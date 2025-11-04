Probleme mari la CFR Reacția lui Varga după ce ardelenii au fost amenințați din nou cu insolvența: „Sunt zile importante pentru CFR” +41 foto
Ioan Varga FOTO: CFR Cluj
Superliga

Probleme mari la CFR Reacția lui Varga după ce ardelenii au fost amenințați din nou cu insolvența: „Sunt zile importante pentru CFR”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.11.2025, ora 17:59
alt-text Actualizat: 04.11.2025, ora 19:51
  • Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul de la CFR Cluj, a reacționat după ce echipa sa riscă să intre din nou în insolvență.

Mai multe persoane fizice și juridice s-au îndreptat împotriva clubului pe cale legală pentru a recupera sume importante de bani împrumutate clubului, scrie lagazzetta.ro.

Clujenii se află sub atenta monitorizare a UEFA, după ce a înregistrat mai multe datorii către foști jucători și angajați ai clubului. Aceștia suferă financiar după ce au ratat pentru al doilea an consecutiv calificarea în grupele europene și, implicit, bonusurile financiare de la UEFA.

Reacția lui Varga după ce CFR Cluj a fost amenințată din nou cu insolvența: „Sunt zile importante”

Patronul de la CFR Cluj i-a asigurat pe suporteri că echipa nu va reintra în insolvență. Mai mult, a spus că a achitat deja banii unuia dintre cei doi creditori care au apelat la mijloacele legale pentru a-și recupera banii.

„Am rezolvat deja cu unul dintre cei doi care cereau intrarea în insolvență a CFR-ului. Să stea lumea liniștită, că o să rezolv și cu Sărmășan.

E doar o chestiune de zile și vor fi reglate din toate punctele de vedere, așa cum am și promis. Zilele acestea vor fi zile importante pentru CFR și se vor plăti datorii. Lucrurile vor fi rezolvate spre liniștea tuturor”, a declarat Ioan Varga, conform fanatik.ro.

Patronul de la CFR declarase în urmă cu două zile că jucătorii și staff-ul tehnic își vor primi salariile în cursul acestei săptămâni.

CFR Cluj riscă să nu poată participa în cupele europene

Cu datorii de 1,9 milioane de euro către fotbaliști și angajați, CFR Cluj ar putea fi exclusă din cupele europene, dacă nu va achita salariile restante.

În astfel de situații, în primă fază, UEFA amendează cluburile cu probleme financiare și acordă un nou termen pentru achitarea datoriilor.

Dacă nici după cel de-al doilea termen cluburile nu își rezolvă problemele, forul european le interzice accesul în cupele europene, chiar dacă acestea și-au câștigat dreptul de a participa.

FOTO. Imagini de la Dinamo - CFR Cluj 2-1

Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan
Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan

Galerie foto (41 imagini)

Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan
+41 Foto
labels.photo-gallery

CFR Cluj liga 1 datorii insolventa ioan varga
