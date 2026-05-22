Fanii lui Tottenham au răbufnit Cristian Romero, pus la zid după ce a plecat în Argentina, deși echipa sa poate retrograda! Reacția lui De Zerbi
Fanii lui Tottenham au răbufnit Cristian Romero, pus la zid după ce a plecat în Argentina, deși echipa sa poate retrograda! Reacția lui De Zerbi

alt-text Publicat: 22.05.2026, ora 17:58
alt-text Actualizat: 22.05.2026, ora 17:58
  • Cristian Romero (28 de ani), căpitanul lui Tottenham, a fost criticat dur în Anglia după ce a ales să plece în Argentina înaintea ultimului meci al sezonului din Premier League.
  • Partida este decisivă pentru salvarea echipei de la retrogradare.

Tottenham o va întâlni pe Everton în ultima etapă, pe teren propriu, iar echipa are nevoie de un punct pentru a fi sigură că rămâne în Premier League.

Londonezii au 38 de puncte, cu două peste West Ham, cu două puncte peste West Ham, prima echipă aflată sub linia retrogradării și un golaveraj net superior (-10 față de -22).

Cristian Romero, pus la zid după ce a plecat în Argentina, deși Tottenham poate retrograda!

Căpitanul lui Tottenham, formație la care joacă și românul Radu Drăgușin, nu ar fi putut juca, fiind accidentat la genunchi din aprilie, dar decizia sa de a nu fi nici măcar în tribune a stârnit nemulțumiri printre suporteri.

Fundașul argentinian a mers în țara natală pentru a urmări finala campionatului dintre Belgrano și River Plate, conform goal.com.

Meciul din Argentina are o încărcătură personală pentru Romero. Fundașul s-a format la academia celor de la Belgrano, clubul din orașul său natal, Cordoba, și a debutat acolo în fotbalul profesionist.

Belgrano are șansa de a cuceri primul titlu important din istorie, iar Romero ar fi decis să fie prezent pe stadionul Mario Alberto Kempes la meciul cu River Plate.

156 de meciuri
a jucat Cristian Romero pentru Tottenham, dintre care 32 în acest sezon

În Anglia, momentul a fost interpretat însă diferit, mai ales pentru că Tottenham traversează unul dintre cele mai dificile sezoane din istoria recentă.

Clubul riscă retrogradarea pentru prima dată din 1977, iar absența căpitanului de la meciul decisiv a fost considerată nepotrivită de o parte a fanilor și a oamenilor din fotbal.

Paul Hawksbee, realizator talkSPORT a reacționat ironic după aflarea informației.

Un mare căpitan, fără îndoială. Lipsește de la cel mai important meci al lui Tottenham din 1976: fantastic. Loial până la capăt, bunul Cristian. În acest weekend voi purta tricoul lui River Plate. Este teribil: preferă să își vadă echipa de suflet, în loc să ajute, ca lider, un lot care luptă să nu retrogradeze. Întotdeauna am crezut că Romero doar trece prin Tottenham, că pentru el este doar o treaptă spre Argentina. Acum sunt foarte supărat. Paul Hawksbee, realizator talkSPORT

Romero se află în ultimele etape ale recuperării după accidentarea la ligamentul colateral al genunchiului drept. Fundașul speră să fie apt pentru Campionatul Mondial din 2026, unde Argentina va încerca să își apere titlul.

La o postare a clubului argentinian, în care jucătorul lui Tottenham apare cărând mingi la baza celor de la Belgrano, fanii au reacționat dur.

  • „Să rămână acolo și să nu se mai întoarcă”
  • „Trădător nenorocit al Angliei, să nu te mai întorci niciodată. Nu vrem să te mai vedem vreodată pe aici”
  • „Sper să te accidentezi și să nu mai joci niciodată în viața ta, trădătorule. Să te mai vrea doar cei din Cordoba, gunoiule”
  • „Este o rușine totală ce face acest băiat. Presupun că nu îi pasă deloc, pentru că probabil și-a rezolvat deja plecarea de la club sau are ceva pregătit cu altă echipă. Altfel, niciun jucător cu puțină minte nu și-ar părăsi clubul într-un astfel de moment”
  • „Nu ești nimic altceva decât un șobolan murdar. Clubul tău luptă pentru evitarea retrogradării, iar tu, ca lider, nici măcar nu apari. Banderola de căpitan a fost mult prea mare pentru tine”, au fost câteva dintre reacțiile fanilor.
Antrenorul lui Tottenham îl apără pe Romero: „Nu sunt prost”

Roberto De Zerbi a încercat să calmeze situația și a explicat că plecarea lui Romero în Argentina a fost stabilită împreună cu staff-ul medical al clubului.

„A vorbit cu staff-ul medical. Au decis împreună ca el să meargă în Argentina pentru a-și finaliza recuperarea alături de staff-ul medical argentinian.

Am vorbit săptămâna trecută. A arătat mereu că vrea să rămână alături de noi. Este deja accidentat și trebuie să acceptăm asta.

Nu sunt prost. Dacă aș înțelege că există un jucător sau mai mulți care se gândesc la ei înaintea clubului, nu aș mai putea fi același Roberto, nu?

Dar despre Cuti Romero nu pot spune nimic, pentru că, în perioada mea aici, a fost corect cu mine de la început și până acum”, a declarat tehnicianul.

