Avertisment pentru Radu Drăgușin Mihai Stoichiță i-a transmis ce trebuie să facă înainte de baraj: „E greu să joci la națională, dacă nu joci la club”

Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, i-a transmis un mesaj lui Radu Drăgușin (23 de ani).

Oficialul FRF crede că fundașul central trebuie să își aleagă un club la care să joace constant, în perspectiva barajului pentru Campionatul Mondial din 2026.

Jucătorul, care a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, a revenit în angrenajul celor de la Tottenham, dar nu se numără printre titularii din centrul defensivei.

Mihai Stoichiță, mesaj pentru Radu Drăgușin: „E greu să joci la națională, dacă nu joci la club”

Fotbalistul, curtat de echipe precum Red Bull Leipzig sau AS Roma, își dorește să joace, iar pe White Hart Lane e foarte dificil acum, mai ales după ce formația sa a fost eliminată și din Cupa Angliei, și din Cupa Ligii.

„Până la meciul cu Turcia, să vedem care dintre jucători își stabilizează prezența pe teren, în primul rând, pentru că asta e foarte important. După care Lucescu, împreună cu staff-ul, care urmăresc fiecare mișcare, pot stabili lotul cu care mergem la luptă.

Să vedem, (n.r. - Drăgușin) să se hotărască unde se duce ca să joace. Nu știu ce se va întâmpla dacă nu joacă. Nu sunt eu selecționer, să hotărască Lucescu.

E greu să joci la echipa națională dacă nu joci la echipa de club. La portari mai merge, am avut cazuri, Tătărușanu, Niță, au fost perioade. Dar portarul e una, jucătorul de câmp e alta”, a spus Stoichiță, pentru gsp.ro, după meciul Unirea Slobozia - UTA Arad, scor 1-3.

Drăgușin pare unul dintre pionii de bază ai apărării naționalei, dar dacă nu joci, ce faci? El trebuie să se gândească să se ducă undeva unde să fie sigur că are șanse mari să fie titular permanent. Mihai Stoichiță

Drăgușin mai are contract la Tottenham până pe 30 iunie 2030, însă lipsa perspectivei de a juca îl face să caute o nouă destinație. AS Roma e o posibilitate. Și RB Leipzig s-a interesat. La fel, Napoli, care îl voia dinainte ca stoperul să aleagă Tottenham.

FOTO: România - Cipru 4-1 , ultimul meci jucat de Drăgușin la națională

Mihai Stoichiță: „La cum îl cunosc pe Stacniu, nu poate să fie bucuros”

Dacă Drăgușin vrea să revină în Serie A, Nicolae Stanciu (32) intenționează să se despartă de campionatul italian, chiar dacă e legat de Genoa încă un an și jumătate.

Două grupări încearcă să-l atragă înapoi în China: Tianjin Jinmen Tiger și Dalian Yingbo. A mai evoluat în China, la Wuhan Three Towns (2022-2023).

Nici nu am mai vorbit cu Nicușor, dar o să-i dau un telefon. A fost accidentat, pe urmă n-a avut multe prezențe la echipa de club și nu l-a selecționat Lucescu. La cum îl cunosc eu, nu poate să fie bucuros, când atâția ani de zile a fost unul dintre simbolurile echipei naționale. Mihai Stoichiță

Mihai Stoichiță, despre frigul din Superliga: „Am avut și ghinion. Probabil nu se va repeta la anul”

Superliga s-a reluat, s-au disputat deja trei meciuri, iar jucătorii și oficialii s-au plâns de vremea rece în care se joacă în campionatul românesc. Stoichiță recunoaște că situația nu e ideală, dar este convins că, în timp, se va schimba.

„Nu mai merge să avem, cum era pe vremea mea, două cantonamente de iarnă: unul la munte, unul cu jocuri cine știe pe unde, și după aia să începi, la sfârșitul lui februarie, campionatul, nu mai merge.

Am avut și ghinion anul ăsta, că a fost o iarnă ca pe vremuri. Nu au mai fost iernile blânde din ultimii ani. Excepția asta, cu vremea asta, probabil nu se va repeta și la anul, că tot vorbim de încălzire globală”

