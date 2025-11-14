Probleme pentru Ronaldo Ce riscă starul portughez după eliminarea din meciul cu Irlanda » Reacția selecționerului: „E incredibil”

IRLANDA - PORTUGALIA 2-0. Cristiano Ronaldo (40 de ani) a fost eliminat după ce și-a lovit un adversar cu cotul.

Starul lui Al Nassr riscă să rateze primele meciuri ale turneului final, în cazul în care lusitanii se vor califica la CM 2026.

Ronaldo a fost eliminat în minutul 61 al meciului din preliminariile Mondialului din 2026, după ce l-a lovit cu cotul pe fundașul irlandez Dara O'Shea.

Inițial, Glenn Nyberg i-a arătat cartonașul galben, însă „centralul” a revăzut ce s-a întâmplat pe monitorul VAR și a decis să-l elimine direct pe starul lusitan.

Cristiano Ronaldo ar putea rata primele meciuri de la CM 2026, după eliminarea din meciul cu Irlanda

După ce a fost trimis la vestiare în meciul cu Irlanda de joi, Cristiano Ronaldo ar putea primi o suspendare mai mare de un meci.

Astfel, în cazul în care ibericii se vor la CM 2026 de pe primul loc al grupei F, jucătorul lui Al Nassr ar putea rata primele partide de la turneul final, informează nytimes.com.

Ronaldo știe deja că nu va putea juca în ultimul meci al Portugaliei din preliminarii, cu Armenia, pe 16 noiembrie.

Comisia de Disciplină a FIFA va fi cea care va stabili dacă jucătorul portughez va primi o suspendare mai mare de un meci. Codul disciplinar al FIFA, capitolul 2, articolul 14 (i) prevede:

„Jucătorii și oficialii vor fi suspendați pentru comportament necorespunzător după cum se specifică mai jos… pentru cel puțin trei meciuri sau pentru o perioadă de timp adecvată pentru agresiune, inclusiv lovituri cu cotul, pumni, lovituri cu piciorul, mușcături, scuipături sau lovituri asupra unui adversar sau a unei persoane care nu este oficialul meciului”.

Astfel, dacă Ronaldo va primi o suspendare de 3 meciuri și Portugalia se va califica de pe primul loc la Mondial, atunci acesta va rata primele două partide de la turneul final.

Fostul jucător al lui Real Madrid ar putea totuși să-și ispășească pedeapsa înainte de Cupa Mondială. Pentru ca acest lucru să se întâmple este nevoie ca Portugalia să piarda meciul cu Armenia, Ungaria să câștige cu Irlanda, iar lusitanii să meargă la baraj de pe locul 2.

În acest caz, Ronaldo ar fi suspendat pentru partidele pe care Portugalia le-ar juca la baraj și apoi ar fi eligibil pentru primele meciuri de la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

FOTO. Eliminarea lui Ronaldo din meciul cu Irlanda

Roberto Martinez: „Nu a fost violență”

Roberto Martinez, selecționerul Portugaliei, e de părere că gestul lui Ronaldo din minutul 61 al meciului cu Irlanda nu a fost un act de violență.

„Cred că este dificil pentru un jucător precum Cristiano, care se află în interiorul careului. Astăzi a avut doi fundași care au căutat constant contactul fizic.

Nu a fost violență. A încercat să îndepărteze fundașul și a avut ghinionul ca VAR… unghiul imaginilor să facă ca totul să pară mai grav decât a fost în realitate.

Este primul cartonaș roșu primit de Ronaldo la echipa națională, este incredibil”, a declarat Roberto Martinez, potrivit marca.com.

226 de meciuri și 143 de goluri a bifat Cristiano Ronaldo pentru Portugalia până acum

Selecționerul Irlandei, Heimir Hallgrimsson, a vorbit și el despre eliminarea lui Ronaldo:

„Ronaldo m-a felicitat pentru că am presat arbitrul. Acțiunea lui a provocat cartonașul roșu, eu nu am avut nimic de-a face. Doar dacă nu cumva i-am distras atenția”.

Deja există un jucător important care va rata începutul CM 2026. Este vorba de Nicolas Otamendi, fundașul Argentinei, campioana mondială en-titre.

Acesta a fost eliminat în ultimul meci al Argentinei din preliminariile din America de Sud, cu Ecuador, scor 0-1.

129 de meciuri a jucat până acum Nicolas Otamendi pentru Argentina

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport