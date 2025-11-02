FCSB are oferta pe masă Daniel Bîrligea, dorit de o echipă din străinătate. Becali a dezvăluit suma, campionatul și înlocuitorul

U Cluj - FCSB 0-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a declarat că a primit o ofertă din MLS pentru Daniel Bîrligea (25 de ani).

Finanțatorul FCSB a precizat și pe cine ar vrea să cumpere în locul atacantului dacă mutarea se va concretiza.

În partida de pe Cluj Arena de sâmbătă, Daniel Bîrligea a evoluat 79 de minute, fiind înlocuit de Mamadou Thiam.

FCSB a câștigat partida cu U Cluj cu scorul de 2-0, grație „dublei” reușite de Darius Olaru în minutele 32 și 55.

U Cluj - FCSB 0-2 . Gigi Becali: „Am ofertă pentru Bîrligea”

Gigi Becali a declarat după meciul cu U Cluj că a primit o ofertă de 7 milioane de euro pentru Bîrligea din MLS, campionatul din America.

Patronul campioanei nu vrea să îl vândă pentru această sumă, dar dacă americanii ar plusa, atunci Becali l-ar vinde și l-ar dori pe Louis Munteanu în schimb.

„ Acum, la ora asta, am ofertă de 7 milioane pentru Bîrligea. Nu vreau să-l dau. Nu sper la nicio sumă. La ora asta sunt în găleată, deci nu mă interesează banii. La ora asta, Bîrligea trebuie să dea goluri ca să mă scoată de aici. La iarnă e altceva.

Oferta este din America, din MLS. N-avea rost să negociez, pentru că oricum nu e perioada de transferuri. Bîrligea inventează goluri. Golul ăla cu Midtjylland (n.r. - scor 2-0 pentru FCSB), presing la portar și dă cu pieptul când face semnul crucii, e inventat de el.

Ăștia sunt fotbaliștii mari, care inventează goluri. Și azi (n.r. - sâmbătă cu U Cluj), golul doi al lui Olaru e tot al lui. De aia am pretenții de la el, pentru că am nevoie de el.

Dacă îl dau pe 8-10 (n.r. - milioane de euro), îl iau pe Louis Munteanu cu 3. La ora asta atât aș da, chiar dacă nu joacă. Atât dau pe loc acum și îl iau la iarnă. Până atunci s-ar putea să mai crească prețul, dacă joacă mai bine”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

VIDEO. Primul gol marcat de Darius Olaru în U Cluj - FCSB 0-2

Louis Munteanu a mai fost dorit de FCSB

În urmă cu aproximativ o lună, Gigi Becali, patronul FCSB-ului, dezvăluise că vrea să ofere 4,5 milioane de euro pentru Louis Munteanu. Iuliu Mureșan susținea că jucătorul ar putea fi cedat oricărei echipe oferă o sumă „corespunzătoare”.

Într-o intervenție telefonică de atunci, Gigi Becali i-a transmis lui Ioan Varga, patronul celor de la CFR, chiar de ziua acestuia:

„O să-l sun acum (n.r. - pe 29 septembrie) să-i spun la mulți ani. «Tati, ce facem, tati? Îți dau și eu un cadou la iarnă. Îți dau 4,5 milioane de euro pe Louis». Să vedem, poate fac cu «Tati» o înțelegere de acum. Trebuie să-l ajut pe «Tati» dacă are nevoie”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Toată lumea e interesată de jucători buni, deci nu e nicio problemă. Sigur că poate pleca și la FCSB, pe o sumă corespunzătoare pleacă la orice echipă. Nu avem politica de a nu da la echipele concurente. Iuliu Mureșan, președinte CFR Cluj

Louis Munteanu este cotat la 5 milioane de euro, conform transfermarkt.com.

În sezonul 2024-2025, acesta a înscris 25 de goluri în 42 de meciuri jucate.

FOTO. U Cluj - FCSB 0-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport