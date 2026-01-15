„E a treia abatere” Cristi Săpunaru intervine în „războiul” de la Rapid:  „O greșeală! E vorba de respect” +14 foto
Cristi Săpunaru/ Foto: GOLAZO.ro
„E a treia abatere" Cristi Săpunaru intervine în „războiul" de la Rapid: „O greșeală! E vorba de respect"

  • Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul căpitan de la Rapid, și-a exprimat și el părerea cu privire la ultimul scandal apărut la formația din Giulești.

Mai mulți șefi de departament din cadrul clubului Rapid au mers în Italia timp de câteva zile, pentru un schimb de experiență cu omologii lor de la Genoa, lucru contestat dur de suporterii formației din Giulești.

Cristi Săpunaru le dă dreptate suporterilor de la Rapid

Săpunaru le dă dreptate suporterilor Rapidului. Fostul căpitan din Giulești a criticat și el acțiunea conducerii al-vișiniilor și a subliniat că este a treia oară când oficialii au un comportament greșit față de fani.

„În primul rând, nu sunt aici să fac scandal. Nu am de gând să fac. În primul rând e vorba despre respectul față de tradiția și istoria Rapidului.

Și față de suporterii rapidiști. Nu sunt tratați așa cum ar trebui. Nu e prima abatere, e deja a treia.

retragere Cristi Sapunaru - FOTO SportPictures
retragere Cristi Sapunaru - FOTO SportPictures

S-a mai întâmplat, a fost un domn care a ieșit cu un comentariu pe Facebook, a vrut să schimbe idealurile și felul de a fi suporter rapidist. A șters apoi. A doua cu acea celebră canapea de pe mijlocul stadionului și a treia asta.

E vorba de respect față de ceea ce înseamnă Rapid și tradiția Rapidului. Atâta tot.

Dacă ajungem să punem Rapidul și anul de înființare al Rapidului pe alte tricouri nu cred că e un respect față de ceea ce înseamnă suflarea rapidistă.

Imaginea care a încins spiritele printre suporterii giuleșteni/ Foto: Facebook@Rapid Imaginea care a încins spiritele printre suporterii giuleșteni/ Foto: Facebook@Rapid
Imaginea care a încins spiritele printre suporterii giuleșteni/ Foto: Facebook@Rapid

Suporterul vine special pentru clubul pe care îl iubește. Nu știu dacă e o greșeală managerială. Greșeală o consideră toți suporterii rapidiști.

Nu cred că intenționează nimeni să facă rău clubului, doar se atrage atenția. Și asta e a treia oară când se întâmplă. Suporterul rapidist vrea ca Rapidului să-i fie bine, să câștige campionatul, să fie în top.

Uitați-vă la poza pe care am postat-o eu, o să vedeți Rapid în Liga a 4-a cu 40.000 de suporteri în tribună. O echipă care a venit din Liga a 4-a, s-a chinuit și a devenit o forță în Liga 1. O emulație foarte mare a fost și este datorită suporterilor rapidiști.

Înainte să fiu fotbalist, să fiu căpitanul Rapidului și să joc vreo 200 și ceva de meciuri pentru Rapid am fost suporter. Îmi dă dreptul ceea ce am fost și ceea ce sunt să vorbesc. Am reacționat și eu deci consider că am dreptate” a declarat Săpunaru, citat de digisport.ro.

Cristi Săpunaru: „Respectul nu e opțional! E obligație!

Nu a fost prima dată când Săpunaru și-a exprimat părerea cu privire la acest subiect.

Marți, legendarul jucător din Giulești a postat un mesaj dur pe pagina sa de Instagram.

„Rapid București!! Rapid nu înseamnă doar prezent. Rapid înseamnă istorie, sacrificiu, caractere și oameni care au construit acest club cu sânge, sudoare și inimă.

Reprezentarea Rapidului nu se face cu «cine e disponibil», ci cu cei care au fost, sunt și vor rămâne rapidiști! Respectul nu e opțional! E obligație!”

Mesajul postat de Cristi Săpunaru/ Foto: Instagram @cristian_sapunaru22 Mesajul postat de Cristi Săpunaru/ Foto: Instagram @cristian_sapunaru22
Mesajul postat de Cristi Săpunaru/ Foto: Instagram @cristian_sapunaru22

rapid bucuresti genoa Cristi Sapunaru SCANDAL FANI
