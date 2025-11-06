Interzis și în Elveția FOTO. FCSB, forțată să schimbe tricourile și cu Basel!

- BASEL - FCSB. Campioana României a jucat din nou fără sponsorul principal pe tricou.
- În Elveția, reclamele la jocurile de noroc sunt total interzise, astfel că „roș-albaștrii” nu au putut afișa sponsorul principal la partida din etapa #4 a Europa League.
La partida cu Basel, FCSB a jucat în cel de-al treilea echipament, unul complet alb. Sponsorul principal al echipei nu a fost prezent pe echipament.
FCSB, din nou fără sponsor pe tricou
Motivul? În Elveția, reclamele la jocuri de noroc sunt complet interzise, astfel că „roș-albaștrii” au fost nevoiți să joace fără logo-ul casei de pariuri.
Cu toate acestea, la încălzire, FCSB a purtat bluze de antrenament pe care era afișat logo-ul sponsorului.
Galerie foto (8 imagini)
FCSB s-a mai confruntat cu această situație
În acest sezon, campioana a mai fost pusă în această situație, de a nu-și putea afișa sponsorul principal.
În partidele din deplasare cu Inter d'Escaldes și Shkendija și Drita, Betano a fost înlocuit cu Kaizen Foundation, fundația companiei Kaizen Gaming, care deține agenția de pariuri.
În Kosovo, unde reclama la pariuri e interzisă, campioana a evoluat fără sponsor principal pe tricou, la fel ca în această seară, la Basel.
De asemenea, la meciul cu Go Ahead Eagles, logo-ul Betano nu a fost prezent pe echipamentul campioanei României.
Singura țară de până acum care a permis folosirea logo-ului Betano a fost Scoția, în turul partidei cu Aberdeen, 2-2.
Galerie foto (13 imagini)
Programul FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
- FCSB - Bologna (Italia) 1-2
- Basel (Elveția) - FCSB 3-1
- 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
- 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)
Clasamentul grupei Europa League
|Poziție/Echipă
|Gol
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Midtjylland
|11-3
|12
|2. Freiburg
|8-3
|10
|3. Ferencvaros
|8-4
|10
|4. Celta Vigo
|9-4
|9
|5. Braga
|8-4
|9
|6. Aston Villa
|6-2
|9
|7. Lyon
|5-2
|9
|8. Plzen
|6-2
|8
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. Betis
|6-2
|8
|10. PAOK
|9-6
|7
|11. Brann
|5-2
|7
|12. Dinamo Zagreb
|7-6
|7
|13. Genk
|5-4
|7
|14. FC Porto
|4-4
|7
|15. Fenerbahce
|4-4
|7
|16. Panathinaikos
|7-6
|6
|17. FC Basel
|6-5
|6
|18. AS Roma
|5-4
|6
|19. Lille
|6-6
|6
|20. Stuttgart
|6-6
|6
|21. Eagles
|4-5
|6
|22. Young Boys
|6-10
|6
|23. Nottingham Forest
|6-5
|5
|24. Bologna
|3-3
|5
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Sturm Graz
|3-5
|4
|26. Steaua Roșie
|3-5
|4
|27. Celtic
|4-7
|4
|28. Salzburg
|4-6
|3
|29. Feyenoord
|3-6
|3
|30. Ludogorets
|5-9
|3
|31. FCSB
|3-7
|3
|32. Utrecht
|1-5
|1
|33. Malmo
|2-7
|1
|34. Maccabi Tel-Aviv
|1-8
|1
|35. Nice
|4-9
|0
|36. Rangers
|1-8
|0