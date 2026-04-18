„Îl felicit pe Chivu" Massimilano Allegri a răspuns la ironiile antrenorului român de la Inter
Massimiliano Allegri și Cristi Chivu
Campionate

„Îl felicit pe Chivu” Massimilano Allegri a răspuns la ironiile antrenorului român de la Inter

Publicat: 18.04.2026, ora 23:07
alt-text Actualizat: 18.04.2026, ora 23:07
  • Massimiliano Allegri (58 de ani), antrenorul celor de la AC Milan, i-a răspuns lui Cristi Chivu (45 de ani), omolgul său de la Inter, după declarațiile de la finalul meciului cu Como, 4-3.

Inter este foarte aproape de a câștiga titlul în Serie A, la primul sezon cu Cristi Chivu la cârmă.

La finele meciului din runda trecută, tehnicianul român a fost pus pe glume și i-a ironizat pe rivalii săi, Antonio Conte și Massimiliano Allegri, cei care au declarat tot sezonul că principalul obiectivul al lui Napoli, respectiv AC Milan, este calificarea în Liga Campionilor.

Karamoko, KO din nou!  FOTO. Atacantul francez al lui Dinamo, schimbat în minutul 39 al meciului cu U Cluj
Citește și
Karamoko, KO din nou! FOTO. Atacantul francez al lui Dinamo, schimbat în minutul 39 al meciului cu U Cluj
Citește mai mult
Karamoko, KO din nou!  FOTO. Atacantul francez al lui Dinamo, schimbat în minutul 39 al meciului cu U Cluj

Massimiliano Allegri: „Îl felicit pe Chivu”

Ulterior, Inter a câștigat și cu Cagliari, scor, 3-0, și s-a distanțat în fruntea clasamentului la 12 puncte de Napoli și 15 puncte de rivala AC Milan, care nu a jucat în această etapă.

La conferința de presă premergătoare meciului cu Verona, Allegri a fost chestionat cu privire la declarațiile făcute de Chivu.

Italianul a ținut să-l felicite pe omologul său pentru faptul că este foarte aproape de câștigarea titlului.

„Îl felicit pe Chivu, a făcut o treabă excelentă. Câștigarea scudetto-ului în primul său an este o mare sursă de satisfacție.

Pentru noi, ajungerea în Liga Campionilor anul acesta este un rezultat bun. Anul viitor trebuie să fim ambițioși și să ne îmbunătățim poziția din acest an”, a declarat Allegri, citat de gazzeta.it.

Ce a declarat Cristi Chivu, după Como - Inter 3-4

Ne atingem obiectivul. Mai avem puncte de câștigat pentru a ne atinge scopul și a ne îndeplini obiectivul de a ne clasa în zona Ligii Campionilor. Voi spune precum colegii mei (n.r. - râde)”, a spus antrenorul lui Inter după meci, conform tuttomercatoweb.com.

Cristi Chivu, în cursă pentru event în Italia

Pe lângă titlul din Serie A, tehnicianul român este aproape și de cucerirea Cupei Italiei.

Următoarea partidă a lui Inter este chiar returul semifinalei cu Como, pe teren propriu, după 0-0 în tur.

Formația pregătită de Fabregas se află într-o scădere de formă, după ce a obținut doar un punct în ultimele 3 etape de campionat.

În finală, „nerazzurrii” ar putea întâlni câștigătoarea dintre Atalanta și Lazio, formații care au remizat în tur, 2-2.

Citește și

„Următorul pas: ieșim de pe teren” Tchouameni avertizează că el și colegii de la Real Madrid vor continua lupta anti-rasism: „Nu vom permite să se repete”
Campionate
22:33
„Următorul pas: ieșim de pe teren” Tchouameni avertizează că el și colegii de la Real Madrid vor continua lupta anti-rasism: „Nu vom permite să se repete”
Citește mai mult
„Următorul pas: ieșim de pe teren” Tchouameni avertizează că el și colegii de la Real Madrid vor continua lupta anti-rasism: „Nu vom permite să se repete”
Mazilu l-a înfuriat pe Kopic Cel mai slab la Dinamo în prima repriză cu U Cluj: a călcat pe minge și a centrat prin spatele porții!
Superliga
22:07
Mazilu l-a înfuriat pe Kopic Cel mai slab la Dinamo în prima repriză cu U Cluj: a călcat pe minge și a centrat prin spatele porții!
Citește mai mult
Mazilu l-a înfuriat pe Kopic Cel mai slab la Dinamo în prima repriză cu U Cluj: a călcat pe minge și a centrat prin spatele porții!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Știrile zilei din sport
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Superliga
17:40
Rădoi ar putea pleca de la FCSB Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Citește mai mult
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Superliga
14:15
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Citește mai mult
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Urmează anunțul oficial? Răzvan Burleanu și Gică Hagi vor susține, luni, o conferință de presă
Nationala
12:48
Urmează anunțul oficial? Răzvan Burleanu și Gică Hagi vor susține, luni, o conferință de presă
Citește mai mult
Urmează anunțul oficial? Răzvan Burleanu și Gică Hagi vor susține, luni, o conferință de presă
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Diverse
14:54
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Citește mai mult
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:40
Rădoi ar putea pleca de la FCSB Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
16:51
Tragedie la Nurburgring Un pilot a decedat într-un accident în care au fost implicate 6 mașini, în calificările pentru cursa de 24 de ore. Max Verstappen, prezent pe circuit
Tragedie la Nurburgring Un pilot a decedat într-un accident în care au fost implicate 6 mașini, în calificările pentru cursa de 24 de ore. Max Verstappen, prezent pe circuit
16:35
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi  Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
17:00
Din nou pe margine în SUA Louis Munteanu s-a accidentat » Cât timp va lipsi atacantul român
Din nou pe margine în SUA Louis Munteanu s-a accidentat » Cât timp va lipsi atacantul român
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
