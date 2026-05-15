Merg pe mâna lui Carrick Legenda lui United poate deveni antrenor permanent al „diavolilor roșii” » Detaliile contractului pregătit pe Old Trafford 
Michael Carrick. Foto: Imago
Campionate

Merg pe mâna lui Carrick Legenda lui United poate deveni antrenor permanent al „diavolilor roșii” » Detaliile contractului pregătit pe Old Trafford

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.05.2026, ora 18:08
alt-text Actualizat: 15.05.2026, ora 18:08
  • Michael Carrick (44 de ani) e pe punctul de a deveni antrenor pe termen lung al lui Manchester United, după perioada bună petrecută pe banca echipei în acest sezon.

Carrick a reușit să obțină 10 victorii în cele 15 meciuri în care a pregătit-o pe Manchester United.

Rezultatele obținute sub comanda sa au contribuit la urcarea „diavolilor roșii” pe locul 3, cu 65 de puncte.

Bogdan Andone, mesaj bizar Antrenorul de la FC Argeș, înainte de meciul cu Rapid: „Suntem cei mai proști de aici”
Citește și
Bogdan Andone, mesaj bizar Antrenorul de la FC Argeș, înainte de meciul cu Rapid: „Suntem cei mai proști de aici”
Citește mai mult
Bogdan Andone, mesaj bizar Antrenorul de la FC Argeș, înainte de meciul cu Rapid: „Suntem cei mai proști de aici”

Carrick poate deveni antrenor permanent la Manchester United

Carrick fusese numit de Manchester United în luna ianuarie, inițial până la finalul sezonului 2025-2026, după plecarea lui Ruben Amorim.

De atunci, fostul internațional englez a schimbat dinamica echipei, iar cele 33 de puncte obținute au cântărit decisiv în evaluarea conducerii.

Fostul jucător al lui Manchester United a vorbit despre situația contractului său înaintea meciului cu Nottingham Forest, programat pe 17 mai, de la ora 14:30, și a afirmat că o decizie privind viitorul său va fi luată în curând, conform manutd.com.

Viitorul meu va fi decis foarte, foarte curând, știți. Știam că acest lucru urma să se întâmple spre finalul sezonului, dacă nu chiar la finalul sezonului, așa că nu s-a schimbat nimic.Nu există nicio schimbare majoră în această privință. Asta e situația, știți. Apoi, evident, orice va urma după aceea este, oricum, foarte aproape Michael Carrick, antrenorul lui Manchester United

Clubul de pe Old Trafford i-ar fi propus fostului mijlocaș un contract inițial pe doi ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, până în vara lui 2029, potrivit nytimes.com.

Mutarea vine după ce directorul executiv Omar Berrada și directorul sportiv Jason Wilcox ar fi recomandat ca Michael Carrick să primească definitiv postul de antrenor principal.

Propunerea ar fi primit și acordul coproprietarului Sir Jim Ratcliffe, în urma unei ședințe a comitetului executiv al clubului.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunțat că antrenorul a acceptat ideea unui nou contract, urmând ca ultimele detalii să fie stabilite în zilele următoare.

„Carrick va rămâne și a acceptat deja să semneze un nou contract cu clubul în zilele următoare.

Rămâne de văzut doar dacă acesta va fi valabil până în 2028, cu opțiune de prelungire, sau direct până în iunie 2029”, a notat acesta, pe rețelele de socializare.

Michael Carrick este un nume important în istoria lui Manchester United

Fostul mijlocaș a jucat 464 de meciuri pentru club și a câștigat, printre altele, cinci titluri în Premier League, Liga Campionilor, Europa League, FA Cup, două Cupe ale Ligii și Cupa Mondială a Cluburilor.

După retragerea din activitate, în 2018, Carrick a intrat în stafful tehnic al primei echipe, lucrând alături de Jose Mourinho și Ole Gunnar Solskjaer. După plecarea lui Solskjaer, a fost pentru scurt timp antrenor interimar al lui United.

Ulterior, fostul internațional englez a fost antrenor principal la Middlesbrough, club pe care l-a preluat în octombrie 2022.

Clasamentul în Premier League

Locul și echipaMeciuriPuncte
1. Arsenal3679
2. Manchester City3677
3. Manchester Utd3665
4. Liverpool3659
5. Aston Villa3659
6. Bournemouth3655
7. Brighton3653
8. Brentford3651
9. Chelsea3649
10. Everton3649
11. Fulham3648
12. Sunderland3648
13. Newcastle3646
14. Leeds3644
15. Crystal Palace3644
16. Nottingham3643
17. Tottenham3638
18. West Ham3636
19. Burnley3621
20. Wolves3618

