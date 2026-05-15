„Cea mai importantă lecție dată de Chivu” Tehnicianul român, elogiat în The Guardian , după realizarea eventului cu Inter

Cristi Chivu (45 de ani) a fost elogiat de prestigioasa publicație britanică The Guardian, după ce a reușit eventul în primul său sezon pe banca lui Inter.

Cristi Chivu a scris istorie în primul său sezon ca antrenor la Inter.

Tehnicianul român a devenit primul antrenor străin care reușește eventul la debut și doar al doilea din istoria clubului care câștigă dubla Serie A – Cupa Italiei atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Cristi Chivu, elogiat în The Guardian: „Rezultatul a reflectat o pregătire solidă și influența lui”

După victoria cu Lazio, scor 2-0, din finala Cupei, prestigioasa publicație britanică The Guardian a analizat triumful nerazzurrilor și a subliniat impactul lui Chivu la echipă.

„Dubla recentă a lui Inter nu a fost niciodată ceva garantat, în ciuda dezechilibrului evident din finala Cupei Italiei.

Deși Lazio a fost practic învinsă încă din primele minute, rezultatul a reflectat o pregătire solidă și influența lui Cristian Chivu” , a scris The Guardian.

FOTO. Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei

The Guardian: „Cea mai importantă lecție dată de Chivu”

Publicația britanică a scos în evidență și modul în care Chivu a reușit să o transforme pe Inter, după eșecurile din sezonul trecut.

„Echipa pe care Chivu a «moștenit-o» de la Inzaghi a alergat după patru trofee și n-a câștigat nimic. Locul lui Chivu, în istoria Interului, era deja asigurat de pe vremea când a fost jucător în echipa pregătită de Mourinho care a făcut tripla, în 2010.

Dar acum, Chivu a avut o dublă istorică, în calitate de antrenor, pentru același club.

Iar cea mai importantă lecție dată de Chivu poate fi și cea mai banală. «Să câștigi două trofee e un rezultat pe lângă care nu poți să treci ușor niciodată. Pentru că nu e ușor».

Ce-i drept, Interul lui Chivu a lăsat fix această impresie, că totul a venit foarte ușor”, a concluzionat ediorialistul Nicky Bandini.

