Ziua și supergolul în Liga 1 FOTO: Reușită de senzație a lui Doru Andrei, în Sepsi - U Cluj » Primul gol al covăsnenilor de la revenire +11 foto
Golul reușit de Doru Andrei. Foto: capturi Prima Sport
Superliga

Ziua și supergolul în Liga 1 FOTO: Reușită de senzație a lui Doru Andrei, în Sepsi - U Cluj » Primul gol al covăsnenilor de la revenire

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 26.07.2026, ora 18:15
alt-text Actualizat: 26.07.2026, ora 18:58
  • Sepsi - U Cluj. Doru Andrei (23 de ani) a deschis scorul la Sfântu Gheorghe cu o execuție de excepție, de la aproximativ 20-25 de metri.
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Weekend-ul acesta a adus o serie de supergoluri, care mai de care mai interesante. După reușita lui Papeau de vineri a urmat golul de excepție a lui Goncear, de la 60 de metri, dar și lovitura de cap a lui Pascual, care a închis tabela la Dinamo - Craiova 5-1.

Acum, Doru Andrei se înscrie și el în acest top select al rundei din Liga 1.

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Sepsi - U Cluj. Doru Andrei, gol de senzație la Sfântu Gheorghe

În minutul 22, fundașul Karamoko l-a lansat pe Bamgboye pe partea dreaptă, cu o pasă în diagonală din propria jumătate.

Jucătorul nigerian a reluat din prima cu capul și i-a așezat perfect mingea lui Doru Andrei, care, după o scurtă preluare, a trimis un șut în forță, cu puțin exterior, lăsându-l fără replică pe Michail.

Superexecuția de la peste 20 de metri s-a oprit în vinclul porții clujenilor, Andrei intrând în cursa pentru golul etapei, după multiplele reușite fantastice de până acum.

Golul reușit de Doru Andrei, în Sepsi - U Cluj / foto: capturi Prima Sport
Golul reușit de Doru Andrei, în Sepsi - U Cluj / foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (11 imagini)

Golul reușit de Doru Andrei, în Sepsi - U Cluj / foto: capturi Prima Sport Golul reușit de Doru Andrei, în Sepsi - U Cluj / foto: capturi Prima Sport Golul reușit de Doru Andrei, în Sepsi - U Cluj / foto: capturi Prima Sport Golul reușit de Doru Andrei, în Sepsi - U Cluj / foto: capturi Prima Sport Golul reușit de Doru Andrei, în Sepsi - U Cluj / foto: capturi Prima Sport
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Golul tânărului jucător, adus în această vară de la FC Voluntari, este primul al celor de la Sepsi după revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc.

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