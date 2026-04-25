CFR CLUJ - U CLUJ 1-0. Karlo Muhar (30 de ani), mijocașul formației din Gruia și „centralul” paridei, Szabolcs Kovacs (30 de ani), au fost protagoniștii unui moment controversat.

În minutul 77 al partidei, jucătorul croat al celor de la CFR Cluj, a avut o intervenție cu talpa sus asupra lui Dan Nistor.

FOTO. Ce a făcut Kovacs!? Decizie controversată în CFR - U Cluj: a vrut să-i dea „galben”, dar a renunțat » Ar fi fost eliminat!

Szabolcs Kovacs a dus mâna la buzunar pentru a-i acorda cartonașul galben lui Muhar, jucător care văzuse primul avertisment în minutul 52.

Pe drum, „centralul” a renunțat să-i mai arate al doilea „galben”, decizie care i-a înfuriat pe oaspeți. Dan Nistor a protestat vehement și a cerut intervenția VAR, însă nu l-a înduplecat pe Kovacs.

VAR-ul nu poate interveni însă la cartonașe galbene, chiar dacă acestea duc la eliminare. Cătălin Popa și Lucian Rusandu îl puteau chema pe Kovacs să revadă faza doar în cazul în care mijlocașul ar fi putut fi sancționat cu cartonaș roșu direct.

Daniel Pancu a simți pericolul și l-a schimbat pe Muhar, în minutul 80, cu Damjan Djokovic.

În cele din urmă, CFR Cluj s-a impus, scor 1-0, după un penalty transformat de Andrei Cordea, în minutul 70 și a reintrat în lupta pentru titlu.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 6 39 2 U Craiova 5 39 3 CFR Cluj 6 37* 4 Rapid 5 32 5 Dinamo 5 31 6 FC Argeș 5 30

*beneficiază de rotunjire

