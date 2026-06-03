FCSB ia jucători de la retrogradate Fundașul care a înscris în poarta echipei lui Baciu abia așteaptă transferul » Suma cerută
FCSB
Superliga

FCSB ia jucători de la retrogradate Fundașul care a înscris în poarta echipei lui Baciu abia așteaptă transferul » Suma cerută

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.06.2026, ora 14:00
alt-text Actualizat: 03.06.2026, ora 14:01
  • FCSB caută întăriri pentru viitorul sezon și vrea să transfere un jucător care a evoluat în Liga 1 în stagiunea abia încheiată.
  • Fotbalistul a declarat, în urma unui meci direct în care a și marcat, că este un susținător al echipei roș-albastre.
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FCSB și-a asigurat prezența în preliminariile Conference League, unde va fi cap de serie în toate cele trei tururi. Din acest motiv, âconducerea vrea să aducă noi întăriri la echipă.

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FCSB îl vrea pe Luca Stancu, de la Hermannstadt

FCSB vrea să-l transfere pe Luca Stancu, fundașul dreapta al celor de la Hermannstadt, care a evoluat în nenumărate rânduri și pe partea stângă, anunță digisport.ro.

Informația a fost confirmată și de GOLAZO.ro, care a aflat că gruparea roș-albastră urmează să facă o ofertă pentru jucătorul în vârstă de 21 de ani.

250.000 de euro
este cota de piață a lui Luca Stancu, conform Transfermarkt

Claudiu Rotar, patronul clubului din Sibiu, a dezvăluit, miercuri, ce sumă cere Hermannstadt pentru Stancu:

„Nu am primit nicio ofertă de la FCSB pentru Luca Stancu, dar dacă domnul Becali îl dorește, găsim soluții, vă dați seama. Noi vrem cât de mult, dar 300.000 de euro ar fi ok, pe acolo”, a declarat Rotar pentru gsp.ro.

Luca Stancu a ajuns la Hermannstadt în vara anului trecut, de la Câmpulung Muscel. În acest sezon, apărătorul a bifat 34 de meciuri, a marcat 2 goluri și a oferit 2 pase decisive.

Hermannstadt a retrogradat în Liga 2, după ce a fost învinsă de FC Voluntari la barajul pentru menținere/promovare în prima divizie, scor 3-5 la general.

În urmă cu câteva zile, Mihai Stoica a explicat că FCSB e aproape să oficializeze transferul unui fundaș dreapta.

Fundașul dreapta e aproape rezolvat. Dar va fi concurență foarte mare acolo, pentru că la momentul ăsta sunt Pantea și Cercel pe acea poziție. Crețu probabil că va primi o propune pentru prelungire. Și vine și cel pe care l-am remarcat. Noi urmărim și alte posturi. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB

Luca Stancu: „Țin cu FCSB”

În noiembrie anul trecut, Hermannstadt și FCSB s-au întâlnit în cadrul etapei 16 din sezonul regulat.

Meciul de atunci s-a încheiat la egalitate, scor 3-3, iar Luca Stancu a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

La finalul acelei partidei, tânărul fundaș a declarat că este un susținător al celor de la FCSB:

„Din România țin cu FCSB. (n.r. despre jucătorul favorit) Constantin Budescu. Orice jucător din România își dorește să joace la FCSB, dar aștept, nu se știe niciodată”, a spus atunci Luca Stancu.

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