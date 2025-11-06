Interzis și în Elveția FOTO. FCSB, forțată să schimbe tricourile și cu Basel!

BASEL - FCSB. Campioana României a jucat din nou fără sponsorul principal pe tricou.

În Elveția, reclamele la jocurile de noroc sunt total interzise, astfel că „roș-albaștrii” nu au putut afișa sponsorul principal la partida din etapa #4 a Europa League.

La partida cu Basel, FCSB a jucat în cel de-al treilea echipament, unul complet alb. Sponsorul principal al echipei nu a fost prezent pe echipament.

FCSB, din nou fără sponsor pe tricou

Motivul? În Elveția, reclamele la jocuri de noroc sunt complet interzise, astfel că „roș-albaștrii” au fost nevoiți să joace fără logo-ul casei de pariuri.

Cu toate acestea, la încălzire, FCSB a purtat bluze de antrenament pe care era afișat logo-ul sponsorului.

FCSB s-a mai confruntat cu această situație

În acest sezon, campioana a mai fost pusă în această situație, de a nu-și putea afișa sponsorul principal.

În partidele din deplasare cu Inter d'Escaldes și Shkendija și Drita, Betano a fost înlocuit cu Kaizen Foundation, fundația companiei Kaizen Gaming, care deține agenția de pariuri.

În Kosovo, unde reclama la pariuri e interzisă, campioana a evoluat fără sponsor principal pe tricou, la fel ca în această seară, la Basel.

De asemenea, la meciul cu Go Ahead Eagles, logo-ul Betano nu a fost prezent pe echipamentul campioanei României.

Singura țară de până acum care a permis folosirea logo-ului Betano a fost Scoția, în turul partidei cu Aberdeen, 2-2.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Midtjylland 11-3 12 2. Freiburg 8-3 10 3. Ferencvaros 8-4 10 4. Celta Vigo 9-4 9 5. Braga 8-4 9 6. Aston Villa 6-2 9 7. Lyon 5-2 9 8. Plzen 6-2 8 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Betis 6-2 8 10. PAOK 9-6 7 11. Brann 5-2 7 12. Dinamo Zagreb 7-6 7 13. Genk 5-4 7 14. FC Porto 4-4 7 15. Fenerbahce 4-4 7 16. Panathinaikos 7-6 6 17. FC Basel 6-5 6 18. AS Roma 5-4 6 19. Lille 6-6 6 20. Stuttgart 6-6 6 21. Eagles 4-5 6 22. Young Boys 6-10 6 23. Nottingham Forest 6-5 5 24. Bologna 3-3 5 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Sturm Graz 3-5 4 26. Steaua Roșie 3-5 4 27. Celtic 4-7 4 28. Salzburg 4-6 3 29. Feyenoord 3-6 3 30. Ludogorets 5-9 3 31. FCSB 3-7 3 32. Utrecht 1-5 1 33. Malmo 2-7 1 34. Maccabi Tel-Aviv 1-8 1 35. Nice 4-9 0 36. Rangers 1-8 0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport