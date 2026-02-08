Mândru de noua achiziție Mihai Stoica, după debutul lui Joao Paulo la FCSB: „Am o problemă cu jucătorii care fac asta. El nu a făcut-o”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre debutul lui Joao Paulo (27 de ani).

Oficialul campioanei a abordat și discuțiile apărute în jurul transferului mijlocașului ofensiv de la Oțelul Galați la FCSB, realizat chiar înaintea meciului direct.

Joao Paulo a bifat 22 de minute în tricoul roș-albaștrilor pe 5 februarie, în victoria cu 2-1 contra celor de la FC Botoșani.

Mihai Stoica, despre Joao Paulo: „Am o problemă cu jucătorii care joacă la alibi, să nu greșească. El nu a făcut așa”

Stoica a explicat de ce debutul capverdianului i-a lăsat o impresie foarte bune și a dat alte exemple de jucători mai scunzi care dominau jocul aerian datorită plasamentului și momentului ales la săritură.

„Mi-a plăcut foarte mult din două motive. L-am văzut câștigând dueluri aeriene, el fiind un jucător de 1.80 metri, dar având un timing. Despre jucătorii care câștigă dueluri aeriene, multă lume spune că trebuie să fie înalți, da, e un avantaj să fii înalt, dar cel mai important e timing-ul.

De aceea Puyol câștiga dueluri aeriene, de aia Mirel Rădoi câștiga dueluri aeriene, deși era sub 1.80 metri. Bine, nu mai spun de Gary Medel, care a jucat fundaș central, avea 1.70 metri, cel mai scund fundaș central din istoria fotbalului evoluat. Asta ar fi una”, a spus Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Al doilea aspect remarcat de Mihai Stoica a fost atitudinea lui Joao Paulo

„Dezinvoltura cu care a intrat. El nu cunoaște toți jucătorii după nume și a intrat într-un moment în care clar că îl înlocuia ca poziție în teren pe Tănase și ieșise Cisotti, jucător extrem de important la noi, iar el, nu numai că a jucat bine, a demonstrat personalitate pentru că a luat-o mereu în față.

Am o mare problemă cu jucătorii care intră și joacă la alibi, să nu greșească, pas lateral unde văd, întors, dau mingea la fundașul central. Nu, el a luat-o în față.

Am considerat din start că este un jucător care ne poate ajuta, dar acum am căpătat încredere și mai mare în el, mi se pare un jucător bun. Da, a fost bine”, a mai spus oficialul roș-albaștrilor.

Mihai Stoica respinge scenariile unui meci aranjat: „Sunt inepții prea mari”

Oficialul campioanei a comentat și criticile apărute în spațiul public, potrivit cărora transferul lui Joao Paulo de la Oțelul la FCSB ar urma să fie însoțit de o atitudine mai indulgentă a gălățenilor în meciul direct cu campioana.

„Nu am cum să comentez inepțiile astea. Sunt inepții prea mari. Rapid l-a luat pe Iliev înainte de meciul direct cu UTA. Nu am auzit nicio discuție, că să fie UTA prietenoasă cu Rapid, Rapid a câștigat la UTA.

Nu există așa ceva. Există perioadă de transferuri, poți să faci transferuri. Un club e de acord să vândă jucătorul, alt club e de acord să cumpere jucătorul. Ce prostii sunt astea? Eu nu înțeleg ”, a mai spus Stoica.

Oțelul a primit 600.000 de euro în schimbul lui Joao Paulo. Va încasa și un procent din următorul transfer al mijlocașului, însă îi va reveni și suma aferentă perioadei pe care jucătorul o va petrece la Cupa Mondială.

FCSB va juca împotriva celor de la Oțelul, în deplasare, astăzi, de la ora 20:00, în etapa #26 din Liga 1.

Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB se află pe locul 10 în Superliga, cu 37 de puncte, în timp ce Oțelul se află pe poziția 9, cu același număr de puncte.

