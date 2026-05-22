Daniel Oprița (44 de ani) a reacționat după ce Ianis Doană (18 ani), unul dintre tinerii de perspectivă ai Stelei din sezonul recent încheiat, a ajuns la Dinamo.

Mijlocașul ofensiv a evoluat în Ghencea sub formă de împrumut, de la CSM Reșița, iar înțelegerea sa cu Steaua a fost valabilă doar pentru un sezon.

„Câinii” au profitat de situație și a ajuns la un acord pentru transferul fotbalistului.

Daniel Oprița, după ce roș-albaștrii au pierdut un internațional U19: „Normal că e dureros”

„Ianis Doană nu s-a consultat cu mine. Nu i-am făcut eu contractul, trebuia să se negocieze cu el când a intrat în ultimele 6 luni.

Într-adevăr Steaua și Reșița aveau câte 50% procent din drepturile jucătorului, dar contractul a expirat și semnează cu Dinamo din postura de jucător liber. Așa se poate întâmpla cu toți jucătorii. Mai sunt și alții și mă sună lumea să mă întrebe de ei.

Sunt jucători căutați și la noi e situația care e. Normal că e dureros că a plecat tocmai la Dinamo. El nu a jucat în ultima perioadă pentru că a avut o mică accidentare la inghinali”, a spus Oprița, conform fanatik.ro.

Dacă ei l-au luat înseamnă că au văzut ceva în el și eu sunt convins că poate să joace la Dinamo. Și de Matei ziceau la fel că nu va juca la Craiova. Ianis e și el un jucător talentat și cred că va face față. Suporterii sunt supărați, dar ce pot eu să fac? Daniel Oprița. antrenorul celor de la Steaua

În sezonul petrecut la Steaua, Ianis Doană a bifat 24 de apariții în toate competițiile, cu 3 goluri și 4 pase decisive. Tânărul fotbalist este și internațional U19 al României.

Oprița susține că jucătorul ar fi putut continua la Steaua dacă ar fi primit o propunere concretă.

„Jucătorul își vede de drumul lui și eu cred că ar fi rămas dacă ar fi primit o propunere. Multe echipe de primă ligă s-au interesat de el, echipe de play-off.

U Cluj e una dintre ele. Ce să facem dacă noi avem contracte doar pe un an? Ce să fac?!”, a mai spus Oprița.

Dinamo ar urma să achite către CSM Reșița aproximativ 25.000 de euro, reprezentând clauza de formare pentru Ianis Doană, conform gsp.ro.

