Ziua și supergolul în Liga 1 FOTO: Reușită de senzație a lui Doru Andrei, în Sepsi - U Cluj » Primul gol al covăsnenilor de la revenire

Sepsi - U Cluj. Doru Andrei (23 de ani) a deschis scorul la Sfântu Gheorghe cu o execuție de excepție, de la aproximativ 20-25 de metri.

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Weekend-ul acesta a adus o serie de supergoluri, care mai de care mai interesante. După reușita lui Papeau de vineri a urmat golul de excepție a lui Goncear, de la 60 de metri, dar și lovitura de cap a lui Pascual, care a închis tabela la Dinamo - Craiova 5-1.

Acum, Doru Andrei se înscrie și el în acest top select al rundei din Liga 1.

Sepsi - U Cluj. Doru Andrei, gol de senzație la Sfântu Gheorghe

În minutul 22, fundașul Karamoko l-a lansat pe Bamgboye pe partea dreaptă, cu o pasă în diagonală din propria jumătate.

Jucătorul nigerian a reluat din prima cu capul și i-a așezat perfect mingea lui Doru Andrei, care, după o scurtă preluare, a trimis un șut în forță, cu puțin exterior, lăsându-l fără replică pe Michail.

Superexecuția de la peste 20 de metri s-a oprit în vinclul porții clujenilor, Andrei intrând în cursa pentru golul etapei, după multiplele reușite fantastice de până acum.

Golul tânărului jucător, adus în această vară de la FC Voluntari, este primul al celor de la Sepsi după revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc.

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