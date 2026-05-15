A murit Dumitru Lecca Fostul selecționer și antrenor al echipei Steaua avea  90 de ani

Dumitru Lecca, nume de referință în baschetul românesc, s-a stins din viață la vârsta de 90 de ani.

Vestea tragică a fost anunțată de Federația Română de Baschet într-un amplu comunicat pe site-ul oficial.

A murit Dumitru Lecca, fost selecționer și antrenor la Steaua

„Baschetul românesc este mai sărac de astazi! Dumitru Lecca, unul dintre cei mai respectați antrenori și oameni de baschet ai României, a încetat din viață, lăsând în urmă o moștenire impresionantă construită în zeci de ani dedicați sportului cu mingea la coș.

Antrenor emerit, fost conducător al echipelor naționale de juniori, tineret și seniori, Dumitru Lecca și-a legat numele de formații importante precum Academia Militară și Steaua, contribuind decisiv la dezvoltarea mai multor generații de jucători și antrenori.

Născut în 1936, Dumitru Lecca nu a fost doar un om al sportului, ci și o personalitate aparte, cu o poveste de viață impresionantă.

Descendent al unei vechi familii boierești, a traversat anii dificili ai regimului comunist, fiind inclusiv deținut politic în tinerețe.

Cu toate acestea, și-a găsit refugiul și împlinirea în baschet, sportul pe care l-a slujit cu pasiune întreaga viață. În 2024, Dumitru Lecca își lansa volumul autobiografic „Vis împlinit”, în care rememora momentele marcante ale unei cariere de peste o jumătate de secol dedicate baschetului românesc.

Prin eleganță, cultură, demnitate și dragostea pentru sport, Dumitru Lecca a reprezentat un model pentru întreaga comunitate baschetbalistică” se arată în comunicatul Federației Române de Baschet.

