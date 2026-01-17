„Nu sunt îngrijorat” Mihai Stoica, fără emoții după înfrângerea cu FC Argeș: „Sunt convins că ne vom califica în play-off”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre înfrângerea cu FC Argeș, scor 0-1.

Conducătorul campioanei a explicat motivele pentru care FCSB a clacat la Mioveni, dar și ce va urma pentru formația bucureșteană.

Mihai Stoica, după FC Argeș - FCSB 1-0 : „Nu sunt îngrijorat”

Oficialul de la FCSB este de părere că terenul a reprezentat un impediment în jocul campioanei. Mai mult, acesta este încrezător că echipa sa va reveni în TOP 6, odată ce Andre Duarte și Ofri Arad vor avea drept de joc.

„Eu nu sunt îngrijorat deloc, terenuri ca astea nu vom întâlni prea multe.

Jucătorii pe care ni i-am dorit vor fi în scurt timp legitimați. N-am luat jucători care n-au jucat în ultima vreme, care s-au plimbat pe la echipe, care au făcut dușuri, ci am luat jucători de mare valoare, sunt convins, atât Andre Duarte, cât și Ofri Arad. Pe Ofri trebuie să-l vedem întâi la vizita medicală.

Cu FC Argeș am avut o primă jumătate de oră în care am jucat bine, am făcut o mare greșeală în construcție și am luat gol, dar o a doua jumătate în care am fost foarte slabi. Nu am reușit să creăm nici o ocazie.

Nu aș putea spune că e un rezultat corect după ceea ce s-a jucat, ar fi trebuit să fie un rezultat de egalitate”, a declarat Mihai Stoica, pentru fanatik.ro.

Mihai Stoica: „Sunt convins că vom intra în play-off ”

Chiar dacă FCSB a pierdut ambele meciuri cu FC Argeș din acest sezon, Mihai Stoica crede cu convingere că „roș-albaștrii” se vor califica în play-off.

„Rămânem cu zero puncte contra lui FC Argeș, care s-a dus la 6 puncte de noi, de fapt la 7, pentru că au două victorii contra noastră.

Cu toate astea, nu sunt îngrijorat, sunt convins că vom intra în play-off și de acolo vom începe un alt campionat. N-am nicio emoție. Sunt convins că vom începe o serie bună.

Spre deosebire de anul trecut, când în pregătirea de iarnă l-am pierdut pe Olaru, anul acesta chiar am avut un cantonament reușit”, a adăugat Mihai Stoica.

Am pierdut în urma unei greșeli colective, am vorbit ceva și am făcut altceva. Mihai Stoica, președinte CA al FCSB

VIDEO. Golul marcat de Yanis Pîrvu în FC Argeș - FCSB 1-0

