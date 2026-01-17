Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul român de la Rayo Vallecano, ar putea fi o opțiune accesibilă pentru a-l înlocui pe Achraf Hakimi (27 de ani) la PSG

PSG caută o rezervă pentru banda dreaptă, capabilă să-l înlocuiască pe Hakimi și să facă față atât defensiv, cât și ofensiv.

Andrei Rațiu, considerat potrivit pentru PSG ca variantă pentru înlocuirea lui Hakimi

Hakimi este fundașul dreapta titular de la PSG, cu 189 de meciuri pentru formația pariziană, și este cotat la 80 de milioane de euro, conform transfermarkt.com.

Pe postul marocanului, Luis Enrique nu are în acest moment o alternativă clară, deși, la nevoie, poate apela la Marquinhos, Noham Kamara sau Warren Zaire-Emery.

Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano, aflat sub contract până în 2028, este indicat de platforma Data’Scout ca o posibilă opțiune pentru PSG, conform sport.fr.

18 milioane de euro este cota de piață a fotbalistului român, pe care clubul a refuzat să îl vândă pentru mai puțin de 25 de milioane de euro

Rațiu a evoluat în 26 de meciuri în acest sezon, în care a reușit un gol și o pasă decisivă.

În sezonul 2024–2025, a bifat 25 de apariții și a avut cinci contribuții la goluri: două reușite și trei assist-uri.

Luis Enrique avertiza în octombrie asupra riscului de a investi sume mari într-un jucător adus doar ca soluție de rezervă:

„Trebuie să plătești foarte mulți bani ca să aduci un fundaș dreapta care va fi rezervă, care va juca trei meciuri și va fi demotivat”.

Rațiu s-a accidentat în meciul cu Mallorca

Fundașul român s-a accidentat în ultimul meci jucat, Rayo Vallecano - Mallorca 2-1.

în prima repriză s-a așezat pe gazon, primind ulterior îngrijiri medicale pentru probleme musculare la coapsa stângă, dar nu a mai putut continua partida.

Internaționalul român a ratat meciul de miercuri, cu Alaves (0-2), în Copa del Rey, și ar urma să îl piardă și pe cel de duminică, împotriva celor de la Celta Vigo, în La Liga, conform marca.com.

