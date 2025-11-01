„Șmecherii, figuri, la revedere!” FCSB a renunțat la principala țintă: „Nu-l mai vreau!” » Cine e înlocuitorul +34 foto
Mario Tudose foto: Sport Pictures
Superliga

„Șmecherii, figuri, la revedere!” FCSB a renunțat la principala țintă: „Nu-l mai vreau!” » Cine e înlocuitorul

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 01.11.2025, ora 23:50
  • U Cluj - FCSB 0-2. Gigi Becali a anunțat că a renunțat la transferul lui Mario Tudose (20 de ani), fundașul lui FC Argeș.

În urmă cu puțin peste două luni, FCSB bătuse palma cu FC Argeș pentru transferul lui Mario Tudose, însă mutarea a picat după multiple contre și neînțelegeri între jucător, cluburi, patronul Gigi Becali și președintele piteștenilor, Dani Coman.

„Trebuie să ne ridicăm nivelul” VIDEO. Olaru a șters deja cu buretele golurile cu U Cluj: „Vrem 3 puncte la Basel!”
Citește și
„Trebuie să ne ridicăm nivelul” VIDEO. Olaru a șters deja cu buretele golurile cu U Cluj: „Vrem 3 puncte la Basel!”
Citește mai mult
„Trebuie să ne ridicăm nivelul” VIDEO. Olaru a șters deja cu buretele golurile cu U Cluj: „Vrem 3 puncte la Basel!”

U Cluj - FCSB 0-2. Gigi Becali: Nu mă mai interesează Tudose!”

Acum, patronul de la FCSB a transmis în mod clar că nu mai este interesat de transferul lui Mario Tudose și că se va baza pe Alexandru Stoian pentru regula U21.

„Tudose? Nu mă mai interesează! I-au dat ei banderola, dar nu îl mai vreau. În viață, când vine trenul, urcă-te în el. Dacă te dai șmecher, îl pierzi și nu mai intri în el. Au făcut pe șmecherii, au făcut figuri, la revedere. Îi dau banderola de parcă pe mine mă interesează banderola.

Nu vom mai avea probleme legat de regula U21. Stați să ajungem pe loc de play-off și să vedeți ce joacă Stoian. Mi-a zis Tănase că e mai bun ca el. Dacă el spune asta, înseamnă că vede ceva la el. Poate exagerează puțin, dar dacă își permite să zică asta, înseamnă că e valoros”, a declarat Becali, la Prima Sport.

FOTO. U Cluj - FCSB 0-2

Galerie foto (34 imagini)

U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan
+34 Foto
labels.photo-gallery

Mario Tudose este jucător de bază în formația lui Bogdan Andone, cu 15 meciuri bifate în acest sezon de Liga 1, fiind cotat la 700.000 de euro, potrivit transfermarkt.com.

VIDEO. Primul gol marcat de Darius Olaru în U Cluj - FCSB 0-2

Citește și

Pe el îl aduce FCSB Patronul campioanei a anunțat cine e directorul sportiv dorit de MM: „Să-l lase finul și îl iau!”
Superliga
23:19
Pe el îl aduce FCSB Patronul campioanei a anunțat cine e directorul sportiv dorit de MM: „Să-l lase finul și îl iau!”
Citește mai mult
Pe el îl aduce FCSB Patronul campioanei a anunțat cine e directorul sportiv dorit de MM: „Să-l lase finul și îl iau!”
Murgia, de neînțeles FOTO. Mijlocașul lui U Cluj, eliminat după două „galbene” stupide în doar 3 minute! De ce VAR nu l-a putut salva
Superliga
22:07
Murgia, de neînțeles FOTO. Mijlocașul lui U Cluj, eliminat după două „galbene” stupide în doar 3 minute! De ce VAR nu l-a putut salva
Citește mai mult
Murgia, de neînțeles FOTO. Mijlocașul lui U Cluj, eliminat după două „galbene” stupide în doar 3 minute! De ce VAR nu l-a putut salva

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
gigi becali u cluj fc arges fcsb mario tudose
Știrile zilei din sport
Mihai Stoica, mesaj în miez de noapte Oficialul de la FCSB, enervat după victoria cu U Cluj: „E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare”
Superliga
10:33
Mihai Stoica, mesaj în miez de noapte Oficialul de la FCSB, enervat după victoria cu U Cluj: „E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare”
Citește mai mult
Mihai Stoica, mesaj în miez de noapte Oficialul de la FCSB, enervat după victoria cu U Cluj: „E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare”
Cristiano ajunge la borna #952 VIDEO. CR7, „dublă” și victorie în 90+14! Continuă parcursul perfect al lui Al Nassr
Campionate
10:30
Cristiano ajunge la borna #952 VIDEO. CR7, „dublă” și victorie în 90+14! Continuă parcursul perfect al lui Al Nassr
Citește mai mult
Cristiano ajunge la borna #952 VIDEO. CR7, „dublă” și victorie în 90+14! Continuă parcursul perfect al lui Al Nassr
FCSB are oferta pe masă Daniel Bîrligea, dorit de o echipă din străinătate. Becali a dezvăluit suma, campionatul și înlocuitorul
Superliga
09:52
FCSB are oferta pe masă Daniel Bîrligea, dorit de o echipă din străinătate. Becali a dezvăluit suma, campionatul și înlocuitorul
Citește mai mult
FCSB are oferta pe masă Daniel Bîrligea, dorit de o echipă din străinătate. Becali a dezvăluit suma, campionatul și înlocuitorul
„Șmecherii, figuri, la revedere!” FCSB a renunțat la principala țintă: „Nu-l mai vreau!” » Cine e înlocuitorul
Superliga
01.11
„Șmecherii, figuri, la revedere!” FCSB a renunțat la principala țintă: „Nu-l mai vreau!” » Cine e înlocuitorul
Citește mai mult
„Șmecherii, figuri, la revedere!” FCSB a renunțat la principala țintă: „Nu-l mai vreau!” » Cine e înlocuitorul
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:32
Fofana, pericol public la volan! VIDEO. Fundașul lui Chelsea, la a 9-a abatere! » Reacția fanilor: „E complet idiot”
Fofana, pericol public la volan! VIDEO. Fundașul lui Chelsea, la a 9-a abatere! » Reacția fanilor: „E complet idiot”
15:08
Încă o demitere în Premier League Antrenorul a avut rezultate dezastruoase și a intrat în conflict cu fanii echipei
Încă o demitere în Premier League Antrenorul a avut rezultate dezastruoase și a intrat în conflict cu fanii echipei
15:32
LIVE UTA Arad - Metaloglobus se joacă ACUM + Hermannstadt - Oțelul, de la 17:45 » Clasamentul actualizat
LIVE UTA Arad - Metaloglobus se joacă ACUM + Hermannstadt - Oțelul, de la 17:45 » Clasamentul actualizat
15:40
Autocarul lui Sepsi, vandalizat Ce au scris ultrașii pe vehicul » Reacția clubului
Autocarul lui Sepsi, vandalizat  Ce au scris ultrașii pe vehicul » Reacția clubului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Top stiri din sport
„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?”
Campionate
01.11
„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?”
Citește mai mult
„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?”
Balotelli, reacție acidă Mesajele fostului atacant de la Genoa, după ce Șucu l-a dat afară pe Patrick Vieira
Campionate
01.11
Balotelli, reacție acidă Mesajele fostului atacant de la Genoa, după ce Șucu l-a dat afară pe Patrick Vieira
Citește mai mult
Balotelli, reacție acidă Mesajele fostului atacant de la Genoa, după ce Șucu l-a dat afară pe Patrick Vieira
O arenă de tradiție va fi demolată  FOTO În locul stadionului pe care a jucat un celebru fotbalist ar urma să fie ridicat un cartier rezidenţial
Campionate
01.11
O arenă de tradiție va fi demolată FOTO În locul stadionului pe care a jucat un celebru fotbalist ar urma să fie ridicat un cartier rezidenţial
Citește mai mult
O arenă de tradiție va fi demolată  FOTO În locul stadionului pe care a jucat un celebru fotbalist ar urma să fie ridicat un cartier rezidenţial
Guardiola, detronat Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume + Cosmin Olăroiu se află în topul selecționerilor
Campionate
01.11
Guardiola, detronat Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume + Cosmin Olăroiu se află în topul selecționerilor
Citește mai mult
Guardiola, detronat Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume + Cosmin Olăroiu se află în topul selecționerilor

Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 49 dinamo bucuresti 37 rapid 15 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
02.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share