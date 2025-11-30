PISA - INTER 0-2. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurrilor”, a dezvăluit adevăratul motiv pentru care l-a înlocuit pe Lautaro Martinez (28 de ani) în ultimele două meciuri ale vicecampioanei Italiei.

Cristi Chivu a ținut să pună punct speculațiilor conform cărora ar exista un conflict între el și Lautaro Martinez, după ce căpitanul lui Inter a fost scos devreme în duelurile cu AC Milan (0-1) și Atletico Madrid (1-2).

Cristi Chivu: „Lautaro a avut febră cu două zile înainte de derby”

Înaintea partidei cu Pisa, tehnicianul român a dezvăluit că atacantul argentinian a avut febră cu două zile înaintea derby-ului cu AC Milan, însă a ținut morțiș să joace.

„Eu iau decizii. Se vorbește prea mult despre un jucător considerat unul dintre cei mai buni din lume.

Nu este corect față de el sau față de echipă să-l criticăm. Are momente bune și momente rele.

Probabil a fost vina mea că nu am spus-o, dar a avut febră cu două zile înainte de derby. A strâns din dinți și a vrut să fie acolo.

Îmi asum responsabilitatea. Lautaro este esențial, la fel ca toți ceilalți”, a declarat Cristi Chivu, citat de fcinter1908.it.

65 de minute a jucat Lautaro cu AC Milan - înlocuit cu Ange-Yoan Bonny

72 de minute cu Atletico Madrid - înlocuit cu Pio Esposito

Lautaro Martinez l-a răsplătit pe Chivu

Titular în duelul cu Pisa, din etapa #13 a Serie A, Lautaro Martinez i-a răsplătit încrederea lui Cristi Chivu.

Campionul Mondial a marcat o „dublă”, în minutele 69 și 83 pentru a pune capăt seriei negative a celor de la Inter.

Argentinianul a fost schimbat în minutul 87, dar de această dată a fost vorba doar de o modificare tactică făcută de Cristi Chivu.

Grație acestui succes, Inter a urcat provizoriu pe locul 3, cu 27 de puncte, unul mai puțin ca liderul AC Milan.

Marius Marin a fost integralist la Pisa.

VIDEO Rezumatul meciului Pisa - Inter 0-2

