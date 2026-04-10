Discurs emoționant Marius Niculae a dezvăluit mesajul rostit de Răzvan Lucescu la biserică: „A fost impresionant” » Cine a mai vorbit

Răzvan Lucescu (57 de ani), fiul lui Mircea Lucescu, a rostit un discurs încărcat de emoție la slujba de înmormântare a fostului selecționer al naționalei României.

În cadrul ceremoniei din Biserica Sfântul Elefterie au luat cuvântul doar trei persoane: Răzvan Lucescu, George Copos, fostul patron al Rapidului, și Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

Marius Niculae a vorbit despre ultimul mesaj rostit de Răzvan Lucescu pentru tatăl său

Fostul internațional Marius Niculae, prezent la ceremonie, a vorbit despre discursul fiului lui Mircea Lucescu.

„A fost impresionant, Răzvan nu și-a putut stăpâni emoțiile, dar în final a spus că speră ca tatăl lui, de acolo de sus, să fie mulțumit de ceea ce a realizat”, a spus fostul fotbalist la Digi Sport, conform gsp.ro.

În timpul ceremoniei a fost transmis și un mesaj din partea Patriarhului Daniel.

„A venit un mesaj și un mesaj de la Preafericitul Daniel. Chiar menționa că (n.r. - Mircea Lucescu) a fost aproape de biserică și a ajutat la reconstruirea unei biserici în Istanbul”.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

