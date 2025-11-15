Cipru - Austria 0-2 Visul frumos s-a terminat! România NU mai are șanse de a se  califica direct la Cupa Mondială din 2026
Cipru - Austria 0-2 Visul frumos s-a terminat! România NU mai are șanse de a se califica direct la Cupa Mondială din 2026

alt-text Publicat: 15.11.2025, ora 20:53
alt-text Actualizat: 15.11.2025, ora 20:57
  • Austria a învins Cipru, scor 2-0, în grupa României din preliminariile CM 2026.
  • Grație acestui rezultat, „tricolorii” NU mai au nicio șansă la locul 1 în grupă și implicit la calificarea directă la turneul final.

România a fost cu ochii pe meciul de la Limassol. Un nou pas greșit al austriecilor putea relansa lupta pentru primul loc și calificarea directă la CM 2026.

Din nefericire pentru „tricolori”, Cipru nu a mai repetat jocul bun făcut în duelul cu Bosnia.

Cipru - Austria 0-2. România nu mai are șanse la califcarea directă la Cupa Mondială

Motivată de miza meciului, Austria a început mult mai bine partida de la Limassol. A atacat încă din primul minut, a forțat, iar în final a fost răsplătită.

În minutul 18, Baumgartner a fost busculat în careu, iar „centralul” partidei a dictat lovitură de pedeapsă pentru oaspeți.

Arnautovic a transformat fără emoții și a deschis scorul. Cipru a alergat după egalare, dar cea care a punctat a fost tot Austria.

Același Arnautovic a reușit „dubla” în minutul 56, când a profitat de o ieșire eronată la ofside a gazdelor.

S-a terminat 2-0 pentru Austria, iar acest rezultat face ca România să nu mai aibă vreo șansă pentru a obține calificarea directă la CM 2026.

Acum, selecționata antrenată de Ralf Rangnick va fi cu ochii pe duelul „tricolorilor” cu Bosnia. Austria are nevoie ca Bosnia să nu învingă România pentru a sărbători calificarea la turneul final de anul viitor.

În caz contrar, duelul din ultima etapă a grupei se anunță unul incendiar.

Cipru - Austria 0-2

  • A marcat: Arnautovic '18 (pen.), '56

Echipele de start:

  • Cipru: Fabiano - Shikkis, Shelis, Panagiotou, Correia - Loizou, Kousoulas, Charalampous, Tzionis - Sotiriou, Kastanos
    Selecționer: Apostolos Mantzios
  • Austria: A. Schlager - Posch, Danso, Lienhart, X. Schlager - Laimer, Seiwald - Schmid, Baumgartner, Sabitzer - Arnautovic
    Selecționer: Ralf Rangnick
  • Arbitru: Urs Schnyder. Asistenți: Marco Zurcher și Benjamin Zurcher. Arbitru de rezervă: Sven Wolfensberger. Arbitru VAR: Fedayi San. Asistent VAR: Lukas Fahndrich
  • Stadion: Alphamega Stadium

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuriGolPunctaj
1. Austria721-3 (+18)18
2. Bosnia613-5 (+8)13
3. România611-6 (+5)10
4. Cipru711-11 (0)8
5. San Marino71-32 (-31)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
