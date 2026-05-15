Declarația lui Săpunaru, epică Fostul fundaș a stârnit hohote de râs în direct. Moderatorul l-a aplaudat: „Ce tare e asta!"
Publicat: 15.05.2026, ora 20:39
Actualizat: 15.05.2026, ora 20:41
  • Cristi Săpunaru (42 de ani) a oferit un moment savuros în platoul Digi Sport, în timp ce invitații analizau lupta pentru titlu din Superliga.
  • Fostul fundaș a glumit pe seama episodului din 2016, când Astra Giurgiu, echipa lui Marius Șumudică, a devenit campioana României.

Înaintea meciului Universitatea Craiova - U Cluj, programat duminică, 17 mai, de la ora 20:30, invitații emisiunii au discutat despre scenariile posibile din finalul sezonului.

Cristi Săpunaru a stârnit hohote de râs în direct: „După aia și-a dat Șumi seama că ei jucau bine și beți”

Partida din Bănie are o miză uriașă. Universitatea Craiova este lider în play-off, cu 46 de puncte, în timp ce U Cluj se află pe locul 2, cu 45 de puncte.

Cele două echipe au meci direct în penultima etapă, într-un duel care poate cântări decisiv în stabilirea campioanei.

În studioul Digi Sport, Radu Naum, moderatorul emisiunii și editoralist GOLAZO.ro, alături de Ilie Dumitrescu, fost internațional, acum analist TV, Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, și Cristi Săpunaru, fostul căpitan al giuleștenilor discutau despre scenariile posibile din finalul sezonului.

Discuția a pornit de la o întrebare simplă: dacă echipa care își va asigura titlul înainte de ultima etapă va mai avea aceeași motivație în meciul următor.

1-1
s-a terminat meciul dintre Steaua și Pandurii Târgu Jiu, rezultat în urma căruia Astra Giurgiu a devenit matematic campioana României în sezonul 2015-2016, sub comanda lui Marius Șumudică. Giurgiuvenii au aflat cu o zi înaintea duelului cu Dinamo că au câștigat titlul, iar a doua zi au sărbătorit pe teren cu o victorie spectaculoasă, scor 4-2

Momentul a devenit rapid unul amuzant, după intervenția lui Săpunaru.

  • Andrei Vochin: „Tu nu erai la Astra când au câștigat campionatul?”
  • Cristi Săpunaru: „Eu am venit anul următor.”
  • Andrei Vochin: „Și ei (n.r. - Astra Giurgiu) au câștigat campionatul, iar Dinamo a crezut că o să aibă un meci ușor, în ultima etapă”
  • Cristi Săpunaru: „După aia și-a dat Șumi seama că ei jucau bine și beți”

Replica fostului fundaș a stârnit râsete în platou, iar Radu Naum a reacționat cu aplauze.

  • Radu Naum: „Vai, ce bună e asta! Cu surprindere, propriul antrenor și-a dat seama că propria lui echipă juca bine și în stare de ebrietate”.

Ilie Dumitrescu a intervenit apoi pentru a cere clarificări despre momentul la care făceau referire ceilalți invitați.

  • Ilie Dumitrescu: „Dar ce s-a întâmplat atunci, a doua zi? Au câștigat campionatul cu o seară înainte?”
  • Radu Naum: „Au câștigat campionatul prin jocul rezultatelor. Cu o seară înainte. Erau în cantonament”
  • Cristi Săpunaru: „Au dat drumul la dopuri și au dormit opt ore toți, adunate. Și după aia a fost meciul cu Dinamo. Au bătut-o pe Dinamo, nu mai țin minte cât a fost”
  • Radu Naum: „Șumudică a fost cel mai surprins de rezultat. Ceva nu e în regulă! Îți dai seama
  • Cristi Săpunaru: Jucătorii lui Dinamo când treceau pe lângă unul de la Astra ziceau: «Du-te aici»” (n.r. - glumă făcută cu trimitere la presupusul miros de alcool).
  • Ilie Dumitrescu: „15-20 de minute a fost mai greu la început, părerea mea”

La finalul acelui meci, în euforia titlului câștigat cu Astra, Marius Șumudică a oferit o declarație care a rămas celebră.

I-am bătut beți, cu 50 de șampanii băute și cu 7 navete de bere Marius Șumudică, antrenor român

Geraldo Alves, aflat în spatele său, a intervenit imediat: „Eu nu beau!”, conform digisport.ro.

