Rapid a mai cedat un jucător Fotbalistul va evolua sub formă de împrumut la o rivală din Liga 1, până la finalul sezonului

Cristi Ignat (22 de ani) a fost cedat de Rapid la Petrolul Ploiești sub formă de împrumut, până la finalul sezonului.

Cristi Ignat abia a revenit după accidentarea la umăr suferită în ultima etapă a sezonului precedent, în meciul pierdut de Rapid cu CFR, scor 1-4.

Din cauza problemelor, fundașul nu a mai jucat din luna mai 2025 pentru formația din Giulești.

Cristi Ignat, împrumutat de Rapid la Petrolul

Ignat nu a evoluat niciun minut în acest sezon pentru formația antrenată de Constantin Gâlcă. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani a fost cedat de Rapid la Petrolul Ploiești sub formă de împrumut, până la finalul sezonului.

Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a clubului din Giulești.

„Cristian Ignat a fost împrumutat la Petrolul Ploiești până la finalul acestui sezon.

Fundașul în vârstă de 22 de ani nu a jucat niciun meci oficial în acest sezon după ce în vară anului trecut s-a operat la umăr și a stat departe de gazon 154 de zile.

A bifat revenirea pe teren în meciul amical disputat pe 15 noiembrie 2025 împotriva celor de la CS Afumați. Cristi are în total 37 de apariții oficiale în tricoul Rapidului.

Mult succes, Cristi! Să ai un final de sezon bun și să revii mai puternic!”, se arată în comunicatul celor de la Rapid.

Fundașul a oferit și o primă reacție: „Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat, mai ales în momentele grele. Plec cu gândul să joc, să capăt ritm și să revin mai puternic. Vă doresc mult succes și sper ca la vară să ne bucurăm împreună. Hai, Rapid!”, a transmis Cristian Ignat.

Petrolul l-a prezentat pe Cristi Ignat

Petrolul a anunțat și ea acordul de împrumut cu Rapid pentru Cristi Ignat.

„Bun venit, Cristian Ignat!

FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu clubul Rapid București pentru împrumutul jucătorului Cristian Ignat, valabil până la finalul stagiunii în curs.

Cristian Ignat (22 ani, 1,94 m) joacă pe postul de fundaș central și are 28 de meciuri disputate în primul eșalon, toate pentru Rapid.

Născut la Chișinău, tânărul apărător a evoluat pentru reprezentativa Moldovei U17, ulterior jucând pentru naționalele României U19, U20 și U21, inclusiv la turneul final al Campionatului European de tineret din 2025.”, a anunțat Petrolul.

Ignat este al treilea jucător care o părăsește pe Rapid în această iarnă, după ce Claudiu Micovschi (26 de ani) a fost transferat de FC Argeș, iar Luka Gojkovic a ajuns la UTA.

