Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”

- Cristiano Ronaldo (40 de ani) a devenit acționar al WOW FC, una dintre cele mai importante organizații de MMA din lume.
- Starul lui Al-Nassr a făcut anunțul joi, pe rețelele de socializare.
Aflat în cursa pentru a atinge borna de 1.000 de goluri în carieră, Cristiano Ronaldo face un pas acum și spre zona sporturilor de contact.
Cristiano Ronaldo a devenit acționar la WOW FC, în MMA
Cristiano Ronaldo a făcut un pas „în afara fotbalului” și a devenit acționar la The Way of Warriors FC.
WOF FC este o organizație spaniolă de arte marțiale mixte (MMA), cunoscută în întreaga lume pentru organizarea evenimentelor în această zonă a sportului.
„Sunt încântat să vă împărtășesc vești importante. Am devenit acționar al WOW FC. Împărtășim valori în care cred cu adevărat: disciplină, respect, rezistență și căutarea constantă a excelenței.
WOW FC construiește ceva unic și puternic și sunt mândru să mă alătur acestui proiect pentru a ajuta la ridicarea nivelului acestui sport și pentru a inspira generațiile următoare”, a transmis Cristiano Ronaldo, pe platforma X.
Cristiano a ajuns la borna 954 în cursa pentru 1.000 de goluri în carieră, fiind marcatorul unui gol de senzație, din foarfecă, în ultima partidă pentru Al-Nassr.
Starul portughez s-a calificat cu echipa națională a Portugaliei la CM 2026, fiind a șasea apariție a acestuia la turneul final.