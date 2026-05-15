Merg pe mâna lui Carrick Legenda lui United poate deveni antrenor permanent al „diavolilor roșii” » Detaliile contractului pregătit pe Old Trafford 

Michael Carrick (44 de ani) e pe punctul de a deveni antrenor pe termen lung al lui Manchester United, după perioada bună petrecută pe banca echipei în acest sezon.

Carrick a reușit să obțină 10 victorii în cele 15 meciuri în care a pregătit-o pe Manchester United.

Rezultatele obținute sub comanda sa au contribuit la urcarea „diavolilor roșii” pe locul 3, cu 65 de puncte.

Carrick poate deveni antrenor permanent la Manchester United

Carrick fusese numit de Manchester United în luna ianuarie, inițial până la finalul sezonului 2025-2026, după plecarea lui Ruben Amorim.

De atunci, fostul internațional englez a schimbat dinamica echipei, iar cele 33 de puncte obținute au cântărit decisiv în evaluarea conducerii.

Fostul jucător al lui Manchester United a vorbit despre situația contractului său înaintea meciului cu Nottingham Forest, programat pe 17 mai, de la ora 14:30, și a afirmat că o decizie privind viitorul său va fi luată în curând, conform manutd.com.

Viitorul meu va fi decis foarte, foarte curând, știți. Știam că acest lucru urma să se întâmple spre finalul sezonului, dacă nu chiar la finalul sezonului, așa că nu s-a schimbat nimic.Nu există nicio schimbare majoră în această privință. Asta e situația, știți. Apoi, evident, orice va urma după aceea este, oricum, foarte aproape Michael Carrick, antrenorul lui Manchester United

Clubul de pe Old Trafford i-ar fi propus fostului mijlocaș un contract inițial pe doi ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, până în vara lui 2029, potrivit nytimes.com.

Mutarea vine după ce directorul executiv Omar Berrada și directorul sportiv Jason Wilcox ar fi recomandat ca Michael Carrick să primească definitiv postul de antrenor principal.

Propunerea ar fi primit și acordul coproprietarului Sir Jim Ratcliffe, în urma unei ședințe a comitetului executiv al clubului.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunțat că antrenorul a acceptat ideea unui nou contract, urmând ca ultimele detalii să fie stabilite în zilele următoare.

„Carrick va rămâne și a acceptat deja să semneze un nou contract cu clubul în zilele următoare.

Rămâne de văzut doar dacă acesta va fi valabil până în 2028, cu opțiune de prelungire, sau direct până în iunie 2029”, a notat acesta, pe rețelele de socializare.

Michael Carrick este un nume important în istoria lui Manchester United

Fostul mijlocaș a jucat 464 de meciuri pentru club și a câștigat, printre altele, cinci titluri în Premier League, Liga Campionilor, Europa League, FA Cup, două Cupe ale Ligii și Cupa Mondială a Cluburilor.

După retragerea din activitate, în 2018, Carrick a intrat în stafful tehnic al primei echipe, lucrând alături de Jose Mourinho și Ole Gunnar Solskjaer. După plecarea lui Solskjaer, a fost pentru scurt timp antrenor interimar al lui United.

Ulterior, fostul internațional englez a fost antrenor principal la Middlesbrough, club pe care l-a preluat în octombrie 2022.

Clasamentul în Premier League

Locul și echipa Meciuri Puncte 1. Arsenal 36 79 2. Manchester City 36 77 3. Manchester Utd 36 65 4. Liverpool 36 59 5. Aston Villa 36 59 6. Bournemouth 36 55 7. Brighton 36 53 8. Brentford 36 51 9. Chelsea 36 49 10. Everton 36 49 11. Fulham 36 48 12. Sunderland 36 48 13. Newcastle 36 46 14. Leeds 36 44 15. Crystal Palace 36 44 16. Nottingham 36 43 17. Tottenham 36 38 18. West Ham 36 36 19. Burnley 36 21 20. Wolves 36 18

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport