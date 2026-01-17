Raţiu, soluţie pentru PSG? Fundașul român, considerat potrivit pentru înlocuirea lui Hakimi +10 foto
Andrei Rațiu foto: IMAGO
Stranieri

Raţiu, soluţie pentru PSG? Fundașul român, considerat potrivit pentru înlocuirea lui Hakimi

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 17.01.2026, ora 17:48
  • Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul român de la Rayo Vallecano, ar putea fi o opțiune accesibilă pentru a-l înlocui pe Achraf Hakimi (27 de ani) la PSG

PSG caută o rezervă pentru banda dreaptă, capabilă să-l înlocuiască pe Hakimi și să facă față atât defensiv, cât și ofensiv.

„Nu totul se rezumă la bani” Cătălin Cîrjan, despre motivul pentru care a refuzat oferta de la Metalist Harkov: „Am făcut o promisiune”
Citește și
„Nu totul se rezumă la bani” Cătălin Cîrjan, despre motivul pentru care a refuzat oferta de la Metalist Harkov: „Am făcut o promisiune”
Citește mai mult
„Nu totul se rezumă la bani” Cătălin Cîrjan, despre motivul pentru care a refuzat oferta de la Metalist Harkov: „Am făcut o promisiune”

Andrei Rațiu, considerat potrivit pentru PSG ca variantă pentru înlocuirea lui Hakimi

Hakimi este fundașul dreapta titular de la PSG, cu 189 de meciuri pentru formația pariziană, și este cotat la 80 de milioane de euro, conform transfermarkt.com.

Pe postul marocanului, Luis Enrique nu are în acest moment o alternativă clară, deși, la nevoie, poate apela la Marquinhos, Noham Kamara sau Warren Zaire-Emery.

Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano, aflat sub contract până în 2028, este indicat de platforma Data’Scout ca o posibilă opțiune pentru PSG, conform sport.fr.

18 milioane de euro
este cota de piață a fotbalistului român, pe care clubul a refuzat să îl vândă pentru mai puțin de 25 de milioane de euro
  • Rațiu a evoluat în 26 de meciuri în acest sezon, în care a reușit un gol și o pasă decisivă.
  • În sezonul 2024–2025, a bifat 25 de apariții și a avut cinci contribuții la goluri: două reușite și trei assist-uri.

Luis Enrique avertiza în octombrie asupra riscului de a investi sume mari într-un jucător adus doar ca soluție de rezervă:

„Trebuie să plătești foarte mulți bani ca să aduci un fundaș dreapta care va fi rezervă, care va juca trei meciuri și va fi demotivat”.

Rațiu s-a accidentat în meciul cu Mallorca

Fundașul român s-a accidentat în ultimul meci jucat, Rayo Vallecano - Mallorca 2-1.

în prima repriză s-a așezat pe gazon, primind ulterior îngrijiri medicale pentru probleme musculare la coapsa stângă, dar nu a mai putut continua partida.

Internaționalul român a ratat meciul de miercuri, cu Alaves (0-2), în Copa del Rey, și ar urma să îl piardă și pe cel de duminică, împotriva celor de la Celta Vigo, în La Liga, conform marca.com.

Accidentarea lui Rațiu în Rayo - Mallorca 2-1
Accidentarea lui Rațiu în Rayo - Mallorca 2-1

Galerie foto (10 imagini)

Accidentarea lui Rațiu în Rayo - Mallorca 2-1 Accidentarea lui Rațiu în Rayo - Mallorca 2-1 Accidentarea lui Rațiu în Rayo - Mallorca 2-1 Accidentarea lui Rațiu în Rayo - Mallorca 2-1 Accidentarea lui Rațiu în Rayo - Mallorca 2-1
+10 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

A murit Ioan Crâsnic Antrenorul cu 9 participări la Jocurile Olimpice avea 96 de ani
Superliga
16:59
A murit Ioan Crâsnic Antrenorul cu 9 participări la Jocurile Olimpice avea 96 de ani
Citește mai mult
A murit Ioan Crâsnic Antrenorul cu 9 participări la Jocurile Olimpice avea 96 de ani
Huiduiți de propriii fani  FOTO: Jucătorii lui Real Madrid, fluierați pe „Bernabeu”. Suporterii i-au cerut demisia lui Florentino Perez!
Campionate
16:48
Huiduiți de propriii fani FOTO: Jucătorii lui Real Madrid, fluierați pe „Bernabeu”. Suporterii i-au cerut demisia lui Florentino Perez!
Citește mai mult
Huiduiți de propriii fani  FOTO: Jucătorii lui Real Madrid, fluierați pe „Bernabeu”. Suporterii i-au cerut demisia lui Florentino Perez!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
PSG Luis Enrique Rayo Vallecano andrei ratiu achraf hakimi
Știrile zilei din sport
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
Superliga
14:23
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
Citește mai mult
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Superliga
13:02
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Citește mai mult
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Superliga
17:31
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Citește mai mult
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Stranieri
14:29
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Citește mai mult
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:30
LIVE Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din Liga 1 » „Câinii” conduc la pauză
LIVE Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din Liga 1 » „Câinii” conduc la pauză
20:55
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
20:19
Iftime, sfat pentru Moruțan Patronul FC Botoșani, despre revenirea fotbalistului în Liga 1: „Mi-e teamă că-l face de nu mai joacă”
Iftime, sfat pentru Moruțan Patronul FC Botoșani, despre revenirea fotbalistului în Liga 1: „Mi-e teamă că-l face de nu mai joacă”
20:30
„Ăsta nu a fost fotbal” Leo Grozavu, nervos după înfrângerea cu Csikszereda: „Nicăieri în lume nu cred că se juca în asemenea condiții”
„Ăsta nu a fost fotbal” Leo Grozavu, nervos după înfrângerea cu Csikszereda: „Nicăieri în lume nu cred că se juca în  asemenea condiții”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
Top stiri din sport
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
Campionate
13:09
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
Citește mai mult
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în  Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
Handbal
17:45
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
Citește mai mult
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în  Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Superliga
16:49
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Citește mai mult
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică
Tenis
16:59
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică
Citește mai mult
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 30 rapid 32 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
18.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share