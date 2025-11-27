Lautaro, gest fără dubii  Reacția căpitanului de la Inter, după ce a fost schimbat de Chivu: „Războinic latin”

Inter a pierdut în prelungiri cu Atletico Madrid, prima înfrângere în grupa XXL a Ligii Campionilor în acest sezon.

Căpitanul Lautaro Martinez, 28 de ani, iar nu a prins finalul de meci pe teren, după ce fusese scos și în derby-ul pierdut cu AC Milan.

Argentinianul a fost înlocuit în minutul 72 cu Pio Esposito și a avut o reacție nervoasă la ieșirea de pe teren.

El a dat din cap dezaprobator când a văzut modificarea, iar odată ajuns la bancă, a aruncat cu forță o sticlă de apă.

„Il Toro” rămâne fără goluri în fața echipelor importante, nereușind să marcheze cu Juventus, Napoli, Roma, Milan și Atletico.

În Ligă are 2 goluri cu Slavia Praga și unul cu Union SG și unul cu Kairat, iar în Serie A are 4 reușite în 12 meciuri.

Gazzetta despre Lautaro: „Războinicul argentinian a ieșit cu o expresie furioasă”

Un alt lider al lui Inter, Hakan Calhanoglu (31 de ani), a fost înlocuit în același timp cu Lautaro, însă reacția a fost una calmă.

„Lautaro și Calhanoglu, din nou ieșiți cu capetele plecate pe Metropolitano după ce au trăit aceeași scenă pe San Siro, riscă să devină cea mai amară imagine a momentului.

Ieri, la Madrid, de exemplu, războinicul argentinian a ieșit în minutul 72, cu o expresie furioasă, departe de zâmbetele la care spera antrenorul său.

În același timp, Calha a fost scos pentru a-i face loc lui Sucic, ceea ce a dus la mutarea lui Barella în centru.

Spre deosebire de coechipierul său, turcul a părăsit terenul fără expresia chinuită a unui războinic latin, dar a simțit totuși greutatea acestui moment dificil, atât individual, cât și colectiv.

La fel ca împotriva lui Milan, primul gol primit de Sommer pe contraatac ieri a provenit dintr-o eroare gravă a lui Hakan.

Pe scurt, pierderile de balon din zona centrală, unde turcul joacă pe post de playmaker, încep cu adevărat să facă diferența”, scrie gazzetta.it.

