„Au nevoie de terapie” Cristi Chivu le răspunde celor care l-au amenințat pe Alessandro Bastoni + Ce spune despre finalul de sezon
Cristi Chivu FOTO: IMAGO
alt-text Publicat: 10.04.2026, ora 20:19
alt-text Actualizat: 10.04.2026, ora 20:19
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a vorbit despre Alessandro Bastoni (26 de ani), fundașul central al „nerazzurrilor”.
  • După partida câștigată cu Juventus în luna februarie, scor 3-2, Bastoni a fost criticat dur și chiar și amenințat cu moartea, după o eroare de arbitraj.

Concret, Pierre Kalulu, fundașul lui Juve, a încercat să recupereze balonul de la Alessandro Bastoni, care avansa cu mingea la picior.

Fundașul lui Inter a căzut, iar „centralul” a fluierat imediat și a acordat lovitură liberă pentru echipa lui Cristi Chivu. Mai mult, i-a arătat și al doilea „galben” lui Kalulu, care a fost trimis la vestiare.

Decizia arbitrului a stârnit proteste vehemente în tabăra „Bătrânei Doamne”, însă fără rezultat, deși reluările au arătat că Bastoni căzuse fără să fie atins.

Cristi Chivu: „Cei care l-au criticat pe Alessandro au nevoie de ajutor psihologic, nu el”

După decizia de arbitraj din derby-ul cu Juventus, Bastoni a fost ținta atacurilor fanilor torinezi, acesta primind chiar și amenințări cu moartea.

Situația lui Bastoni s-a înrăutățit și mai mult după finala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial. El este cel care a luat cartonaș roșu în finala cu Bosnia.

Întrebat dacă crede că Bastoni are nevoie de ajutor psihologic, Chivu i-a blamat pe cei care l-au criticat și amenințat pe Bastoni:

„Alessandro nu are nevoie de recuperare din punct de vedere psihologic. Oamenii l-au criticat, dezlănțuind un adevărat linșaj public... Cred că ei sunt cei care au nevoie de puțină terapie”, a declarat Cristi Chvu, conform sportmediaset.it.

Chivu, despre finalul de sezon: „Avem ambiții mari”

În interviul acordat pentru presa din Italia, Chivu a vorbit și despre acest final de sezon în care echipa sa este angrenată în lupta pentru campionat și Cupă, dar a fost eliminată surprinzător din Liga Campionilor, fiind învinsă de Bodo/Glimt.

„A fi antrenorul lui Inter înseamnă să ai ambiții mari. Sunt fericit că intrăm în ultimele două luni ale sezonului cu șansa de a ne atinge obiectivele și de a câștiga două trofee. Avem datoria să credem că putem câștiga tot ce a mai rămas.

Principiile mele depășesc așteptările unora. Nu am încercat să mă schimb, ba chiar am rămas mereu eu însumi. Nu simt nevoia să fac declarații sau să caut conflicte”, a mai spus tehnicianul român.

În acest moment, Inter ocupă prima poziție în Serie A, la șapte puncte distanță de Napoli, cu șapte meciuri înainte de finalul campionatului.

Gruparea milaneză este calificată în semifinalele Cupei Italiei, acolo unde o va întâlni pe Como, revelația sezonului din Serie A.

Un bărbat în picioare

Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Le grand Monsieur

Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Mircea Lucescu - numărând timpul

Il Luce s-a stins pe teren

A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Latin Mannschaft

Metoda Spalletti

Când victima devine complicele huliganilor

Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Naționala „vegetală”

Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cei care ne refuză

Loți joacă în echipă cu Viktor

Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

