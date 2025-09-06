I-a afectat cariera lui Hagi! De ce a ajuns Ianis să semneze cu  un club mediocru din Turcia » Momentul care a declanșat decăderea
Ianis Hagi, joi, la primul antrenament în Turcia Foto: Instagram Alanyaspor
I-a afectat cariera lui Hagi! De ce a ajuns Ianis să semneze cu un club mediocru din Turcia » Momentul care a declanșat decăderea

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 06.09.2025, ora 14:32
alt-text Actualizat: 06.09.2025, ora 14:32
  • Ianis Hagi, 26 de ani, nu și-a revenit încă după momentul care i-a dat peste cap cariera.
  • S-a chinuit în fiecare vară să-și găsească echipă și performanțele sale au coborât.
  • E acum la Alanyaspor, echipa de pe locul 9 din Super Lig, cu a 16-a cotă valorică a Turciei. 

După o vară pierdută, în care s-a pregătit singur, Ianis Hagi a semnat cu un club, pe 4 septembrie, dincolo de sfârșitul perioadei de transferuri în cea mai mare parte a continentului.

Nu va juca în Top 5 Europa, va evolua în Turcia.

Hagi coboară la Alanya, în mijlocul Super Lig. Cota i-a scăzut de 4,6 ori din 2022

La 26 de ani, mijlocașul e entuziasmat, spune „m-am întors acasă”, dar nu la unul dintre simbolurile Super Lig, Galatasaray, Fenerbahce, Beșiktaș sau Trabzonspor.

Va purta tricoul lui Alanyaspor, o echipă modestă, aflată acum pe locul 9, la mijlocul clasamentului, dar care a încheiat pe 12 sezonul trecut, la opt puncte deasupra retrogradării.

21,45 de milioane de euro
valorează întreg lotul Alanyei (Transfermarkt), locul 16 din 18 în prima ligă turcă

După ce a jucat la Glasgow Rangers, o emblemă a Scoției, și la Alaves, în LaLiga, coboară acum la jumătatea Turciei.

Cota i-a scăzut și ea simțitor. De la 7 milioane de euro, cât valora în 2022, a ajuns la 1,5 milioane. De 4,6 ori mai puțin!

După accidentare, Hagi a avut 3 ani probleme să-și găsească echipă vara

Principala cauză a căderii sale este accidentarea gravă suferită pe 21 ianuarie 2022, în Cupa Scoției.

O ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept din cauza căreia a stat un an pe margine.

„Tricolorul” a revenit în ianuarie 2023, tot la Glasgow, însă cariera lui a intrat în declin.

Ianis Hagi a jucat 4 ani și jumătate la Rangers Foto: Imago Ianis Hagi a jucat 4 ani și jumătate la Rangers Foto: Imago
Ianis Hagi a jucat 4 ani și jumătate la Rangers Foto: Imago

De atunci, a avut probleme în fiecare vară să-și găsească echipă.

  • 2023. Pe 27 august, cu puține zile înainte de finalul mercato, a fost împrumutat de Rangers în Spania, la Alaves. 
  • 2024. Întors în Scoția, a avut probleme mari la Glasgow. Antrenorul de la acea vreme, belgianul Philippe Clement, l-a exclus inițial din lot, trimițându-l la formația secundă. Și l-a readus la prima echipă în octombrie!
  • 2025. Acum, de-abia a semnat noul contract, cu Alanyaspor. Când Super Lig a trecut de etapa a 4-a. 

Și cifrele lui Hagi au fost în cădere în ultimele două sezoane

Nici performanțele sale nu au mai fost la fel de bune.

În sezonul care a precedat accidentarea, era unul dintre liderii team-ului pregătit de Steven Gerrard, care cucerise titlul în Scottish Premier League după un deceniu de așteptare.

După reintrare, nu a mai atins același nivel.

  • În 2023-2024, a jucat în 22 de partide la Alaves, reușind numai două assisturi. Zero goluri. A înscris de două ori la 10-0 cu amatorii de la Deportivo Murcia, în primul tur al Copei del Rey.
36,18 a fost media
minutelor pe meci pentru Ianis Hagi, la Alaves, în LaLiga
  • În 2024-2025, din nou la Rangers, a marcat patru goluri și a pasat decisiv de 7 ori în 31 de jocuri în toate competițiile. Cu o medie de 58,9 minute pe meci. În anul de titlu, influențase 23 de goluri (8-15) în 46 de partide. 

La 1 iulie, contractul nu a mai fost prelungit și Ianis a ajuns la Alanyaspor. După o căutare de peste două luni.

18:40
