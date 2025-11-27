Elvir Koljic (30 de ani) a prefațat partida cu Csikszereda, din etapa #18 a Ligii 1.

Rapid - Csikszereda se joacă vineri, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Rapid a rămas lider în Liga 1, chiar și după eșecul din ultima etapă cu CFR Cluj, scor 0-3, și vrea să păstreze poziția și după partida de vineri.

Rapid - Csikszereda. Elvir Koljic: „Anul ăsta trebuie să aducem ceva pe Giulești”

Atacantul giuleștenilor pare să fi depășit repede eșecul cu CFR și vrea ca echipa să rămână în fruntea clasamentului.

„Atmosfera e bună la echipă. Poate meciul cu CFR a fost doar un duș rece, cum a fost și meciul cu Hermannstadt. Avem ocazia mâine să revenim cu o victorie și să continuăm cu meciurile bune, cum am avut până acum.

Nu ne-a certat (n.r. - Costel Gâlcă), dar toți știam că am făcut un meci slab, CFR are o echipă bună cu jucători de calitate și a prins o zi foarte bună cu noi. Dar, cum am spus, mâine vrem să ne revanșăm, să luăm cele trei puncte pe Giulești și să continuăm pe drumul cel bun.

Locul 1 contează pentru noi, pentru suporteri, să stăm acolo sus. Trebuie să ținem cât mai mult de el și să aducem anul ăsta ceva pe Giulești. Pentru că suporterii ăștia merită lucrul ăsta și eu cred că avem un lot care poate face asta”, a declarat Koljic, la conferința de presă.

FOTO. CFR Cluj - Rapid 3-0 , ultimul meci jucat de giuleșteni

Elvir Koljic, despre meciurile celor de la FCSB și U Craiova în cupele europene

Atacantul bosniac a vorbit și despre duelurile europene ale rivalelor Craiova și FCSB, cu Mainz, respectiv Steaua Roșie.

„Ambele echipe au meciurile grele, FCSB la Belgrad, o să fie o atmosferă cu siguranță bună, cu o echipă foarte bună.

Ce pot să spun, le doresc multă baftă, și Craiova sper să câștige. Și una, și cealaltă, pentru că ele reprezintă anul ăsta România și sper să aducă cât mai multe rezultate bune”, a mai spus Koljic.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport