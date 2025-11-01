„Șmecherii, figuri, la revedere!” FCSB a renunțat la principala țintă: „Nu-l mai vreau!” » Cine e înlocuitorul

U Cluj - FCSB 0-2. Gigi Becali a anunțat că a renunțat la transferul lui Mario Tudose (20 de ani), fundașul lui FC Argeș.

În urmă cu puțin peste două luni, FCSB bătuse palma cu FC Argeș pentru transferul lui Mario Tudose, însă mutarea a picat după multiple contre și neînțelegeri între jucător, cluburi, patronul Gigi Becali și președintele piteștenilor, Dani Coman.

U Cluj - FCSB 0-2 . Gigi Becali: Nu mă mai interesează Tudose!”

Acum, patronul de la FCSB a transmis în mod clar că nu mai este interesat de transferul lui Mario Tudose și că se va baza pe Alexandru Stoian pentru regula U21.

„Tudose? Nu mă mai interesează! I-au dat ei banderola, dar nu îl mai vreau. În viață, când vine trenul, urcă-te în el. Dacă te dai șmecher, îl pierzi și nu mai intri în el. Au făcut pe șmecherii, au făcut figuri, la revedere. Îi dau banderola de parcă pe mine mă interesează banderola.

Nu vom mai avea probleme legat de regula U21. Stați să ajungem pe loc de play-off și să vedeți ce joacă Stoian. Mi-a zis Tănase că e mai bun ca el. Dacă el spune asta, înseamnă că vede ceva la el. Poate exagerează puțin, dar dacă își permite să zică asta, înseamnă că e valoros”, a declarat Becali, la Prima Sport.

Mario Tudose este jucător de bază în formația lui Bogdan Andone, cu 15 meciuri bifate în acest sezon de Liga 1, fiind cotat la 700.000 de euro, potrivit transfermarkt.com.

