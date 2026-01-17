Udinese - Inter 0-1  Echipa lui Cristi Chivu a bifat a patra victorie în 2026 și s-a distanțat în fruntea clasamentului din Serie A
Cristi Chivu FOTO: IMAGO
Udinese - Inter 0-1 Echipa lui Cristi Chivu a bifat a patra victorie în 2026 și s-a distanțat în fruntea clasamentului din Serie A

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 17.01.2026, ora 18:40
  • Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a câștigat meciul cu Udinese, scor 1-0, în etapa #21 din Serie A.

Datorită acestei victorii, formația lui Cristi Chivu s-a distanțat la 6 puncte de ocupanta locului secund, rivala AC Milan, formație care are un meci mai puțin disputat.

„Nu sunt îngrijorat" Mihai Stoica , fără emoții după înfrângerea cu FC Argeș: „Sunt convins că ne vom califica în play-off" 
„Nu sunt îngrijorat" Mihai Stoica, fără emoții după înfrângerea cu FC Argeș: „Sunt convins că ne vom califica în play-off"
„Nu sunt îngrijorat” Mihai Stoica , fără emoții după înfrângerea cu FC Argeș: „Sunt convins că ne vom califica în play-off” 

Interul lui Cristi Chivu, o nouă victorie în Serie A

Gruparea milaneză a început bine partida din deplasare, cu Udinese, reușind să deschidă scorul în minutul 20, grație lui Lautaro Martinez.

Pio Esposito i-a pasat perfect atacantului argentinian în careu, iar Lautaro a reluat fără emoții și l-a învins pe Maduka Okoye.

În repriza secundă, Inter a forțat pentru a-și majora avantajul, ceea ce a și reușit, în minutul 61.

Federico Dimarco a punctat decisiv, dar reușita a fost anulată, după ce s-a constatat că se afla în poziție de ofsaid.

Pe final, Udinese a preluat inițiativa în încercarea de a restabili egalitatea, dar fără succes, defensiva lui Chivu fiind imbatabilă.

Grație acestei victorii, Inter s-a distanțat la 6 puncte de AC Milan, formație care va juca duminică pe teren propriu, împotriva lui Lecce.

Pentru Inter urmează duelul cu Arsenal, din etapa #7 a Ligii Campionilor. În campionat, următorul adversar al „nerazzurrilor” este Pisa, echipa la care joacă Marius Marin. Partida este programată pe 23 ianuarie, de la 21:45.

De cealaltă parte, Udinese se va deplasa în următoarea etapă pe terenul celor de la Hellas Verona. Meciul se va disputa pe 26 ianuarie, de la ora 21:45.

CFR Cluj, victorie la limită  „Feroviarii" au învins-o pe Oțelul Galați în primul meci din 2026 
Superliga
19:47
CFR Cluj, victorie la limită „Feroviarii” au învins-o pe Oțelul Galați în primul meci din 2026
CFR Cluj, victorie la limită  „Feroviarii” au învins-o pe Oțelul Galați în primul meci din 2026 
Raţiu, soluţie pentru PSG? Fundașul român, considerat potrivit pentru înlocuirea lui Hakimi
Stranieri
17:48
Raţiu, soluţie pentru PSG? Fundașul român, considerat potrivit pentru înlocuirea lui Hakimi
Raţiu, soluţie pentru PSG? Fundașul român, considerat potrivit pentru înlocuirea lui Hakimi

serie a udinese Inter Milano Cristi Chivu
„Louis ar fi vrut la FCSB" S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi"
Superliga
14:23
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
„Nu sunt ca Șucu!" Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!" » Atac la patronul giuleștenilor
Superliga
13:02
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Superliga
17:31
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Stranieri
14:29
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
20:30
LIVE Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din Liga 1 » „Câinii" conduc la pauză
LIVE Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din Liga 1 » „Câinii” conduc la pauză
20:55
„Justiția n-are ce să-mi facă!" Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție"
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
20:19
Iftime, sfat pentru Moruțan Patronul FC Botoșani, despre revenirea fotbalistului în Liga 1: „Mi-e teamă că-l face de nu mai joacă"
Iftime, sfat pentru Moruțan Patronul FC Botoșani, despre revenirea fotbalistului în Liga 1: „Mi-e teamă că-l face de nu mai joacă”
19:30
LIVE România - Danemarca, la Campionatul European de Handbal Masculin » Meci decisiv pentru elevii lui George Buricea
LIVE  România - Danemarca , la Campionatul European de Handbal Masculin » Meci decisiv pentru elevii lui George Buricea
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu m-au transferat pentru că eram urât" Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
Campionate
13:09
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele" au obținut a patra victorie consectivă în  Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi"
Handbal
17:45
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în  Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el"
Superliga
16:49
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică
Tenis
16:59
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică

