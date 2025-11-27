Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat”

Cristiano Ronaldo (40 de ani) a devenit acționar al WOW FC, una dintre cele mai importante organizații de MMA din lume.

Starul lui Al-Nassr a făcut anunțul joi, pe rețelele de socializare.

Aflat în cursa pentru a atinge borna de 1.000 de goluri în carieră, Cristiano Ronaldo face un pas acum și spre zona sporturilor de contact.

Cristiano Ronaldo a făcut un pas „în afara fotbalului” și a devenit acționar la The Way of Warriors FC.

WOF FC este o organizație spaniolă de arte marțiale mixte (MMA), cunoscută în întreaga lume pentru organizarea evenimentelor în această zonă a sportului.

„Sunt încântat să vă împărtășesc vești importante. Am devenit acționar al WOW FC. Împărtășim valori în care cred cu adevărat: disciplină, respect, rezistență și căutarea constantă a excelenței.

WOW FC construiește ceva unic și puternic și sunt mândru să mă alătur acestui proiect pentru a ajuta la ridicarea nivelului acestui sport și pentru a inspira generațiile următoare”, a transmis Cristiano Ronaldo, pe platforma X.

I’m excited to share some big news: I will become a shareholder of @wowfcmma! We share values I truly believe in - discipline, respect, resilience, and the constant pursuit of excellence.



WOW FC is building something unique and powerful, and I’m proud to join this project to… pic.twitter.com/mMP7HlBucc — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 27, 2025

Cristiano a ajuns la borna 954 în cursa pentru 1.000 de goluri în carieră, fiind marcatorul unui gol de senzație, din foarfecă, în ultima partidă pentru Al-Nassr.

Starul portughez s-a calificat cu echipa națională a Portugaliei la CM 2026, fiind a șasea apariție a acestuia la turneul final.

