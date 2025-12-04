Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), s-a calificat fără emoții în sferturile Cupei Italiei, după victoria cu Venezia, scor 5-1.

Formația tehnicianului român s-a dezlănțuit în prima repriză a duelului de pe „Giuseppe Meazza”, fiind în avantaj de trei goluri la pauză.

Inter, calificare fără emoții în sferturile Cupei Italiei

Inter a început bine partida, reușind să deschidă scorul încă din minutul 18, atunci când Diouf a punctat după o pasă primită de la Davide Fratessi.

Peste doar două minute, „nerazzurri” și au majorat avantajul prin Pio Esposito, revelația sezonului la formația din Milano.

Până la pauză, Inter a mai marcat încă un gol, în minutul 34, prin Marcus Thuram, după o pasă perfectă reușită de Zielinski.

În repriza secundă, cu un avantaj de trei goluri, Inter a mai punctat de două ori prin Thuram și Bonny. Venezia a reușit să înscrie golul de onoare în minutul 66, prin Richie Sagrado.

19 suturi pe poartă a avut Inter Milano în meciul cu Venezia

Pentru Inter urmează partida de campionat cu Como, meci care se va juca pe 6 decembrie, la Milano. Apoi, peste doar 3 zile, Chivu și compania vor juca pe teren propriu cu Liverpool, în Liga Campionilor.

Până la finalul acestui an, Inter va mai juca împotriva celor de la Genoa și Atalanta, în Serie A, dar și cu Bologna, în semifinalele Supercupei Italiei.

