„Mulți vorbesc. Degeaba!” Andrei Coubiș, categoric în privința interesului lui Dinamo pentru el: „Nici nu vreau să mă gândesc”

Dinamo - U Cluj 2-1. Andrei Coubiș (22 de ani), fundașul „studenților”, a vorbit despre interesul pe care „câinii” l-au avut în trecut pentru el.

Dinamo a dat lovitura pe Arena Națională și a învins liderul din Liga 1, U Cluj, cu scorul de 2-1. A fost prima victorie a „câinilor” din play-off.

Dinamo - U Cluj 2-1 . Andrei Coubiș: „Nici nu vreau să mă gândesc la asta”

La finalul meciului, Andrei Coubiș a fost întrebat cum a abordat acest meci, ținând cont că Dinamo și-a exprimat interesul în trecut pentru serviciile sale.

„Nici nu vreau să mă gândesc la asta. Să nu ascultați ce se spune pe internet, că degeaba. Mulți vorbesc, nici nu mă interesează. Ceea ce spun și părinților mei, să nu se uite pe internet, că sunt toate prostii.

(n.r. - Nici despre interesul echipelor din Italia) Aceeași chestie. I-am spus impresarului meu să nu-mi spună nimic, că nu vreau să mă gândesc la viitor. Ceea ce vreau, să câștig campionatul și Cupa”, a declarat Andrei Coubiș la Digi Sport.

„Ne așteptam oricum că era o echipă bună, care știe să paseze bine, care are posesia. Eu zic că trebuia să profităm mai mult de contraatacurile noastre. Aveam nevoie de trei puncte ca să ne îndepărtăm de celelalte echipe”, a mai spus Coubiș.

În urma acestui rezultat, Dinamo se află pe locul 5 în clasament, cu 31 de puncte, în timp ce U Cluj a rămas, pentru moment, pe primul loc, cu 39 de puncte.

VIDEO. Golul marcat de Cîrjan în Dinamo - U Cluj 2-1

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 5 39 2 U Craiova 4 36 3 CFR Cluj 5 34 4 Rapid 4 32 5 Dinamo 5 31 6 FC Argeș 5 30

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport