știu ce se va întâmpla dacă nu joacă. Nu sunt eu selecționer, să hotărască Lucescu.

E greu să joci la echipa națională dacă nu joci la echipa de club. La portari mai merge, am avut cazuri, Tătărușanu, Niță, au fost perioade. Dar portarul e una, jucătorul de câmp e alta”, a spus Stoichiță, pentru gsp.ro, după meciul Unirea Slobozia - UTA Arad, scor 1-3.

Drăgușin pare unul dintre pionii de bază ai apărării naționalei, dar dacă nu joci, ce faci? El trebuie să se gândească să se ducă undeva unde să fie sigur că are șanse mari să fie titular permanent. Mihai Stoichiță

Drăgușin mai are contract la Tottenham până pe 30 iunie 2030, însă lipsa perspectivei de a juca îl face să caute o nouă destinație. AS Roma e o posibilitate. Și RB Leipzig s-a interesat. La fel, Napoli, care îl voia dinainte ca stoperul să aleagă Tottenham.

FOTO: România - Cipru 4-1, ultimul meci jucat de Drăgușin la națională

România-Cipru, imagini meci
România-Cipru, imagini meci

Galerie foto (15 imagini)

România-Cipru, imagini meci România-Cipru, imagini meci România-Cipru, imagini meci România-Cipru, imagini meci România-Cipru, imagini meci
+15 Foto
labels.photo-gallery

Mihai Stoichiță: „La cum îl cunosc pe Stacniu, nu poate să fie bucuros”

Dacă Drăgușin vrea să revină în Serie A, Nicolae Stanciu (32) intenționează să se despartă de campionatul italian, chiar dacă e legat de Genoa încă un an și jumătate.

Două grupări încearcă să-l atragă înapoi în China: Tianjin Jinmen Tiger și Dalian Yingbo. A mai evoluat în China, la Wuhan Three Towns (2022-2023).

Nici nu am mai vorbit cu Nicușor, dar o să-i dau un telefon. A fost accidentat, pe urmă n-a avut multe prezențe la echipa de club și nu l-a selecționat Lucescu. La cum îl cunosc eu, nu poate să fie bucuros, când atâția ani de zile a fost unul dintre simbolurile echipei naționale. Mihai Stoichiță

Mihai Stoichiță, despre frigul din Superliga: „Am avut și ghinion. Probabil nu se va repeta la anul”

Superliga s-a reluat, s-au disputat deja trei meciuri, iar jucătorii și oficialii s-au plâns de vremea rece în care se joacă în campionatul românesc. Stoichiță recunoaște că situația nu e ideală, dar este convins că, în timp, se va schimba.

„Nu mai merge să avem, cum era pe vremea mea, două cantonamente de iarnă: unul la munte, unul cu jocuri cine știe pe unde, și după aia să începi, la sfârșitul lui februarie, campionatul, nu mai merge.

Am avut și ghinion anul ăsta, că a fost o iarnă ca pe vremuri. Nu au mai fost iernile blânde din ultimii ani. Excepția asta, cu vremea asta, probabil nu se va repeta și la anul, că tot vorbim de încălzire globală”

Citește și

Udinese - Inter 0-1  Echipa lui Cristi Chivu a bifat a patra victorie în 2026 și s-a distanțat în fruntea clasamentului din Serie A
Campionate
18:40
Udinese - Inter 0-1 Echipa lui Cristi Chivu a bifat a patra victorie în 2026 și s-a distanțat în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Udinese - Inter 0-1  Echipa lui Cristi Chivu a bifat a patra victorie în 2026 și s-a distanțat în fruntea clasamentului din Serie A
Raţiu, soluţie pentru PSG? Fundașul român, considerat potrivit pentru înlocuirea lui Hakimi
Stranieri
17:48
Raţiu, soluţie pentru PSG? Fundașul român, considerat potrivit pentru înlocuirea lui Hakimi
Citește mai mult
Raţiu, soluţie pentru PSG? Fundașul român, considerat potrivit pentru înlocuirea lui Hakimi

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
turcia Mihai Stoichita radu dragusin
Știrile zilei din sport
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
Superliga
14:23
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
Citește mai mult
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Superliga
13:02
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Citește mai mult
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Superliga
17:31
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Citește mai mult
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Stranieri
14:29
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Citește mai mult
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:30
LIVE Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din Liga 1 » „Câinii” conduc la pauză
LIVE Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din Liga 1 » „Câinii” conduc la pauză
20:55
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
20:19
Iftime, sfat pentru Moruțan Patronul FC Botoșani, despre revenirea fotbalistului în Liga 1: „Mi-e teamă că-l face de nu mai joacă”
Iftime, sfat pentru Moruțan Patronul FC Botoșani, despre revenirea fotbalistului în Liga 1: „Mi-e teamă că-l face de nu mai joacă”
19:30
LIVE România - Danemarca, la Campionatul European de Handbal Masculin » Început bun de partidă pentru „tricolori”
LIVE  România - Danemarca , la Campionatul European de Handbal Masculin » Început bun de partidă pentru „tricolori” 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
Top stiri din sport
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
Campionate
13:09
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
Citește mai mult
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în  Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
Handbal
17:45
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
Citește mai mult
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în  Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Superliga
16:49
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Citește mai mult
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică
Tenis
16:59
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică
Citește mai mult
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 30 rapid 32 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
18.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share