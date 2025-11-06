„Sunt fericit, concentrat pe muncă” Lamine Yamal nu e impresionat de ostilitatea fanilor adverși: „Înseamnă că-mi fac bine treaba pe teren” +10 foto
Lamine Yamal
„Sunt fericit, concentrat pe muncă” Lamine Yamal nu e impresionat de ostilitatea fanilor adverși: „Înseamnă că-mi fac bine treaba pe teren”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 06.11.2025, ora 10:44
alt-text Actualizat: 06.11.2025, ora 10:44
  • Club Brugge - Barcelona 3-3. Lamine Yamal (18 ani), starul catalanilor, a ținut să lămurească zvonurile din ultima perioadă și i-a liniștit pe fani: e fericit și concentrat pe ce are de făcut pe teren.
  • Jucătorul spaniol a fost comparat cu Lionel Messi (38 de ani) după golul marcat în minutul 61 în runda #4 din Liga Campionilor. Cum a răspuns, în rândurile de mai jos.

Lamine Yamal a avut probleme din cauza pubalgiei, subiect comentat și de medicul Pedro Luis Ripoll.

Fotbalistul a arătat, miercuri seara, că se simte mai bine și a fost cel mai bun din echipa Barcelonei în meciul cu Brugge.

Brugge - Barcelona 3-3. Lamine Yamal: „Erau toate minciuni”

La flash-interviul de după meci, Lamine Yamal a declarat că se simte foarte la Barcelona și a ținut să dezmintă anumite zvonuri care au apărut în ultimele zile.

Mă simt foarte bine, sunt foarte liniștit. Încerc să nu citesc nimic. S-au spus multe despre accidentarea mea și despre faptul că eram trist. Erau minciuni.

Eu sunt fericit, concentrat pe muncă și mă distrez jucând la acest nivel.

Am muncit din greu pentru a reveni la cea mai bună formă”, a declarat starul Barcelonei, potrivit espn.com.

După ce a fost fluierat în El Clasico, Lamine Yamal a avut parte de o primire ostilă și în Belgia. Jucătorul în vârstă de 18 ani spune că nu e afectat de huiduieli:

„Nu cred că este o coincidență că mă fluieră doar pe mine și pe nimeni altcineva. Dacă mă fluieră este pentru că îmi fac bine treaba pe teren. Nu-mi fac griji pentru asta”, a mai adăugat decarul Barcelonei.

200 de milioane de euro
valorează Lamine Yamal, potrivit Transfermarkt

Lamine Yamal a fost comparat cu Lionel Messi după golul marcat cu Brugge

În minutul 61, la scorul de 2-1 pentru Club Brugge, Lamine Yamal a primit mingea în fața careului advers. Acesta a driblat doi jucători ai formației belgiene, iar mingea a ajuns la Fermin Lopez.

Mijlocașul ofensiv i-a pasat cu călcâiul lui Yamal, care continuase alergarea, și a trecut de toată apărarea lui Brugge doar din preluare.

Nordin Jackers, portarul belgienilor, a ieșit pentru a-l bloca pe jucătorul Barcelonei, dar acesta a înscris după ce a trimis mingea la colțul lung, cu exteriorul.

După acea reușită, Lamine Yamal a fost comparat cu Lionel Messi. Tânărul jucător a răspuns:

Nu mă pot compara cu Messi. El a marcat o mie de goluri în felul ăsta. Trebuie să-mi croiesc propriul drum.

Încerc să fac tot ce pot. Faza a fost foarte rapidă, iar Fermín mi-a pasat cu călcâiul. Am controlat-o și am finalizat”.

FOTO. Golul lui Lamine Yamal din meciul Brugge - Barcelona 3-3

Golul lui Lamine Yamal ]n meciul cu Brugge. Foto: Captură X/@Ndiayee0
Golul lui Lamine Yamal ]n meciul cu Brugge. Foto: Captură X/@Ndiayee0

Golul lui Lamine Yamal ]n meciul cu Brugge. Foto: Captură X/@Ndiayee0 Golul lui Lamine Yamal ]n meciul cu Brugge. Foto: Captură X/@Ndiayee0 Golul lui Lamine Yamal ]n meciul cu Brugge. Foto: Captură X/@Ndiayee0 Golul lui Lamine Yamal ]n meciul cu Brugge. Foto: Captură X/@Ndiayee0 Golul lui Lamine Yamal ]n meciul cu Brugge. Foto: Captură X/@Ndiayee0
Lamine Yamal a făcut un meci foarte bun în etapa 4 din Liga Campionilor. Spaniolul a avut cele mai multe driblinguri reușite (5), a câștigat 8 dueluri și a creat 4 ocazii de gol.

În plus, acesta a bifat 50 de pase reușite dintr-un total de 62.

Pentru Barcelona urmează meciul cu Celta Vigo de duminică, din La Liga.

Seară nebună în Ligă  Barcelona, meci haotic în Belgia, City face instrucție pe teren propriu și Chivu obține încă 3 puncte
Liga Campionilor
00:09
Seară nebună în Ligă Barcelona, meci haotic în Belgia, City face instrucție pe teren propriu și Chivu obține încă 3 puncte
Citește mai mult
Seară nebună în Ligă  Barcelona, meci haotic în Belgia, City face instrucție pe teren propriu și Chivu obține încă 3 puncte

Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Liga Campionilor fc barcelona GOL Club Brugge lamine yamal
07:11
„Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
 „Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
00:26
„Puteam să mai marcăm” Mirel Rădoi și-a lăudat jucătorii după victoria cu Rapid Viena + mesaj pentru Baiaram
„Puteam să mai marcăm”  Mirel Rădoi și-a lăudat jucătorii după victoria cu Rapid Viena + mesaj pentru Baiaram
00:25
Cristian Geambașu Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Cristian Geambașu Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
01:35
„E fabulos” Cine este jucătorul lăudat de Mihai Rotaru: „O fază extraordinară”
„E fabulos” Cine este jucătorul lăudat de Mihai Rotaru: „O fază extraordinară”
