Cipru - Austria 0-2 Visul frumos s-a terminat! România NU mai are șanse de a se  califica direct la Cupa Mondială din 2026

Austria a învins Cipru, scor 2-0, în grupa României din preliminariile CM 2026.

Grație acestui rezultat, „tricolorii” NU mai au nicio șansă la locul 1 în grupă și implicit la calificarea directă la turneul final.

România a fost cu ochii pe meciul de la Limassol. Un nou pas greșit al austriecilor putea relansa lupta pentru primul loc și calificarea directă la CM 2026.

Din nefericire pentru „tricolori”, Cipru nu a mai repetat jocul bun făcut în duelul cu Bosnia.

Motivată de miza meciului, Austria a început mult mai bine partida de la Limassol. A atacat încă din primul minut, a forțat, iar în final a fost răsplătită.

În minutul 18, Baumgartner a fost busculat în careu, iar „centralul” partidei a dictat lovitură de pedeapsă pentru oaspeți.

Arnautovic a transformat fără emoții și a deschis scorul. Cipru a alergat după egalare, dar cea care a punctat a fost tot Austria.

Același Arnautovic a reușit „dubla” în minutul 56, când a profitat de o ieșire eronată la ofside a gazdelor.

S-a terminat 2-0 pentru Austria, iar acest rezultat face ca România să nu mai aibă vreo șansă pentru a obține calificarea directă la CM 2026 .

Acum, selecționata antrenată de Ralf Rangnick va fi cu ochii pe duelul „tricolorilor” cu Bosnia. Austria are nevoie ca Bosnia să nu învingă România pentru a sărbători calificarea la turneul final de anul viitor.

În caz contrar, duelul din ultima etapă a grupei se anunță unul incendiar.

Cipru - Austria 0-2

A marcat: Arnautovic '18 (pen.), '56

Echipele de start:

Cipru: Fabiano - Shikkis, Shelis, Panagiotou, Correia - Loizou, Kousoulas, Charalampous, Tzionis - Sotiriou, Kastanos

Selecționer : Apostolos Mantzios

Fabiano - Shikkis, Shelis, Panagiotou, Correia - Loizou, Kousoulas, Charalampous, Tzionis - Sotiriou, Kastanos : Apostolos Mantzios Austria: A. Schlager - Posch, Danso, Lienhart, X. Schlager - Laimer, Seiwald - Schmid, Baumgartner, Sabitzer - Arnautovic

Selecționer: Ralf Rangnick

Arbitru : Urs Schnyder. Asistenți : Marco Zurcher și Benjamin Zurcher. Arbitru de rezervă : Sven Wolfensberger. Arbitru VAR: Fedayi San. Asistent VAR : Lukas Fahndrich

: Urs Schnyder. : Marco Zurcher și Benjamin Zurcher. : Sven Wolfensberger. VAR: Fedayi San. : Lukas Fahndrich Stadion: Alphamega Stadium

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

VIDEO. Sipovic, interviu înainte de Bosnia - România

