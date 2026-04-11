Radu Drăgușin, în pericol tot mai mare să retrogradeze cu Tottenham în acest sezon.

Spurs au picat pe locul 18 după ce West Ham a învins-o cu 4-0 pe Wolverhampton.

Mai sunt șapte etape înainte de finalul sezonului și londonezii au încă meciuri dificile.

Radu Drăgușin s-a întors la Tottenham după înfrângerile suferite la națională, 0-1 cu Turcia în barajul CM, 0-2 cu Slovacia în amical, și e într-o situație la fel de complicată.

Ratarea calificării la Mondial riscă să fie urmată de retrogradarea echipei de club!

Drăgușin, sub linia roșie cu Tottenham. N-a învins pe nimeni în 2026

Prima veste rea primită la Londra a fost victoria lui West Ham United, 4-0 cu Wolverhampton acasă.

Ceea ce înseamnă că West Ham a depășit-o în clasament pe Tottenham, care a căzut pe locul 18, în zona retrogradării pentru prima dată în acest sezon. La două puncte în spatele lui West Ham.

Amenințarea Championship e reală, cu doar șapte etape înainte de final.

0 victorii are Tottenham în 2026 în Premier League. Ultimul succes în campionat, 1-0 cu Crystal Palace, în deplasare, pe 28 decembrie, când s-a întors Drăgușin după 11 luni de pauză

E mult mai rău pentru Tottenham față de 2009

Spurs nu au mai fost sub linia roșie în Premier din ianuarie 2009, de peste 17 ani. Iar atunci erau la jumătatea stagiunii, au avut timp să rezolve toate problemele, încheind campionatul pe 8 chiar și cu mai puține victorii decât înfrângeri după 38 de etape (14-15).

Radu Drăgușin și fostul antrenor al lui Tottenham. Nici Igor Tudor nu a putut corecta erorile Foto: Imago

Acest sezon e mult mai greu decât acela. Acum, după 31 de meciuri, echipa lui Drăgușin are tot 15 eșecuri și tot 9 egaluri, însă numai șapte succese!

40-50 este golaverajul lui Tottenham în acest moment în Premier League

Al treilea antrenor al lui Drăgușin în acest sezon

Un an competițional în care Tottenham a avut trei antrenori. Picajul a început cu danezul Thomas Frank (iunie 2025 - februarie 2026) și a continuat cu croatul Igor Tudor (februarie - martie), ultimul fără victorie în Premier, patru jocuri pierdute și un egal.

Numit pe 31 martie, Roberto De Zerbi, cel care s-a retras ca jucător la CFR Cluj, e sub mare presiune încă de la debut.

Duminică, joacă pe terenul lui Sunderland și pornește din zona retrogradării această cursă a supraviețuirii.

Tottenham, ultimele 7 meciuri în Premier League

12 aprilie - Sunderland (d).

18 aprilie - Brighton (a).

25 aprilie - Wolverhampton (d).

2 mai - Aston Villa (d).

11 mai - Leeds (a).

17 mai - Chelsea (d).

24 mai - Everton (a).

VIDEO: cele mai noi imagini din sport