Rapid a mai cedat un jucător Fotbalistul va evolua sub formă de împrumut la o rivală din Liga 1, până la finalul sezonului
Rapid/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Rapid a mai cedat un jucător Fotbalistul va evolua sub formă de împrumut la o rivală din Liga 1, până la finalul sezonului

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.01.2026, ora 14:19
alt-text Actualizat: 14.01.2026, ora 14:19
  • Cristi Ignat (22 de ani) a fost cedat de Rapid la Petrolul Ploiești sub formă de împrumut, până la finalul sezonului.

Cristi Ignat abia a revenit după accidentarea la umăr suferită în ultima etapă a sezonului precedent, în meciul pierdut de Rapid cu CFR, scor 1-4.

Din cauza problemelor, fundașul nu a mai jucat din luna mai 2025 pentru formația din Giulești.

Rezervă pentru Aioani? Rapid ar vrea să aducă un portar din Superliga, cu trecut în alb-vișiniu
Citește și
Rezervă pentru Aioani? Rapid ar vrea să aducă un portar din Superliga, cu trecut în alb-vișiniu
Citește mai mult
Rezervă pentru Aioani? Rapid ar vrea să aducă un portar din Superliga, cu trecut în alb-vișiniu

Cristi Ignat, împrumutat de Rapid la Petrolul

Ignat nu a evoluat niciun minut în acest sezon pentru formația antrenată de Constantin Gâlcă. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani a fost cedat de Rapid la Petrolul Ploiești sub formă de împrumut, până la finalul sezonului.

Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a clubului din Giulești.

„Cristian Ignat a fost împrumutat la Petrolul Ploiești până la finalul acestui sezon.

Fundașul în vârstă de 22 de ani nu a jucat niciun meci oficial în acest sezon după ce în vară anului trecut s-a operat la umăr și a stat departe de gazon 154 de zile.

A bifat revenirea pe teren în meciul amical disputat pe 15 noiembrie 2025 împotriva celor de la CS Afumați. Cristi are în total 37 de apariții oficiale în tricoul Rapidului.

Mult succes, Cristi! Să ai un final de sezon bun și să revii mai puternic!”, se arată în comunicatul celor de la Rapid.

Fundașul a oferit și o primă reacție: „Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat, mai ales în momentele grele. Plec cu gândul să joc, să capăt ritm și să revin mai puternic. Vă doresc mult succes și sper ca la vară să ne bucurăm împreună. Hai, Rapid!”, a transmis Cristian Ignat.

Petrolul l-a prezentat pe Cristi Ignat

Petrolul a anunțat și ea acordul de împrumut cu Rapid pentru Cristi Ignat.

„Bun venit, Cristian Ignat!

FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu clubul Rapid București pentru împrumutul jucătorului Cristian Ignat, valabil până la finalul stagiunii în curs.

Cristian Ignat (22 ani, 1,94 m) joacă pe postul de fundaș central și are 28 de meciuri disputate în primul eșalon, toate pentru Rapid.

Născut la Chișinău, tânărul apărător a evoluat pentru reprezentativa Moldovei U17, ulterior jucând pentru naționalele României U19, U20 și U21, inclusiv la turneul final al Campionatului European de tineret din 2025.”, a anunțat Petrolul.

Ignat este al treilea jucător care o părăsește pe Rapid în această iarnă, după ce Claudiu Micovschi (26 de ani) a fost transferat de FC Argeș, iar Luka Gojkovic a ajuns la UTA.

Citește și

Conte și-a aflat pedeapsa Sancțiunea primită de antrenorul lui Napoli, după eliminarea din meciul cu Inter 
Campionate
13:23
Conte și-a aflat pedeapsa Sancțiunea primită de antrenorul lui Napoli, după eliminarea din meciul cu Inter
Citește mai mult
Conte și-a aflat pedeapsa Sancțiunea primită de antrenorul lui Napoli, după eliminarea din meciul cu Inter 
Manchester United are antrenor „Diavolii” au anunțat cine preia  banca tehnică, după plecarea lui Ruben Amorim: „Știu ce trebuie să fac”
Campionate
23:00
Manchester United are antrenor „Diavolii” au anunțat cine preia banca tehnică, după plecarea lui Ruben Amorim: „Știu ce trebuie să fac”
Citește mai mult
Manchester United are antrenor „Diavolii” au anunțat cine preia  banca tehnică, după plecarea lui Ruben Amorim: „Știu ce trebuie să fac”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
petrolul ploiesti rapid superliga cristi ignat
Știrile zilei din sport
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
Special
14.01
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene
Citește mai mult
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Superliga
14.01
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Citește mai mult
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Superliga
14.01
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Citește mai mult
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Nationala
14.01
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Citește mai mult
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
„Îți iese totul automat” Secretul lui Tobias Christensen, mintea limpede a Rapidului: „Incredibil de importantă”. Visul său, Haaland și Norvegia
„Îți iese totul automat” Secretul lui Tobias Christensen, mintea limpede a Rapidului: „Incredibil de importantă”. Visul său, Haaland și Norvegia
09:31
„Asta nu înseamnă nimic!” Inter este campioană de iarnă, dar Chivu are un mesaj clar pentru jucătorii săi
„Asta nu înseamnă nimic!”  Inter este campioană de iarnă, dar Chivu are un mesaj clar pentru jucătorii săi
10:07
Hindrich, prezentat la Legia CFR Cluj a rămas fără portarul titular: „Este un sentiment cu adevărat grozav”
Hindrich, prezentat la Legia CFR Cluj a rămas fără portarul titular: „Este un sentiment cu adevărat grozav”
10:30
Ghinion la Australian Open Misiuni dificile pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse » Adversarele din primul tur
Ghinion la Australian Open Misiuni dificile pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse » Adversarele din primul tur
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Top stiri din sport
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Alte sporturi
14.01
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Citește mai mult
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Campionate
14.01
Orice pentru Messi Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Citește mai mult
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Superliga
14.01
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Citește mai mult
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Campionate
14.01
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Citește mai mult
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 24 rapid 22 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
15.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share