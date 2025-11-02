Cristiano ajunge la borna #952 VIDEO. CR7, „dublă” și victorie în 90+14! Continuă parcursul perfect al lui Al Nassr
Cristiano Ronaldo (40 de ani) continuă cursa către ținta de 1.000 de goluri marcate. A ajuns la 95, după „dubla” reușită cu Al Fayha, scor 2-1. Foto: Imago
Cristiano ajunge la borna #952 VIDEO. CR7, „dublă" și victorie în 90+14! Continuă parcursul perfect al lui Al Nassr

Publicat: 02.11.2025, ora 10:30
Actualizat: 02.11.2025, ora 10:30
  • Cristiano Ronaldo (40 de ani) continuă cursa către ținta de 1.000 de goluri marcate. A ajuns la 95, după „dubla” reușită cu Al Fayha, scor 2-1.
  • Al Nassr are un start perfect în Arabia Saudită, cu 7 victorii după primele 7 etape și un golaveraj zdrobitor: 23-3.

Cristiano Ronaldo vrea cu orice preț să câștige titlul cu Al Nassr, care i-a scăpat în precedentele 3 sezoane în Golf.

VIDEO. Cristiano ajunge la borna #952! CR7, „dublă” și victorie în 90+14

În ciuda vârstei, portughezul pare mai determinat ca niciodată să își atingă obiectivele. Iar startul de sezon continuă să fie perfect pentru Al Nassr.

Sâmbătă seara, la duelul cu Al Fayha, din etapa a șaptea, oaspeții au reușit să deschidă scorul rapid, în minutul 13, prin Jason.

Ronaldo a restabilit egalitatea, în minutul 37, după o pasă perfectă a lui Kingsley Coman, care l-a lăsat singur cu portarul advers.

Cinci minute mai târziu a fost aproape de un nou gol, însă Mosquera a reușit să intervină la un șut din lovitură liberă de la marginea careului.

Când meciul părea să se îndrepte spre o remiză, Al Amri a obținut un penalty în prelungiri, transformat fără emoții de Ronaldo în minutul 90+14!

Cu cele două goluri, CR7 a ajuns la un total de 952 în carieră! Încă 48 până la ținta de 1.000.

Al Nassr e în fruntea ligii saudite și are 3 puncte avans față de Al Taawon și 4 față de Al Hilal. Campioana Al Ittihad e abia pe locul 8, la 10 puncte distanță.

cristiano ronaldo goluri Arabia Saudita al nassr Al Fayha
