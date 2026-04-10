„Au nevoie de terapie” Cristi Chivu le răspunde celor care l-au amenințat pe Alessandro Bastoni + Ce spune despre finalul de sezon

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a vorbit despre Alessandro Bastoni (26 de ani), fundașul central al „nerazzurrilor”.

După partida câștigată cu Juventus în luna februarie, scor 3-2, Bastoni a fost criticat dur și chiar și amenințat cu moartea, după o eroare de arbitraj.

Concret, Pierre Kalulu, fundașul lui Juve, a încercat să recupereze balonul de la Alessandro Bastoni, care avansa cu mingea la picior.

Fundașul lui Inter a căzut, iar „centralul” a fluierat imediat și a acordat lovitură liberă pentru echipa lui Cristi Chivu. Mai mult, i-a arătat și al doilea „galben” lui Kalulu, care a fost trimis la vestiare.

Decizia arbitrului a stârnit proteste vehemente în tabăra „Bătrânei Doamne”, însă fără rezultat, deși reluările au arătat că Bastoni căzuse fără să fie atins.

Cristi Chivu: „Cei care l-au criticat pe Alessandro au nevoie de ajutor psihologic, nu el”

După decizia de arbitraj din derby-ul cu Juventus, Bastoni a fost ținta atacurilor fanilor torinezi, acesta primind chiar și amenințări cu moartea.

Situația lui Bastoni s-a înrăutățit și mai mult după finala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial. El este cel care a luat cartonaș roșu în finala cu Bosnia.

Întrebat dacă crede că Bastoni are nevoie de ajutor psihologic, Chivu i-a blamat pe cei care l-au criticat și amenințat pe Bastoni:

„Alessandro nu are nevoie de recuperare din punct de vedere psihologic. Oamenii l-au criticat, dezlănțuind un adevărat linșaj public... Cred că ei sunt cei care au nevoie de puțină terapie”, a declarat Cristi Chvu, conform sportmediaset.it.

Chivu, despre finalul de sezon: „Avem ambiții mari”

În interviul acordat pentru presa din Italia, Chivu a vorbit și despre acest final de sezon în care echipa sa este angrenată în lupta pentru campionat și Cupă, dar a fost eliminată surprinzător din Liga Campionilor, fiind învinsă de Bodo/Glimt.

„A fi antrenorul lui Inter înseamnă să ai ambiții mari. Sunt fericit că intrăm în ultimele două luni ale sezonului cu șansa de a ne atinge obiectivele și de a câștiga două trofee. Avem datoria să credem că putem câștiga tot ce a mai rămas.

Principiile mele depășesc așteptările unora. Nu am încercat să mă schimb, ba chiar am rămas mereu eu însumi. Nu simt nevoia să fac declarații sau să caut conflicte”, a mai spus tehnicianul român.

În acest moment, Inter ocupă prima poziție în Serie A, la șapte puncte distanță de Napoli, cu șapte meciuri înainte de finalul campionatului.

Gruparea milaneză este calificată în semifinalele Cupei Italiei, acolo unde o va întâlni pe Como, revelația sezonului din Serie A.

