Rangnick a făcut calculele De ce are nevoie Austria pentru a câștiga grupa României din preliminariile CM 2026: „Se aplică această formulă”

Ralf Rangnick (67 de ani), selecționerul Austriei, a anunțat lotul pentru meciurile cu Cipru și Bosnia, ultimele pe care echipa sa le va disputa în preliminariile CM 2026.

„Profesorul” a explicat de ce rezultate are nevoie Austria pentru a termina pe primul loc în grupa din care face parte și România.

Câștigătoare în primele 5 meciuri din grupa H, naționala Austriei a pierdut în fața „tricolorilor” lui Mircea Lucescu, scor 0-1, și se vede nevoită să trateze cu deplină seriozitate partidele din luna noiembrie.

Ralf Rangnick, la un pas de CM 2026 cu naționala Austriei: „2, 4 sau 6 puncte”

Obiectivul lui Rangnick este clasarea pe prima poziție, care ar duce Austria la turneul final din America din Nord. „Das Team” nu a mai fost la un Mondial din 1998.

Selecționerul a explicat că Austria trebuie să nu piardă cu Cipru (15 noiembrie, la Limassol) și cu Bosnia (18 noiembrie, la Viena) pentru a fi sigură de câștigarea grupei H.

„În general, se aplică formula «2-4-6». Indiferent dacă obținem două, patru sau șase puncte din cele două meciuri, înseamnă că vom termina pe primul loc în grupă.

De data aceasta avem la dispoziție cinci zile de pregătire, vreme bună și terenuri bune.

Pentru cel puțin câțiva jucători, este ultima lor șansă. Pentru mine, este probabil și prima și ultima șansă de a conduce o echipă la o Cupă Mondială ca antrenor principal.

Jucătorii știu ce este în joc și sunt convins că vor da totul, că vom fi hotărâți și uniți”, a declarat Rangnick, potrivit sport.orf.at.

Tehnicianul susține că jucătorii săi au reușit să treacă peste înfrângerea cu România: „Acum e momentul să privim înainte”.

1.500 de fani austrieci sunt așteptați să asiste la meciul cu Cipru, la Limassol

Lotul Austriei pentru meciurile cu Cipru și Bosnia

Portari: Nicolas Kristof (Elversberg/0 meciuri), Patrick Pentz (Bröndby/17), Nikolas Polster (Pellets WAC/0), Alexander Schlager (RB Salzburg/22)

Nicolas Kristof (Elversberg/0 meciuri), Patrick Pentz (Bröndby/17), Nikolas Polster (Pellets WAC/0), Alexander Schlager (RB Salzburg/22) Fundași: David Alaba (Real Madrid/111 meciuri/15 goluri), Kevin Danso (Tottenham/28/0), Marco Friedl (Werder Bremen/7/0), Philipp Lienhart (Freiburg/36/3), Phillipp Mwene (Mainz/26/0), Stefan Posch (Como/47/4), Alexander Prass (Hoffenheim/16/0), Leopold Querfeld (Union Berlin/5/0)

David Alaba (Real Madrid/111 meciuri/15 goluri), Kevin Danso (Tottenham/28/0), Marco Friedl (Werder Bremen/7/0), Philipp Lienhart (Freiburg/36/3), Phillipp Mwene (Mainz/26/0), Stefan Posch (Como/47/4), Alexander Prass (Hoffenheim/16/0), Leopold Querfeld (Union Berlin/5/0) Mijlocași: Christoph Baumgartner (RB Leipzig/54/19), Florian Grillitsch (Braga/57/1), Marco Grüll (Werder Bremen/7/0), Konrad Laimer (Bayern München/53/7), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund/93/23), Xaver Schlager (RB Leipzig/47/4), Romano Schmid (Werder Bremen/29/3), Alessandro Schöpf (Pellets WAC/34/6), Nicolas Seiwald (RB Leipzig/42/0), Patrick Wimmer (Wolfsburg/26/1)

Christoph Baumgartner (RB Leipzig/54/19), Florian Grillitsch (Braga/57/1), Marco Grüll (Werder Bremen/7/0), Konrad Laimer (Bayern München/53/7), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund/93/23), Xaver Schlager (RB Leipzig/47/4), Romano Schmid (Werder Bremen/29/3), Alessandro Schöpf (Pellets WAC/34/6), Nicolas Seiwald (RB Leipzig/42/0), Patrick Wimmer (Wolfsburg/26/1) Atacanți: Marko Arnautovic (Steaua Roșie Belgrad/128/45), Raul Florucz (Royale Union St. Gilloise/3/0), Michael Gregoritsch (Bröndby/70/22), Nikolaus Wurmbrand (Rapid Viena/1/1)

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 6 (19-3) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 6 (11-6) 10 4. Cipru 7 (11-9) 8 5. San Marino 7 (1-32) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

