„Uităm adesea” Cristi Chivu, interviu pentru presa italiană despre mandatul său la Inter: „Aceste lucruri sunt, uneori, subestimate”

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a oferit un interviu în presa italiană în care a vorbit despre mai multe subiecte.

La primul sezon pe banca grupării alături de care a câștigat Liga Campionilor, Cristi Chivu este aproape de a deveni campion al Italiei, Inter fiind în acest moment pe primul loc în Serie A, la șapte puncte distanță de Napoli.

Cristi Chivu: „Încerc să fiu eu însumi”

Întrebat despre principala provocare cu care s-a confruntat în acest sezon, Cristi Chivu a declarat:

„Încerc să fiu eu însumi. Am reușit, în ciuda posibilității de a pune niște măști pe care ți le oferă această lume, să am puterea și curajul de a rămâne cine sunt. Profesional, m-am îmbunătățit mult.

Mă gândesc mereu doar la următorul meci. Avem această dorință nebună de a fi competitivi până la capăt”, a declarat Cristi Chivu, conform fcinter1908.it.

„Uităm adesea de lucrurile care sunt mai importante decât cele profesionale”

Întrebat despre modul în care s-a bucurat la golul lui Barella din partida cu AS Roma, atunci când a mers pe teren și și-a îmbrățișat jucătorii, Chivu a spus:

„Aceste lucruri sunt, uneori, subestimate, pentru că ne tratăm doar profesional, legați de ceea ce avem obligația să facem.

Cred că, dintr-o perspectivă umană, uităm adesea de lucrurile care sunt mai importante decât cele profesionale.

De-a lungul timpului, de-a lungul anilor, acest grup a creat ceva special, care ne permite să fim mai uniți, să oferim mai multă afecțiune decât cred unii oameni”.

Cât de importanți sunt Lautaro și Calhanoglu pentru Cristi Chivu

Antrenorul român a vorbit și despre liderii din vestiarul său, Lautaro Matinez și Hakan Calhanoglu, pe care i-a lăudat:

„Ei sunt la fel de importanți ca ceilalți care fac parte din acest grup. Cu toții suntem conștienți de importanța jucătorilor noștri, cu toții știm cât de mult ne pot oferi.

Ei sunt adevărata forță a acestui grup și, în acest moment, ne bucurăm și noi de revenirile lor, după ce recent au trecut prin mai multe probleme”.

Din păcate pentru Chivu, presa din Italia a anunțat că Lautaro s-a accidentat din nou și va fi indisponibil în următoarele 3 meciuri.

Hakan Calhanoglu și Cristi Chivu FOTO: IMAGO

În final, Chivu a vorbit și despre lupta la titlu din campionatul italian:

„Avem nevoie de curaj, personalitate și dorința de a fi dominanți. Nu sunt superstițios și nu fac gesturi de noroc: cred în munca mea, în ceea ce pot oferi și în ceea ce pot transmite. Cred în ceea ce reprezintă adevărata mea forță, și anume în ființa umană”.

