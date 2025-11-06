Explicațiile lui Cristiano De ce a lipsit de la înmormântarea lui Diogo Jota: „Au fost două motive. Sunt mulțumit de decizie”
Cristiano Ronaldo FOTO: IMAGO
Explicațiile lui Cristiano De ce a lipsit de la înmormântarea lui Diogo Jota: „Au fost două motive. Sunt mulțumit de decizie”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 06.11.2025, ora 23:51
  • Cristiano Ronaldo (40 de ani) a explicat de ce nu a mers la înmormântarea colegului său de la naționala Portugaliei, Diogo Jota, decedat pe 3 iulie la numai 28 de ani.
  • Sute de fani au fost prezenți, în vară, la înmormântarea atacantului portughez de la Liverpool

Întrebat de Piers Morgan de ce nu a participat la înmormântarea lui Diogo Jota, Cristiano Ronaldo a început întâi prin a spune că a fost foarte criticat pentru absența sa.

Cristiano Ronaldo, despre motivul absenței de la înmormântarea lui Diogo Jota: „E un circ”

Sunt două motive pentru care am lipsit. Știi, oamenii mă critică mult, dar nu mă interesează asta. Când conștiința ta este bună și curată, nu trebuie să-ți faci griji despre ce spun oamenii”, a spus Cristiano Ronaldo, în interviul cu Piers Morgan, potrivit espn.com.

Apoi a dezvăluit cele două motive: „Un lucru pe care nu-l mai fac... După ce a murit tatăl meu, nu am mai fost niciodată într-un cimitir.

Apoi, când mă cunoști pe mine, când știi ce reputație am, peste tot unde mă duc iese circ.

Nu m-am dus pentru că, dacă aș fi făcut-o, toată atenția ar fi fost pe mine. Nu vreau genul ăsta de atenție. Nu-mi plac interviurile la momentele sensibile. Să vorbești despre el, despre fotbal.

Uneori viața e un circ. Eu nu vreau să fac parte din asta. Dacă vrei să fii parte din asta, succes, dar eu voi fi de partea cealaltă. Oamenii mă pot critica, dar eu am fost mulțumit de decizia pe care am luat-o”.

Diogo Jota a murit într-un accident rutier

Accidentul s-a produs în luna iulie a acestui an, pe teritoriul Spaniei. Cei doi frați se aflau în vacanță când, în timpul unei depășiri, unul dintre cauciucurile Lamborghini-ului în care circulau a explodat.

Martorii care au sunat la serviciul de urgență au descris scene dramatice: mașina era în întregime în flăcări.

Intensitatea incendiului a impus intervenția mai multor echipaje de pompieri, deoarece flăcările, care se răspândeau rapid, puteau porni un incendiu de vegetație.

Moartea internaționalului portughez a avut loc la mai puțin de o lună de când se căsătorise cu Rutte.

Cariera lui Diogo Jota

Transferat în 2020 la Liverpool, în schimbul a 44 de milioane de euro, Jota a bifat 182 de meciuri pentru „cormorani”, în care a marcat 65 de goluri și a oferit 26 de pase decisive.

Jota a mai jucat pentru Wolverhampton, Porto și Pacos Ferreira.

Realizările lui Diogo Jota:

  • Campion al Angliei (2024-2025 - Liverpool)
  • Câștigător UEFA Nations League (2019 și 2025 - Portugalia)
  • Câștigător FA Cup (2022 - Liverpool)
  • Câștigător al Cupei Ligii Angliei (2022 și 2024 - Liverpool)
60.000.000 de euro
a fost cea mai mare cotă de piață din cariera lui Diogo Jota, conform Transfermarkt

07:11
