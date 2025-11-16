„Trebuia să protestăm”   Raul Rusescu, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Dacă ieșeam de pe teren?” +18 foto
Suporteri la Bosnia - România FOTO. Raed Krishan (GOLAZO.ro)
„Trebuia să protestăm” Raul Rusescu, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Dacă ieșeam de pe teren?”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 16.11.2025, ora 20:44
  • Raul Rusescu (37 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a vorbit despre scandările rasiste ale suporterilor bosniaci la adresa „tricolorilor”.

Fostul atacant este de părere că jucătorii naționalei ar fi trebuit să protesteze atunci când bosniacii strigau „Țiganii, țiganii”.

Raul Rusescu, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Trebuia să protestăm, să setăm un precedent”

Rusescu crede că jucătorii atât jucătorii României, cât și staff-ul naționalei ar fi trebuit să semnaleze cele întâmplate, astfel încât să se creeze un precedent privind scandările rasiste la adresa României.

„Problema e la noi. E din cauza noastră. Noi nu știm să gestionăm. Forul nostru nu știe să gestioneze anumite situații. Dacă noi suntem pedepsiți și suntem considerați recidiviști, nefăcând nimic, iar în meciul ăsta un stadion întreg ne-a făcut «țigani»...

Nu că am avea mare problemă cu cuvântul ăsta, dar nu e normal. Nu ar trebui să se întâmple. Dacă ieșeam de pe teren? Așa, ca idee. Ar trebui să protestăm, să setăm un precedent.

Am pierdut de două ori cu Bosnia, asta mă deranjează cel mai rău. Ar trebui să plătească pentru ce au făcut, dar pe mine mă deranjează mai rău că ne-a bătut Bosnia de două ori”, a declarat Raul Rusescu, conform gsp.ro.

FRF face reclamație la FIFA

În comunicatul său de azi, FRF a explicat că „centralul” Michael Oliver a ales să intervină abia după ce team managerul României i-a semnalat că suporterii bosniaci au avut scandări rasiste repetate la adresa „tricolorilor”.

Mai mult, FRF spune că lui Oliver i-a fost semnalată și a doua oară aceeași situație însă a ales să nu intervină, deși îi anunțase pe căpitanii ambelor formații că dacă situația se va repeta este posibilă oprirea temporară a partidei, conform procedurii în trei pași specifică acestor situații.

1 gol
în 12 meciuri a marcat Rusescu în tricoul României

FOTO. Imagini de la Bosnia - România 3-1

Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (8).jpg
Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (8).jpg

Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (1).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (2).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (3).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (4).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (5).jpg
