„Sabalenka este o mârlancă”  CTP o taxează pe fosta lideră WTA » Despre Djokovic: „Este o afecțiune veche”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu (69 de ani) a analizat parcursul tenismenilor de la US Open, în special al lui Novak Djokovic (39 de ani, #12 ATP) și al Arynei Sabalenka (28 de ani, #2 WTA).

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Novak Djokovic a părăsit prematur ultimul turneu de Grand Slam al anului, după ce a fost învins în primul tur de Mariano Navone.

De cealaltă parte, Aryna Sabalenka a pierdut finala cu Elena Rybakina, care a urcat pe primul loc mondial după succesul din ultimul act.

Cristian Tudor Popescu, despre Sabalenka: „Este o mârlancă”

Cristian Tudor Popescu s-a declarat nemulțumit de jocul prestat de fostul lider WTA și a ironizat-o.

„A fost o finală feminină greu de privit pentru mine. Nu-mi place tenisul pe care-l joacă… Nici Sabalenka și nici Rybakina. În primul rând, acesta este un Grand Slam care, cumva, consacră forța fizică în tenis.

Te poți uita la fel de bine la un meci de box, pentru că asta este tenisul azi. Dacă nu ai o condiție fizică excepțională, nu normală, ca pe vremuri…

Nu, acum trebuie să ai o condiție fizică la un nivel foarte înalt și o forță de lovire foarte mare, să lovești cu accelerație. Altfel, oricât de tehnic ai fi, n-ai nicio șansă în ziua de astăzi. În plus, mă bucur că a câștigat Rybakina, pentru că ea măcar nu zbiară, e tăcută ”, a declarat Cristian Tudor Popescu, conform gsp.ro.

Jurnalistul a comentat și gesturile nesportive ale Arynei Sabalenka din finala cu Elena Rybakina, atunci când i-a transmis unui cameraman „Fuck off, man!” („Du-te dracului, omule”).

„În interiorul ei, Sabalenka este o mârlancă! Își stăpânește cu greu această trăsătură de caracter. Încearcă să pară simpatică publicului, râde, face niște glume la care râde ea singură, dansează după ce câștigă…

Încearcă să se facă simpatică. Dar, în momentul în care toată mascarada asta e lăsată la o parte, asta este Sabalenka: «F*** off!». Într-adevăr, n-a fost prea plăcut să privesc”, a mai precizat Popescu.

Aryna Sabalenka no tenía muchas ganas de que la filmen...



🗣 "Fuck off" pic.twitter.com/S9fSAq43pq https://t.co/uy4X2hQZau — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 12, 2026

Cristian Tudor Popescu, despre Novak Djokovic: „Mi se pare că mai are potențial și fizic”

Cristian Tudor Popescu a vorbit și despre problemele medicale cu care se confruntă Novak Djokovic, care a coborât până pe locul 12 ATP.

În meciul cu Mariano Navone din primul tur, Nole a vomitat pe teren în setul al treilea. Ulterior, el a recunoscut că nu a fost prima dată când s-a confruntat cu astfel de probleme.

„Lucrul acesta nu este nou. În 2007-2008, la începutul carierei, Novak Djokovic vomita pe teren. Îmi amintesc la Australian Open, de pildă, când, literalmente, s-a stăpânit cât a putut și, în sfârșit, a vomitat pur și simplu la gard.

Este o afecțiune veche, după cum și spune, care depășește nivelul articular, locomotor. Nu e o problemă de genunchi, de spate, de încheietură, e o problemă internă a lui, de metabolism. În orice caz, nu e deloc o jucărie ce are.

Sper să reușească să depășească această fază din evoluția lui, pentru că mie mi se pare că mai are potențial și fizic, și tehnic, tactic nu mai vorbesc, pentru a juca la nivel înalt. Pentru a rămâne, de pildă, între primii 10 din lume. Ceea ce nu știu dacă pe el îl mulțumește. Dar pe mine, da! Mi-ar plăcea să-l văd jucând în continuare”.

Este cel mai puțin uzat jucător din istorie care a ajuns să joace, iată, și la 40 de ani, având în vedere tenisul pe care l-a practicat. Un tenis de mare solicitare fizică, comparabil cu cel al lui Nadal. Și care uzează crunt. Având în vedere asta, condiția fizică a lui Djokovic din clipa de față este o minune, un miracol. Cristian Tudor Popescu, editorialist GOLAZO.ro

A fost una dintre cele mai rapide eliminări suferite de Djokovic la un turneu de Grand Slam din ultimele două decenii, de la Australian Open 2006, și prima dată în carieră când a pierdut chiar în meciul de debut la US Open.

24 de titluri de Grand Slam a câștigat Novak Djokovic în cariera sa

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