„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”
Publicat: 15.05.2026, ora 19:46
Actualizat: 15.05.2026, ora 19:47
  • Camelia Voinea (56 de ani), mama și antrenoarea gimnastei Sabrina Voinea (18 ani), a reacționat după măsura luată de Federația Română de Gimnastică.
  • FRG a decis suspendarea sa temporară a Cameliei Voinea de la toate activitățile organizate sau coordonate de forul național.

GOLAZO.ro a publicat, în finalul anului 2025, o serie de dezvăluiri din partea mai multor gimnaste, care susțin că au fost hărțuite de antrenoarea Camelia Voinea, dar și memoriul depus la ANS de mai multe sportive, inclusiv Denisa Golgotă.

Cea din urmă a transmis, după Mondialele de la Jakarta, că a depus o plângere la FRG pentru hărțuire fizică și psihică, fără să dea un nume concret, însă trimiterea a fost la Camelia Voinea, cea care s-a aflat atunci printre antrenorii care au însoțit lotul la competiție.

Camelia Voinea acuză: „Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina”

Camelia Voinea a reacționat dur după decizia federației.

„E greşită. Pentru că sunt persoane care au vrut să-mi fure munca. Aici s-a urmărit asta şi vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina, care e lângă mine şi poate să declare oricând că nu lucrează cu altcineva şi că doar mama ei a fost o campioană şi are studiul pe care îl are”, a transmis Camelia Voinea, conform observatornews.ro.

GOLAZO.ro a publicat dovezile video în care mama Sabrinei Voinea își agresa verbal și psihic fata, pe vremea când aceasta era copil.

Tot la sfârșitul anului trecut, patru foste gimnaste au vorbit public despre abuzurile la care ar fi fost supuse în gimnastica românească.

Ulterior, Sabrina Voinea i-a luat apărarea mamei sale și a transmis public că nu a fost forțată sau abuzată. Gimnasta a susținut că sacrificiile făcute la antrenamente au făcut parte din drumul spre performanță.

În comunicatul transmis, FRG a notat că sportul de performanță trebuie să se desfășoare într-un cadru bazat pe respect, responsabilitate și protejarea sportivilor.

