Noile permisiuni creează probleme  FOTO: Un fan al lui Dinamo, sancționat drastic după ce a aruncat cu bere în Anzor! +7 foto
Foto: Sport Pictures și Iosif Popescu. Montaj: GOLAZO.ro
Superliga

Noile permisiuni creează probleme FOTO: Un fan al lui Dinamo, sancționat drastic după ce a aruncat cu bere în Anzor!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.07.2026, ora 19:42
alt-text Actualizat: 26.07.2026, ora 19:43
  • Dinamo - U Craiova, scor 5-1, a fost primul derby al noului sezon în care berea cu alcool a putut fi comercializată la stadion.
  • Cu toate acestea, în prima repriză a meciului a avut loc un incident nefericit, după ce un fan a aruncat cu bere în Anzor Mekvabishvili (25 de ani), jucătorul oltenilor.
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Președintele Nicușor Dan a promulgat recent Legea 4, cu modificările aduse de Parlament, iar astfel suporterii pot consuma alcool pe stadion, aceasta fiind una dintre noile schimbări aduse de proiectul legislativ.

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FOTO. Fanul lui Dinamo care a aruncat cu bere în Anzor, interzis un an pe stadion

Incidentul s-a petrecut în minutul 23 al partidei de pe stadionul „Arcul de Triumf”, atunci când Anzor Mekvabishvili s-a îndreptat către colțul terenului pentru a executa un corner.

Fotbalistul Craiovei nu a fost bine primit de ultrașii lui Dinamo. Unul dintre aceștia a aruncat cu un pahar de bere spre Anzor, care a fost vizibil deranjat de gestul fanului.

Momentul când un fan aruncă cu bere în Anzor, în Dinamo - Craiova. Foto: captură Prima Sport 1
Momentul când un fan aruncă cu bere în Anzor, în Dinamo - Craiova. Foto: captură Prima Sport 1

Galerie foto (7 imagini)

Momentul când un fan aruncă cu bere în Anzor, în Dinamo - Craiova. Foto: captură Prima Sport 1 Momentul când un fan aruncă cu bere în Anzor, în Dinamo - Craiova. Foto: captură Prima Sport 1 Momentul când un fan aruncă cu bere în Anzor, în Dinamo - Craiova. Foto: captură Prima Sport 1 Momentul când un fan aruncă cu bere în Anzor, în Dinamo - Craiova. Foto: captură Prima Sport 1 Momentul când un fan aruncă cu bere în Anzor, în Dinamo - Craiova. Foto: captură Prima Sport 1
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Suporterul a fost identificat ulterior de autorități și a primit o amendă de 500 de lei și o interdicție pe stadioane timp de un an.

„Spectatorul a fost identificat și sancționat contravențional cu amendă în valoare de 500 de lei și sancțiune complementară, interzicerea accesului pe stadioane pentru un an”, a transmis Alexandru Iacob, purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, conform fanatik.ro.

FOTO Suporterii prezenți la Dinamo - U Craiova au consumat bere cu alcool pe stadion

  • Un pahar de 330 de mililitri a fost comercializat la prețul de 16 lei, în timp ce berea fără alcool costa 15 lei, la aceeași cantitate.
Dinamo - U Craiova, primul derby cu bere cu alcool pe stadion / foto: GOLAZO.ro
Dinamo - U Craiova, primul derby cu bere cu alcool pe stadion / foto: GOLAZO.ro

Galerie foto (10 imagini)

Dinamo - U Craiova, primul derby cu bere cu alcool pe stadion / foto: GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, primul derby cu bere cu alcool pe stadion / foto: GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, primul derby cu bere cu alcool pe stadion / foto: GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, primul derby cu bere cu alcool pe stadion / foto: GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, primul derby cu bere cu alcool pe stadion / foto: GOLAZO.ro
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Dinamo, amendată de Jandarmerie

Din cauza incidentelor petrecute în tribune, Jandarmeria a anunțat că Dinamo, în calitate de echipă gazdă, a fost amendată cu 6.000 de lei.

„Referință meci de fotbal FC Dinamo București – CSU Craiova

Măsuri dispuse cu ocazia partidei:

În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit 2 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive și art. 4 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

De asemenea, jandarmii au aplicat 14 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 18.450 de lei.

Subliniem faptul că, dintre acestea, 2 sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 6.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar 2 sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 7.000 de lei, au fost aplicate societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Totodată, au fost aplicate 6 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de 6 luni sau 1 an. În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare. În fınal, dorim să mulțumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, se arată în comunicatul emis de Jandarmerie.

În cadrul derby-ului de sâmbătă au mai existat și alte incidente. În minutul 35, meciul a fost oprit după ce Steven Nsimba, atacantul oltenilor, a fost victima insultelor rasiste venite din tribune.

Arbitrul Istvan Kovacs a oprit temporar partida, iar crainicul le-a cerut suporterilor să înceteze.

Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (26).jpg
Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (26).jpg

Galerie foto (38 imagini)

Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (1).jpg Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (2).jpg Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (3).jpg Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (4).jpg Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (5).jpg
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