Citește și

„E absolut greșit” Radu Naum a intervenit, după ce Varga l-a adus în discuție pe Dan Petrescu: „Știm situația lui reală. Nu e moral!”
Superliga
16:23
„E absolut greșit” Radu Naum a intervenit, după ce Varga l-a adus în discuție pe Dan Petrescu: „Știm situația lui reală. Nu e moral!”
Citește mai mult
„E absolut greșit” Radu Naum a intervenit, după ce Varga l-a adus în discuție pe Dan Petrescu: „Știm situația lui reală. Nu e moral!”
A semnat până în 2029 Unul dintre jucătorii de bază de la Dinamo și-a prelungit contractul. A bifat 43 de meciuri în acest sezon!
Superliga
16:10
A semnat până în 2029 Unul dintre jucătorii de bază de la Dinamo și-a prelungit contractul. A bifat 43 de meciuri în acest sezon!
Citește mai mult
A semnat până în 2029 Unul dintre jucătorii de bază de la Dinamo și-a prelungit contractul. A bifat 43 de meciuri în acest sezon!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Aquapark-ul lui Robert Negoiță, un nou contract de 43 de milioane de lei din bani publici. În lucru de opt ani, cu o întârziere de șase ani, costă aproape dublu decât estimat 
Aquapark-ul lui Robert Negoiță, un nou contract de 43 de milioane de lei din bani publici. În lucru de opt ani, cu o întârziere de șase ani, costă aproape dublu decât estimat 
Aquapark-ul lui Robert Negoiță, un nou contract de 43 de milioane de lei din bani publici. În lucru de opt ani, cu o întârziere de șase ani, costă aproape dublu decât estimat 
Manchester United Premier League Michael Carrick Sir Jim Ratcliffe
Știrile zilei din sport
A murit Dumitru Lecca Fostul selecționer și antrenor al echipei Steaua avea  90 de ani
Baschet
15.05
A murit Dumitru Lecca Fostul selecționer și antrenor al echipei Steaua avea 90 de ani
Citește mai mult
A murit Dumitru Lecca Fostul selecționer și antrenor al echipei Steaua avea  90 de ani
Fără precedent în istoria Mondialului Madonna, Shakira și BTS, primul show la pauză din istoria finalei CM + Ce alte surprize au pregătit organizatorii
Campionatul Mondial
15.05
Fără precedent în istoria Mondialului Madonna, Shakira și BTS, primul show la pauză din istoria finalei CM + Ce alte surprize au pregătit organizatorii
Citește mai mult
Fără precedent în istoria Mondialului Madonna, Shakira și BTS, primul show la pauză din istoria finalei CM + Ce alte surprize au pregătit organizatorii
Caz unic în fotbalul românesc   Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
Liga 3
15.05
Caz unic în fotbalul românesc Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
Citește mai mult
Caz unic în fotbalul românesc   Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
Special
15.05
DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
Citește mai mult
DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:15
„Opinia mea nu prea a contat” Costel Gâlcă, dezlănțuit contra conducerii la flash-interviu: „Jucătorii sunt mai puțin vinovați. Cu U Craiova, ultimul meu meci”
„Opinia mea nu prea a contat” Costel Gâlcă, dezlănțuit contra conducerii la flash-interviu: „Jucătorii sunt mai puțin vinovați. Cu U Craiova, ultimul meu meci”
23:58
„Lipsă de experiență, de personalitate” Explicațiile lui Pașcanu, după ce Rapid a ratat Europa: „După meciul cu U Cluj s-a destrămat tot”
„Lipsă de experiență, de personalitate” Explicațiile lui Pașcanu, după ce Rapid a ratat Europa: „După meciul cu U Cluj s-a destrămat tot”
23:50
„În prima repriză nu am existat” Bogdan Andone, despre faza controversată cu Pîrvu și Koljic în prim-plan: „Jucătorul Rapidului nu mai avea mingea în control”
„În prima repriză nu am existat” Bogdan Andone, despre faza controversată cu Pîrvu și Koljic în prim-plan: „Jucătorul Rapidului nu mai avea mingea în control”
23:09
„Un sezon ratat” Marian Aioani și-a găsit cu greu cuvintele, după FC Argeș - Rapid 2-2: „Primul gol l-am luat prea ușor”
„Un sezon ratat” Marian Aioani și-a găsit cu greu cuvintele, după FC Argeș - Rapid 2-2: „Primul gol l-am luat prea ușor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”
Gimnastica
15.05
„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”
Citește mai mult
„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”
David Beckham a dat lovitura Starul englez a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie » Ce avere a strâns alături de Victoria
Diverse
15.05
David Beckham a dat lovitura Starul englez a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie » Ce avere a strâns alături de Victoria
Citește mai mult
David Beckham a dat lovitura Starul englez a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie » Ce avere a strâns alături de Victoria
„Cea mai importantă lecție dată de Chivu” Tehnicianul român, elogiat în The Guardian , după realizarea eventului cu Inter
Campionate
15.05
„Cea mai importantă lecție dată de Chivu” Tehnicianul român, elogiat în The Guardian, după realizarea eventului cu Inter
Citește mai mult
„Cea mai importantă lecție dată de Chivu” Tehnicianul român, elogiat în The Guardian , după realizarea eventului cu Inter
Detaliul de groază din cauza căruia Bucureștiul nu ar putea găzdui Eurovision-ul
B365
15.05
Detaliul de groază din cauza căruia Bucureștiul nu ar putea găzdui Eurovision-ul
Citește mai mult
Detaliul de groază din cauza căruia Bucureștiul nu ar putea găzdui Eurovision-ul

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 32 rapid 25 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
16.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share