Udinese - Inter 0-1  Echipa lui Cristi Chivu a bifat a patra victorie în 2026 și s-a distanțat în fruntea clasamentului din Serie A

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a câștigat meciul cu Udinese, scor 1-0, în etapa #21 din Serie A.

Datorită acestei victorii, formația lui Cristi Chivu s-a distanțat la 6 puncte de ocupanta locului secund, rivala AC Milan, formație care are un meci mai puțin disputat.

Interul lui Cristi Chivu, o nouă victorie în Serie A

Gruparea milaneză a început bine partida din deplasare, cu Udinese, reușind să deschidă scorul în minutul 20, grație lui Lautaro Martinez.

Pio Esposito i-a pasat perfect atacantului argentinian în careu, iar Lautaro a reluat fără emoții și l-a învins pe Maduka Okoye.

În repriza secundă, Inter a forțat pentru a-și majora avantajul, ceea ce a și reușit, în minutul 61.

Federico Dimarco a punctat decisiv, dar reușita a fost anulată, după ce s-a constatat că se afla în poziție de ofsaid.

Pe final, Udinese a preluat inițiativa în încercarea de a restabili egalitatea, dar fără succes, defensiva lui Chivu fiind imbatabilă.

Grație acestei victorii, Inter s-a distanțat la 6 puncte de AC Milan, formație care va juca duminică pe teren propriu, împotriva lui Lecce.

Pentru Inter urmează duelul cu Arsenal, din etapa #7 a Ligii Campionilor. În campionat, următorul adversar al „nerazzurrilor” este Pisa, echipa la care joacă Marius Marin. Partida este programată pe 23 ianuarie, de la 21:45.

De cealaltă parte, Udinese se va deplasa în următoarea etapă pe terenul celor de la Hellas Verona. Meciul se va disputa pe 26 ianuarie, de la ora 21:45.

