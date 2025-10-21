Noul stadion prinde contur Primarul dă detalii:  „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare” +29 foto
Cristian Gentea a semnat actele pentru cofinanțarea stadionului din Pitești FOTO: Facebook - @GenteaCristianPrimarPitesti
Noul stadion prinde contur Primarul dă detalii: „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare”

Gabriel Neagu
Publicat: 21.10.2025, ora 19:30
Actualizat: 21.10.2025, ora 20:10
  • Cristian Gentea, primarul orașului Pitești, a anunțat că urmează să semneze convenția pentru cofinanțarea lucrărilor noului stadion al celor de la FC Argeș.
  • Consiliul Local Pitești va suporta 25% din cheltuielile aferente construcției.

FC Argeș își dispută meciurile de acasă la Mioveni și va reveni la Pitești după finalizarea construcției noului stadion.

Stadionul de la Pitești prinde contur: „Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare”

Întrebat despre ultimele demersuri pe care le-a făcut, edilul piteștean a anunțat că trimis către CNI proiectul final al constructorului.

Am transmis hotărârea la CNI, nu-i interesează pe ei că n-a fost unanimitate. Hotărârea s-a dat, s-a aprobat. CNI a primit pe 10 octombrie proiectul final de la constructor, îl aprobă, e o formalitate, se semnează. Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare.

Sunt bani suficienți pentru partea de infrastructură, se va lucra masiv anul viitor. Guvernul s-a angajat prin hotărâre, e ordonanță de urgență, în care a spus clar că la 1 ianuarie 2027 vine cu restul de bani”, a spus Cristian Gentea la Antena 3 Pitești.

Construcția stadionului a fost pusă în dificultate de Guvern: „Au început discuțiile, de unde avem bani”

Consiliul Local Pitești a fost pus în dificultate de decizia Guvernului României ca 25% din lucrările pentru arenele sportive să fie suportare de autoritățile locale.

„Și consilierii liberali conștientizează faptul că este cel mai important proiect, pe partea sportivă și nu numai. Este cea mai mare sumă adusă vreodată pentru un proiect în Pitești! Trebuie să recunoaștem asta.

Crede cineva că eu nu mi-am dorit? Cât am tras la început să avem acea cofinanțare de 1,7%, eram bucuros de ce puțini bani puneam noi, din acea sută de milioane.

Acum, situația asta economică a făcut Guvernul să impună acea cofinanțare de 25%. Am respectat această ordonanță, am venit în Consiliu Local, au început discuțiile, de unde avem bani...”, a spus Cristian Gentea, la Antena 3 Pitești.

Primarul Piteștiului dezminte acuzațiile că ar fi cheltuit banii alocați infrastructurii în educație pentru a construi noul stadion din oraș.

„Am văzut o postare în care se spune că am luat un împrumut pentru școli și licee și nu mai facem școli și licee, facem stadion. Nimic mai fals!

Am făcut școlile și liceele și nu am folosit banii, noi nu am folosit niciun ban din acest împrumut, care este un împrumut cu dobândă foarte mică foarte mică, 0,6%, și o perioadă de grație de 3 ani de zile. Ne-a avertizat banca de faptul că, dacă nu scoatem banii, ne reziliază contractul”, a continuat edilul Piteștiului.

2028
ar fi anul în care noul stadion al celor de la FC Argeș ar trebui să fie dat în folosință

FOTO Vechea arenă din Trivale a fost demolată

Stadion FC Argeș (Foto Vlad Nedelea) (12).JPG
Stadion FC Argeș (Foto Vlad Nedelea) (12).JPG

Galerie foto (29 imagini)

Stadion FC Argeș (Foto Vlad Nedelea) (1).JPG Stadion FC Argeș (Foto Vlad Nedelea) (2).JPG Stadion FC Argeș (Foto Vlad Nedelea) (3).JPG Stadion FC Argeș (Foto Vlad Nedelea) (4).JPG Stadion FC Argeș (Foto Vlad Nedelea) (5).JPG
+29 Foto
labels.photo-gallery

STADION fc arges constructie pitesti cristian gentea
