„Nu facem o tragedie” Cristiano Bergodi nu este afectat de înfrângerea suferită de U Cluj cu Dinamo: „Un meci mai puțin reușit”

Dinamo - U Cluj 2-1. Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul oaspeților, a vorbit despre prima înfrângere suferită de echipa sa în play-off.

Dinamo a dat lovitura pe Arena Națională și a învins liderul din Liga 1, U Cluj, cu scorul de 2-1. A fost prima victorie a „câinilor” din play-off.

Dinamo - U Cluj 2-1 . Cristiano Bergodi: „Nu cred că jucătorii au devenit prea visători”

Cristiano Bergodi a fost despre înfrângerea suferită de echipa sa pe Arena Națională, împotriva lui Dinamo.

„A fost un meci mai puțin reușit din partea noastră. Un meci oricum echilibrat. După am avut și un pic de neșansă. N-am reușit să ne facem jocul și pe tranziție.

(n.r. Dacă jucătorii erau deja cu gândul la titlu) Nu, cu asta nu sunt de acord. Nu cred că jucătorii au devenit prea visători pentru că a fost un meci mai puțin reușit. Nu am reușit să facem tranziția pozitivă.

Dar în general, repet, am făcut prea puțin pentru echipă. În general, în celelalte meciuri, ne-am creat mai multe ocazii”, a declarat Bergodi la Digi Sport.

Întrebat despre lupta la titlu, antrenorul celor de la U Cluj a adăugat:

„Aș fi ipocrit să zic că Rapidul va face un rezultat bun cu Craiova (n.r. duminică). Ne pregătim cu moralul pentru că jucătorii erau puțin dezamăgiți.

Avem un meci foarte important peste trei zile, o semifinală de Cupă (n.r. cu FC Argeș) și atunci ne pregătim pentru acest meci fără probleme.

Nu facem o tragedie. Un meci, repet, mai puțin reușit. În momentul de față, trebuie numai să vorbești cu ei (n.r. cu jucătorii).

Trebuie să ridici un pic moralul pentru că jucătorii erau dezamăgiți. Noi nu am făcut ceea ce ar fi trebuit să facem”, a mai spus Cristiano Bergodi.

În urma acestui rezultat, Dinamo se află pe locul 5 în clasament, cu 31 de puncte, în timp ce U Cluj a rămas, pentru moment, pe primul loc, cu 39 de puncte.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 5 39 2 U Craiova 4 36 3 CFR Cluj 5 34 4 Rapid 4 32 5 Dinamo 5 31 6 FC Argeș 5 30

