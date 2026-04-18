„Îl felicit pe Chivu” Massimilano Allegri a răspuns la ironiile antrenorului român de la Inter

Massimiliano Allegri (58 de ani), antrenorul celor de la AC Milan, i-a răspuns lui Cristi Chivu (45 de ani), omolgul său de la Inter, după declarațiile de la finalul meciului cu Como, 4-3.

Inter este foarte aproape de a câștiga titlul în Serie A, la primul sezon cu Cristi Chivu la cârmă.

La finele meciului din runda trecută, tehnicianul român a fost pus pe glume și i-a ironizat pe rivalii săi, Antonio Conte și Massimiliano Allegri, cei care au declarat tot sezonul că principalul obiectivul al lui Napoli, respectiv AC Milan, este calificarea în Liga Campionilor.

Massimiliano Allegri: „Îl felicit pe Chivu”

Ulterior, Inter a câștigat și cu Cagliari, scor, 3-0, și s-a distanțat în fruntea clasamentului la 12 puncte de Napoli și 15 puncte de rivala AC Milan, care nu a jucat în această etapă.

La conferința de presă premergătoare meciului cu Verona, Allegri a fost chestionat cu privire la declarațiile făcute de Chivu.

Italianul a ținut să-l felicite pe omologul său pentru faptul că este foarte aproape de câștigarea titlului.

„Îl felicit pe Chivu, a făcut o treabă excelentă. Câștigarea scudetto-ului în primul său an este o mare sursă de satisfacție.

Pentru noi, ajungerea în Liga Campionilor anul acesta este un rezultat bun. Anul viitor trebuie să fim ambițioși și să ne îmbunătățim poziția din acest an”, a declarat Allegri, citat de gazzeta.it.

Ce a declarat Cristi Chivu, după Como - Inter 3-4

„Ne atingem obiectivul. Mai avem puncte de câștigat pentru a ne atinge scopul și a ne îndeplini obiectivul de a ne clasa în zona Ligii Campionilor. Voi spune precum colegii mei (n.r. - râde)”, a spus antrenorul lui Inter după meci, conform tuttomercatoweb.com.

Cristi Chivu, în cursă pentru event în Italia

Pe lângă titlul din Serie A, tehnicianul român este aproape și de cucerirea Cupei Italiei.

Următoarea partidă a lui Inter este chiar returul semifinalei cu Como, pe teren propriu, după 0-0 în tur.

Formația pregătită de Fabregas se află într-o scădere de formă, după ce a obținut doar un punct în ultimele 3 etape de campionat.

În finală, „nerazzurrii” ar putea întâlni câștigătoarea dintre Atalanta și Lazio, formații care au remizat în tur, 2-2.

